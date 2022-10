LIVE TEXT A 249-a zi de război în Ucraina. Kievul cere Moscovei „să înceteze jocurile foamei” după ce Rusia a renunțat la acordul privind exporturile de cereale ucrainene

Ministrul de externe de la Kiev, Dmitro Kuleba, a reacționat sâmbătă după anunțul Moscovei că se retrage din acordul ce permite transportul cerealelor ucrainene pe Marea Neagră și cere comunității internaționale să facă presiuni asupra Rusiei pentru a-și înceta „jocurile foamei” și a-și respecta din nou obligațiile.

„Am avertizat cu privire la planurile Rusiei de a distruge Inițiativa privind cerealele pe Marea Neagră. Acum, Moscova se folosește de un pretext fals pentru a bloca coridorul care asigură securitatea alimentară pentru milioane de oameni. Fac apel la toate statele să ceară Rusiei să-și înceteze jocurile foamei și să-și respecte din nou obligațiile”, a scris Dmitro Kuleba pe Twitter.

We have warned of Russia’s plans to ruin the Black Sea Grain Initiative. Now Moscow uses a false pretext to block the grain corridor which ensures food security for millions of people. I call on all states to demand Russia to stop its hunger games and recommit to its obligations.