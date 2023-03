LIVE TEXT UE va oferi Ucrainei 5 700 de panouri solare, în eforturile de consolidare a securității energetice. Război în Ucraina, ziua 373

UPDATE 21:54 Uniunea Europeană va oferi Ucrainei mii de panouri solare, în cadrul acțiunilor de asistență în domeniul energiei, în contextul invaziei militare ruse, a declarat vineri seară Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene.

Panourile urmează să fie livrate în Ucraina până în vara anului 2023, potrivit Comisiei Europene.

I promised to work with Ukraine on renewable energy sources, important for its energy security.



Now we deliver: a first batch of 5 700 solar panels will be sent to Ukraine soon.



Thank you @KadriSimson for working with industry on this – I am confident more donations will come. pic.twitter.com/Q1GBkOiDxo