LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 108. Ursula von der Leyen: Avizul Comisiei Europene privind aderarea Ucrainei la UE va fi gata săptămâna viitoare

De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, armata rusă a înregistrat pierderi umane, care ajung la circa 32 de mii de persoane, potrivit Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Totodată, circa 10 mii de soldați ucraineni au murit de la începutul invaziei, raportează Alexei Arestovich, consilier al președintelui ucrainean.

Procuratura Generală a Ucrainei investighează 16.486 de dosare penale legate de crime de război ale armatei ruse.

Între timp, luptele continuă în Severodonețk, iar în regiunea Lugansk, trupele ruse au atacat satul Vrubovka cu ajutorul sistemului de aruncător de flăcări.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE: În timpul vizitei la Kiev, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a spus președintelui Volodimir Zelenski că avizul executivului UE cu privire la cererea Ucrainei de a adera la Uniunea Europeană va fi gata până la sfârșitul săptămânii viitoare, transmite Digi24.

La rândul său, şeful statului ucrainean a spus că un răspuns afirmativ din partea UE la cererea de aderare formulată de Ucraina ar fi un moment istoric pentru Europa.

„Un răspuns pozitiv din partea Uniunii Europene la cererea Ucrainei de aderare la UE ar fi un răspuns pozitiv la întrebarea dacă proiectul european are sau nu un viitor”, a afirmat Zelenski.

Potrivit acestuia, poporul ucrainean „are deja o contribuţie enormă la apărarea libertăţii comune”.

„Ucraina este recunoscătoare pentru al şaselea pachet de sancţiuni adoptat de UE contra Rusiei, dar din păcate războiul continuă, aşa că este necesar un al şaptelea pachet de sancţiuni, care ar trebui să fie şi mai dure”, a adăugat Volodimir Zelenski.

UPDATE: Ucrainenii anunță că încă doi generali ruși au fost uciși în război. Un consilier prezidențial a precizat că cei doi militari au fost omorâți în Herson.

Singura informație este că unul dintre ei era general FSB însărcinat cu organizarea așa-zisului referendum pentru anexarea regiunii Herson la Federația Rusă.

În 6 iunie, armata ucraineană a anunțat că Moscova a mai pierdut un general în Ucraina – al 11-lea în acest război, fiind vorba despre generalul-maior Roman Kutuzov, comandantul Armatei a 5-a. Ucrainenii au publicat ca dovadă fotografia cu trupul acestuia.

Rusia a pierdut un număr mare de ofițeri de rang înalt în invazia declanșată de Vladimir Putin.

Pe lângă generali, cel puțin 49 de colonei au fost uciși în războiul cu Ucraina.

