LIVE TEXT/ A 62-a zi de război în Ucraina. Liderul de la Kremlin a declarat într-o întâlnire cu secretarul general al ONU că „negocierile continuă prin videoconferinţă cu delegaţia ucraineană”

Este a 62-a zi de război în Ucraina. Curtea Penală Internațională (CPI) va participa la ancheta europeană privind acuzațiile de crime de război din Ucraina în urma invaziei rusești. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei anunță că trupele ruse desfășoară un atac masiv cu focuri de armă și blochează unitățile ucrainene în apropierea uzinei Azovstal din Mariupol.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 22:00 Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți, 26 aprilie, că Moscova a fost întotdeauna pregătită să rezolve conflictul prin diplomație, iar părțile au ajuns la un progres semnificativ la discuțiile din Turcia. Potrivit președintelui rus, negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina continuă prin videoconferință, scrie ria.ru.

„Încă ne aşteptăm şi sperăm să putem ajunge la un acord prin canale diplomatice”, a declarat preşedintele rus Vladimir Putin, într-o întâlnire la Moscova cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, explicând că „negocierile continuă prin videoconferinţă” cu delegaţia ucraineană şi sperând la un rezultat pozitiv. În discuţiile recente de la Istanbul a existat un „punct de cotitură”, apoi situaţia a „deraiat” după descoperirea ororilor de la Bucea, a mai spus Putin, afirmând că a fost „o provocare”.

UPDATE 21:40 Premierul României, Nicolae Ciucă, președintele Camerei Deputaților și ministrul de Externe Bogdan Aurescu s-au întâlnit astăzi la Kiev cu președintele Volodimir Zelensky, premierul Ucrainei și președintele Radei Supreme. Potrivit Guvernului României, vizita oficialilor români transmite „un mesaj puternic de susținere a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei”.

UPDATE 21:30 Franţa, care deţine preşedinţia semestrială a Uniunii Europene (UE), susţine R. Moldova împotriva unor „riscuri de destabilizare”, anunţă marţi, 26 aprilie, ministrul francez de Externe Jean-Yves Le Drian, în urma unor serii de explozii în regiunea transnistreană. Detalii aici

UPDATE 21:20 Așa-numitul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski susține că atacurile asupra regiunii transnistrene sunt organizate de „grupuri militante din Ucraina”, scrie novostipmr.

„Urmele acestor atacuri duc spre Ucraina”, a declarat Vadim Krasnoselski.

„Presupun că cei care au organizat acest atac au scopul de a târî Transnistria în conflict”, a mai spus Krasnoselski, care a adăugat că autorii atacurilor nu au nimic de-a face cu locuitorii regiunii.

UPDATE 21:15 Libera circulație în localitățile din regiunea transnistreană va fi restricționată până pe 10 mai. O decizie în acest sens a fost adoptată marți, 26 aprilie, de așa-zisele autorități de la Tiraspol, care au introdus așa-numitul nivel roșu de alertă de securitate, în urma unor serii de explozii. Detalii aici

UPDATE 20:40 Marți, 26 aprilie, în Ucraina nu au fost deschise coridoare umanitare din cauza situaţiei fragile de securitate, a afirmat viceprem-ministra Ucrainei, Irina Vereşciuk, care a cerut Naţiunilor Unite şi Comitetului Internaţional al Crucii Roşii să însoţească persoanele care ar trebui evacuate din oţelăria Azovstal.

UPDATE 20:07 Rusia ar fi oprit livrările de gaze naturale către Polonia în baza contractului Yamal. Informații în acest sens au fost prezentate de presa poloneză Onez și preluate de Tass. Onez citează surse de la Guvern și din sectorul energetic de la Varșovia. O echipă de criză s-a întâlnit la Ministerul polonez al Climei pentru a discuta subiectul.

Gazprom nu confirmă informația conform căreia furnizarea de gaz rusesc către Polonia a fost deja oprită, a declarat reprezentantul oficial al holdingului Serghei Kupriyanov, scrie Tass.

Totodată, Gazprom a subliniat că „azi Polonia este obligată să plătească pentru aprovizionarea cu gaze în conformitate cu noua procedură de plată”, în ruble.

UPDATE 19:44 Statele Unite şi aliaţii lor urmează să se reunească lunar, pentru a examina cum să consolideze capacităţile militare ale Ucainei împotrva Rusiei, anunţă marţi secretarul american al Apărării Lloyd Austin, în urma unei întâlniri cu reprezentanţi ai 40 de ţări, în Germania.

„Reuniunea de azi (marţi) va deveni un Grup de contact lunar privind apărarea Ucrainei”, anunţă Lloyd Austin.

UPDATE 19:00 Directorul general al Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice (AIEA) Rafael Grossi a declarat marți, 26 aprilie, că nivelul radioactivităţii în Centrala Nucleară avariată de la Cernobîl, în Ucraina, este „în limita normală”.

„Nivelul (radioactivităţii) a crescut în anumite momente, când ruşii au adus în zonă echipament greu şi când au plecat”, a declarat Rafael Grossi presei, fără să prezinte cifre precise.

.@IAEAorg is here in #Chornobyl Nuclear Power Plant to deliver equipment, conduct radiological assessments and restore safeguards monitoring systems. #Ukraine updated the IAEA on the current nuclear and radiation safety, and security situation of 🇺🇦 nuclear installations. pic.twitter.com/Z54I0YhjRF