LIVE TEXT/ A 17-a zi de război în Ucraina. Macron și Scholz i-au cerut lui Putin un armistițiu imediat. Ucraina spune că va continua negocierile, dar nu se va preda

Noi bombardamente au avut loc, sâmbătă dimineață, în Ucraina. Focuri de artilerie lovesc zonele rezidenţiale. Situaţia din oraşul Mariupol, din sud-estul Ucrainei, este critică, susţin oficialii. Ucraina avertizează că vecina Belarus ar putea plănui o invazie pe teritoriul său şi acuză Rusia că încearcă să-şi tragă aliatul în război organizând atacuri aeriene de pe teritoriul Belarusului. Preşedintele SUA, Biden, s-a alăturat aliaţilor pentru a lovi Moscova în ceea ce priveşte comerţul şi a închide fondurile de dezvoltare, precum şi interzicerea importurilor de fructe de mare, vodcă şi diamante ruseşti.

Duminică, 27 februarie, Vladimir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. Sâmbătă, 12 martie.

LIVE TEXT:

UPDATE 21:45 Noul pachet de asistență militară a SUA pentru Ucraina va include sisteme antitanc, antiaeriene, precum și arme de calibru mic, relatează Reuters.

UPDATE 21:42 Cel puțin 80 de marinari ruși au refuzat să participe la ostilitățile din Ucraina după ce au fost debarcați în regiunea Herson, transmite Grati.

UPDATE 21:33 Serviciile de informații israeliene raportează că Federația Rusă formează un contingent militar la Brest, oraș din Belarus. Orașul este un centru comercial important fiind trecerea de frontieră cea mai importantă spre Polonia.

UPDATE 21:30 Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba spune că Ucraina va continua să poarte negocieri cu Federația Rusă, dar nu se va preda.

UPDATE 21:20 Șeful trupei „LNR”, care controlează regiunea Luhansk din Ucraina, a semnat un „decret” prin care numește întreg teritoriul regiunii drept „republică”.

UPDATE 21:00 Demonstrații în sprijinul Ucrainei au avut loc în mai multe orașe din Europa. Locuitorii din Florența, Italia, au urmărit un discurs al președintelui ucrainean și au fluturat steaguri albastre și galbene în Piața Santa Croce, în timp ce clopotele bisericii sunau au sunat de 17 ori – pentru fiecare zi de invazie a războiului.

UPDATE 20:55 Candidatul la președinția Franței, Eric Zemmour, a ajuns, astăzi, 12 martie, într-o situație jenantă, când un ou a fost spart în capul lui, chiar în timpul campaniei sale. Politicianul pledează pentru ridicarea sancțiunilor asupra Federației Ruse.

UPDATE 20:20 La mai bine de două săptămâni de când a început invazia rusă în Ucraina, în capitala Kiev rămân în continuare mai mulți locuitori care sunt determinați să nu renunțe la orașul lor, transmite BBC. Un reportaj realizat de corespondenta postului britanic, Kateryna Khinkulova, arată viața de zi cu zi a locatarilor unui bloc din Kiev, în care din 60 de apartamente, doar 20 mai sunt locuite în prezent.

Oamenii fac ture zilnice de câte patru ore și păzesc, prin rotație, intrarea în bloc, relatează corespondenta BBC. Ea a discutat cu una dintre locuitoare, Oksana, care era în acel moment „la datorie”.

UPDATE 20:15 Șapte civili au murit în regiunea Kiev după ce armata rusă a tras în convoiul de evacuare.

Serviciul de informații ucrainean spune că șapte civili au murit după ce trupele ruse au tras asupra unui convoi de evacuare din satul Peremoha, regiunea Kiev, potrivit Unian.

„După atac, ocupanții au forțat rămășițele coloanei să se întoarcă spre Peremoha și nu îi lasă să iasă din sat”, au transmis autoritățile ucrainene, într-un comunicat.

Aproximativ 2.000 de persoane au fost evacuate sâmbătă în regiunea Kiev.

UPDATE 20:00 Ministrul adjunct de externe rus Serghei Ryabkov a avertizat Statele Unite cu privire la potenţialele consecinţe ale transferului de arme către Ucraina, afirmând că convoaiele cu arme străine ar fi `ţinte legitime”, scrie CNN.

„Am avertizat Statele Unite că aprovizionarea Ucrainei cu arme din mai multe ţări, orchestrată de ele nu este doar o mişcare periculoasă, ci sunt acţiuni care transformă convoaiele corespunzătoare în ţinte legitime”, a adăugat el.

UPDATE 19:46 Federația Internațională de Sport Universitar a interzis rușilor să participe la competiții sub auspiciile organizației.

UPDATE 19:40 Forțele Armate ale Ucrainei au doborât două elicoptere ale invadatorilor ruși, în regiunea Herson, a declarat Anton Gherașcenko, consilier al șefului Ministerului Afacerilor Interne.

UPDATE 19:32 Rușii susțin că centrala atomică Zaporojie ar aparține deja Rosatom, compania de stat pentru energie atomică a Federației Ruse.

UPDATE 19:15 Vladimir Putin acuză forțele ucrainene de încălcarea drepturilor omului. În replică, Franța spune că acesta operează cu minciuni.

Vladimir Putin lansează acuzații absurde, în mijlocul distrugerilor provocate de armata sa. Soldații ucraineni ar fi cei care încalcă drepturile omului, le-ar fi spus liderul de la Kremlin, sâmbătă, lui Emmanuel Macron și lui Olaf Scholz, într-o nouă convorbire telefonică pe care au avut-o a doua zi după summitul UE de la Versailles.

Din punctul de vedere al Parisului, liderul de la Kremlin a proferat „minciuni” atunci când a evocat, în discuţie, aceste „încălcări flagrante” ale drepturilor omului de către armata ucraineană, care ar utiliza civili ca „scuturi umane”, potrivit Moscovei.

UPDATE 19:07 Consilierul președintelui ucrainean Mihail Podoleak anunță că negocierile dintre delegațiile Ucrainei și Rusiei se desfășoară în format video continuu.

Podoleak anunță că au fost create subgrupuri speciale de lucru.

„Pozițiile Ucrainei sunt determinate de directivele anterioare”, anunță consilierul președintelui Ucrainei.

Negotiations with the RF delegation are now ongoing in a continuous video format. Special working subgroups have been created. Ukraine's positions are determined by the previous directives. @AndriyYermak pic.twitter.com/FugNqjUxGV — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 12, 2022

UPDATE 18:40 Pentru un afiș cu inscripția „*** *****”, un tânăr din Rusia s-a ales cu un proces-verbal din partea poliției ruse.

foto:unian.net

UPDATE 18:30 „Un cuplu ucrainean neînarmat, „în vârstă”, care a înfruntat un grup de soldați ruși pe proprietatea lor, a devenit viral după ce videoclipul întâlnirii a fost publicat. „#UkrainianHeroes”, a scris, pe Twitter, Ambasada SUA în Ucraina.

Сьогодні ми вітаємо цю літню пару, яка протистояла трьом російським солдатам. #UkrainianHeroes pic.twitter.com/DV7RWO3fe0 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 11, 2022

UPDATE 18:19 Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a semnat un memorandum prin care Ucrainei i se va acorda ajutor militar în valoare de 200 de milioane de dolari SUA.

UPDATE 18:15 Orașul Volnovaha din estul Ucrainei a fost complet distrus în urma invaziei ruse, a declarat astăzi guvernatorul din Donețk, Pavlo Kyrylenko. Vineri, clădirile rezidențiale și străzile orașului au fost distruse de focul de artilerie, în timp ce forțele separatiste au ocupat orașul.

My hometown Volnovakha has ceased to exist as a human settlement.

Russia has completely destroyed a rapidly developing, 100% Russian-speaking city of Donbas.

1881-2022.

Rest In Peace, my sweet old hometown. pic.twitter.com/8H7jjg2xvQ — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) March 12, 2022

UPDATE 18:05 ONU anunță că, de la începutul războiului și până sâmbătă, 12 martie, în Ucraina au murit 579 de civili.

Printre morţi se află 42 de copii şi tineri. În plus, au fost confirmate 1.0002 de persoane rănite.

UPDATE 17:59 Dmitri Rogozin, fostul vicepremier al Federației Ruse și actualul şef al Agenţiei spaţiale ruse Roscosmos, recunoaște că pe teritoriul Ucrainei este război și nu operațiune militară, așa cum spune Kremlinul.

„Fiecare, la locul de muncă, în familie, ar trebuie să înțeleagă ce se întâmplă. Astăzi este un război nu doar pentru eliberarea Ucrainei de naziști, ci și pentru eliberarea Rusiei de putregaiul care s-a arătat acum”, a spus Rogozin în fața unor muncitori.

UPDATE 17:35 Aproximativ 1300 de militari ucraineni au murit în războiul cu Rusia, spune președintele Ucrainei.

UPDATE 17:33 Volodymyr Zelensky a sugerat sâmbătă că negocierile dintre Ucraina și Rusia, pentru a pune capăt războiului, ar putea avea loc la Ierusalim.

UPDATE 17:31 Regimul de la Kremlin plănuiește să organizeze un „pseudo-referendum”, privind crearea unei așa-zise „republici populare”, pe teritoriul regiunii Herson, ocupată, temporar, de Forțele Armate ale Federației Ruse. Acest lucru a fost anunțat, sâmbătă, 12 martie, de deputatul consiliului local regional, Serghei Khlan.

UPDATE 17:17 Președintele Ucrainei Volodimir Zelensky a spus, sâmbătă, că echipele de negociere ale Ucrainei și Rusiei au trecut de schimbul de ultimatumuri și au început să discute lucruri concrete.

Zelensky spune că orice negocieri cu Rusia vor trebui să înceapă cu o încetare a focului, acuzând Occidentul de implicare insuficientă în discuțiile de pace.

UPDATE 17:00 Vaticanul reiterează că este dispus să facă „tot ce este posibil” pentru a ajuta la oprirea războiului din Ucraina. Sfântul Scaun este „disponibil pentru orice fel de mediere”, a declarat cardinalul Pietro Parolin, secretar de stat al Vaticanului, notează CNN. Detalii aici.

UPDATE 16:45 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky a anunțat pentru prima dată pierderile armatei ucrainene de la începutul războiului cu Rusia. Potrivit acestuia, aproximativ 1.300 de militari ucraineni au fost uciși în perioada 24 februarie – 12 martie.

UPDATE 16:26 Președintele Franței, Emmanuel Macron, și cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, au avut sâmbătă o nouă convorbire telefonică cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pe tema războiului din Ucraina.

Potrivit portalului de știri meduza.io, Scholz și Macron au subliniat necesitatea încetării focului în Ucraina. De cealaltă parte, Putin le-a cerut liderilor europeni să influențeze asupra autorităților de la Kiev ca „să fie oprite acțiunile criminale ale batalioanelor naționaliste”.

UPDATE 15:52 Rusia a avertizat Statele Unite ale Americii (SUA) cu privire la consecințele transferului de arme către Ucraina. Convoaiele cu arme destinate armatei ucrainene vor deveni „ținte legitime” pentru forțele rusești, a declarat ministrul adjunct de externe al Rusiei, Serghei Riabkov, scrie Interfax.

„Nu există un consultări sau negocieri cu Statele Unite ale Americii în Ucraina. Am avertizat Statele Unite că transportul armelor orchestrate de ei din mai multe țări nu este doar o mișcare periculoasă, este o acțiune care transformă convoaiele corespunzătoare în ținte legitime. Am avertizat despre consecințele transferului necugetat în Ucraina a unor astfel de tipuri de arme precum sistemele de apărare aeriană portabile, sistemele de rachete antitanc”, a spus Riabkov.

UPDATE 15:41 Canalul de Telegram NEXTA Live transmite: Mai mulți rușii care locuiesc în Germania au participat la un protest „împotriva admiterii refugiaților din Ucraina”. Unii erau cu flagul Rusiei sau chiar cu cel al URSS.

UPDATE 15:24 Oleksiy Arestovich, consilier al președintelui Ucrainei, a îndemnat locuitorii din vestul și centrul Ucrainei să revină la activitățile sociale și economice, scrie unian.net.

„Nu credeți că este timpul ca oamenii din vestul și centrul Ucrainei să iasă din regimul de „vacanță pentru nesupunere” și să pornim economia? Măcar micii antreprenori, magazinele mici, întreprinderile mici, alte locuri de muncă. Dacă continuăm așa, atunci economia se va prăbuși”, a subliniat Arestovich.

UPDATE 14:33 Imagini din capitala Finlandei, Helsinki. Mii de oameni s-au adunat în centrul orașului pentru a susține poporul ucrainean.

UPDATE 14:27 Canalul de telegram NEXTA Live transmite imagini cu orașul Makarov din regiunea Kiev, distrus de bombardamente.

UPDATE 14:23 Rusia a anunțat sâmbătă, 12 martie, că este pregătită să colaboreze din nou cu Statele Unite ale Americii pe problemele de securitate și în ceea ce privește Tratatul de reducere a armelor strategice (START), scrie CNN.

„Dacă americanii sunt pregătiți pentru acest lucru, vom putea, bineînțeles, să reluăm dialogul și suntem hotărâți să facem acest lucru, precum și să lucrăm la START, unde există, de asemenea, o anumită pauză”, a declarat ministrul adjunct de externe Serghei Riabkov.

UPDATE 14:22 Pe drumurile naționale din R. Moldova, au fost instalate 20 de indicatoare rutiere, care ajută cetățenii din Ucraina să ajungă spre punctele de trecere a frontierei cu România, anunță Guvernul. Indicatoarele sunt de culoare galbenă, iar textul este accesibil în limba ucraineană și rusă.

UPDATE 13:46 De la începutul ofensivei Rusiei asupra Ucrainei, armata rusă a pierdut aproximativ 12 mii de soldați, susține Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Detalii aici.

UPDATE 13:31 Ministerul Apărării din Belarus anunță că trimite la granița cu Ucraina cinci batalioane pentru a-i înlocui pe militarii ce staționează acum în acea zonă. Anunțul a fost făcut pe canalul de Telegram al Ministerului Apărării din Belarus.

Șeful Statului Major al Forțelor Armate – prim-adjunct al ministrului apărării al Republicii Belarus, general-maior, Viktor Gulevich, susține că scopul acestei mișcări ar fi „prevenirea pătrunderii pe teritoriul Republicii Belarus a formațiunilor naționaliste din Ucraina, precum prevenirea livrării ilegale de arme, muniții și explozibili”.

Totodată, Gulevich menționează că „mișcarea trupelor militare pe teritoriul țării nu are nicio legătură cu pregătirea, și cu atât mai mult, cu participarea militarilor belaruși la o operațiune militară specială pe teritoriul Ucrainei”.

UPDATE 13:12 Forțele rusești au bombardat o moschee din orașul-port Mariupol, situat în sudul Ucrainei, unde s-au refugiat peste 80 de adulți și copii, inclusiv cetățeni turci, a anunțat sâmbătă, 12 martie, Ministerul ucrainean de Externe, scrie Reuters. Detalii aici.

UPDATE 12:25 Mai multe localități din regiunea Lugansk au rămas fără curent electric, gaz, încălzire și apă din cauza bombardamentelor. Anunțul a fost făcut de șeful Administrației Regionale de Stat din Lugansk, Serhiy Gaidai, scrie presa din Ucraina. Detalii aici.

UPDATE 12:07 Primii 293 de refugiați din Ucraina au avut vineri, 11 martie, coridor verde pentru a zbura din Chișinău spre Frankfurt și Istanbul, iar peste câteva zile alte câteva sute vor zbura spre Barcelona și Varșovia, anunță ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu.

UPDATE 12:03 Presa din Ucraina publică noi imagini video cu un atac cu rachete asupra unui cartier de locuit din Nikolaev.

UPDATE 11:52 Deputatul ucrainean Oleksiy Goncharenko relatează că lângă Brovary, trupele ruse distrug depozitele de alimente.

UPDATE 11:25 Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării susține că trupele ruse au distrus până în prezent 3 491 de instalații de infrastructură militară ucraineană, scrie TASS. Forţele ruse au atacat un aerodrom militar din Vasilkov şi un centru informatic ucrainean al serviciilor secrete din Brovarî, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, generalul-maior Igor Konaşenkov.

Forțele rusești „continuă ofensiva în Ucraina pe un front larg”, a declarat Igor Konașenkov.

„Armele cu rază lungă de acţiune de înaltă precizie au lovit obiectivele militare ale Ucrainei în dimineaţa zilei de 12 martie. Un aerodrom militar din Vasilkov şi principalul centru informatic de servicii secrete al forţelor armate ucrainene din Brovarî au fost scoase din funcţiune”, potrivit declaraţiilor lui Konaşenkov.

UPDATE 11:20 Majoritatea forţelor terestre ruse se află în prezent la aproximativ 25 de kilometri de centrul capitalei Ucrainei, Kiev, a anunţat, sâmbătă, Ministerul Apărării din Marea Britanie, în cea mai recentă evaluare a serviciilor de informaţii. Detalii aici

UPDATE 11:15 Trupele ruse au bombardat un spital regional de oncologie din oraşul Nikolaev, sudul Ucrainei, a declarat pe Facebook directorul Autorităţii Regionale de Sănătate a oraşului, Maksym Beznosenko. Detalii aici

UPDATE 10:50 Franţa va primi 2 500 de refugiaţi ucraineni ajunşi în Republica Moldova, în cadrul unei operaţiuni coordonate de Comisia Europeană. Detalii aici

UPDATE 10:43 Sute de ucraineni protestează în Melitopol și cer eliberarea primarului Ivan Fedorov, care a fost răpit de soldații ruși, pe motiv că a refuzat să coopereze cu invadatorii. Președintele ucrainean a cerut eliberarea primarului din Melitopol, acuzând Rusia că acţiunle sale vor echivala cu ale teroriştilor ISIS.

Several thousand residents of #Melitopol marched to the administration building to demand the release of Mayor Ivan Fedorov, who was kidnapped by the occupiers.

We are told that there are problems with the internet. The occupiers are trying to prevent residents from coordinating. pic.twitter.com/KfqxFWI4RD — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2022

Oamenii au ieșit să protesteze după ce primarul a fost reținut de ocupanții ruși și dus într-un loc necunoscut. Detalii aici

The mayor of #Melitopol Ivan Fedorov was kidnapped, said Anton Gerashchenko



According to him, Fyodorov refused to cooperate with the Russian military occupying the city. He was detained at the city crisis center, where he was in charge of the city’s life support. pic.twitter.com/mCzfCzDWzQ — NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022

UPDATE 10:34 SUA acuză Rusia de încălcarea principiilor de securitate nucleară în Ucraina și cere forțelor militare rusești să oprească atacurile asupra centralelor nucleare, scrie Reuters.

UPDATE 10:15 SUA au impus sancţiuni unui grup de personalităţi ruse, inclusiv miliardarului Viktor Vekselberg, pentru trei membri ai familiei purtătorului de cuvânt al preşedintelui Vladimir Putin şi parlamentari. Detalii aici

UPDATE 9:35 Trupele rusești sunt în impas sau au probleme în mai multe locuri, iar forțele din jurul Kievului par să fi luat o nouă pauză de reaprovizionare, anunță Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Forțele rusești par, de asemenea, să fie în mare parte în impas în jurul Harkovului.

ISW apreciază că Rusia are nevoie probabil imediat de un nou val de rezerviști sau de recruți eficienți în luptă, dar este puțin probabil să poată genera un astfel de val. ISW a evaluat anterior că eforturile Rusiei de a mobiliza mai mult personal militar fac puțin probabil ca oamenii nou aduși pe front să fie suficient de bine antrenați sau motivați pentru a genera o putere de luptă eficientă.

UPDATE 9:20 Dnipro este unul dintre orașele ce a suferit un bombardament rusesc în primele ore ale zilei de sâmbătă. Pe rețele sociale au fost publicate imagini ce ar arăta resturile unei rachete rusești anihilate:

Dnipro. Shards of a downed cruise missile. pic.twitter.com/btWiebxs7r — Alan Abdo (@AlanAbdo13) March 12, 2022

UPDATE 9:00 În regiunea Kiev, un depozit pentru depozitarea produselor congelate a luat foc în urma bombardamentelor lansate în regiune. Detalii aici

UPDATE 8:21 Un sistem militar rus a o fost distrus cu dronele turcești Bayraktar în apropierea Kievului, potrivit comandantului șef al Forțelor Armate ale Ucrainei.

UPDATE 8:11 Un depozit din orașul Vasilkiv a luat foc după bombardamentele rusești, transmite presa ucraineană.

UPDATE 8:00 Sirenele de raid aerian au fost auzite în capitala Kiev, în orașul Lviv din vestul țării, în Odesa, și în Harkiv, Cherkasy, precum și în regiunea Sumî din nord-estul țării. În ultimele 24 – 48 de ore, armata rusă a început să atace și zone din vestul Ucrainei, iar ieri două aerodromuri militare au fost distruse de rachete ale forțelor ruse.

UPDATE 7:37 Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelensky, a transmis un nou mesaj în care a vorbit despre rezistenţa armatei ucrainene, dar şi despre pierderile inamicului. Zelensky a cerut eliberarea primarului din Melitopol, acuzând Rusia că acţiunle sale vor echivala cu ale teroriştilor ISIS. Detalii aici

UPDATE 7:21 Canalul de Telegram Unian scrie că în orașele Nikolev și Vasilkiv au loc explozii.

UPDATE 6:55 Mai multe coridoare umanitare pentru oraşul Sumî au fost stabilite pentru sâmbătă dimineaţă, a anunţat şeful administraţiei regionale din Sumî, Dmitri Jiviţki, citat de BBC.

Potrivit lui Jiviţki, evacuarea civililor va începe la ora locală 9:00 (07.00 GMT), vehicule urmând să plece din şase destinaţii din regiune..

Toate convoaiele se vor îndrepta către oraşul Poltava şi sunt aşteptate să sosească între orele 13.00 şi 14.00.

UPDATE 6:51 Președintele Turciei, este de părere că invazia rușilor în Ucraina este o dovadă a „falimentului” Organizației Națiunilor Unite, în condițiile în care această organizație nu a reușit să prevină războiul.

UPDATE 6:50 Președintele rus Vladimir Putin și președintele belarus Aleksandr Lukașenko au convenit ca Rusia să livreze Belarusului cele mai moderne echipamente militare în viitorul apropiat, potrivit BelTA, agenția oficială de presă a Belarusului.

La rândul său, Belarusul va furniza Rusiei utilaje agricole moderne, echipamente destinate transportului și alte produse inginerești, a relatat agenția de presă citându-l pe secretarul de presă al liderului belarus, Natalia Eismont.

UPDATE 6:45 Războiul din Ucraina. Orașe întregi au fost transformate în ruine, sute de civili și mii de militari și-au pierdut viața, iar milioane de refugiați caută pacea în țările vecine Ucrainei, inclusiv în R. Moldova. O nouă ediție a emisiunii „Săptămâna de Gardă” – o sinteză a celor mai importante știri, selectate de Ziarul de Gardă.

