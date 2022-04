LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 38. Ucrainenii au recâștigat controlul asupra întregii regiuni Kiev. Cum arată un oraș, după mai bine de o lună de război

La mai bine de o lună de la izbucnirea războiului, trupele ruse au început retragerea din zona de nord a Ucrainei, președintele Volodimir Zelenski afirmând că însă „cele mai grele bătălii” urmează în Donbas și Harkiv, după ce vineri rușii au lovit cu trei rachete o zonă rezidenţială din apropierea oraşului-port Odessa, din sudul Ucrainei. În același timp, Rusia și Ucraina au convenit asupra evacuării civililor, iar guvernul de la Kiev a transmis vineri seară că au fost deschise nouă coridoare umanitare, în tot atâtea orașe din Ucraina, însă în Mariupol, unde 170.000 de oameni sunt în continuare captivi, evacuarea a eșuat din nou.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. Sâmbătă, 2 aprilie

UPDATE 21:09 Ucrainenii au recâștigat controlul asupra întregii regiuni Kiev după ce forțele ruse s-au retras din orașele cheie din apropierea capitalei, a anunțat sâmbătă viceministrul ucrainean al apărării, Ganna Maliar.

UPDATE 21:00 Forțele ruse s-au restras din orașul Borodyanka, de lângă capitala Ucrainei, Kiev, dar în urma lor rămâne un oraș aproape distrus.

Clădirile bombardate, pe jumătate arse, și dărâmăturile omniprezente arată distrugerile pe scară largă pe care le-au făcut trupele ruse în orașul Borodyanka. Imaginile au fost filmate după ce orașul a fost recucerit de trupele ucrainene.

Borodyanka near Kyiv after Russia came and went#StopRussia pic.twitter.com/hkeruJGdWp — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) April 2, 2022

UPDATE 19:50 Peste 170 de persoane au fost reținute în orașele din Rusia, în timp ce protestau față de conflictul din Ucraina. Printre cei reținuți se numără și un tânăr care ține în mână un ambalaj cu salam.

Cele mai mari proteste au avut loc la Sankt Petersburg și Moscova, în ciuda vremii reci. Cei reținuți în urma protestelor riscă până la 15 ani de închisoare, pentru că Rusia a incriminat folosirea cuvântului „război” cu privire la operațiunea lansată în Ucraina.

UPDATE 18:40 Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a criticat Europa pentru că „a reacţionat în tăcere” faţă de catastrofa umanitară din oraşul Mariupol, din sudul ţării, provocată de asediul şi bombardamentele ruseşti.

Potrivit estimărilor, 160.000 de locuitori trăiesc în condiţii îngrozitoare de mai bine de o lună în Mariupol, oraş-port la Marea Azov care a devenit principalul obiectiv al trupelor ruse din Ucraina, datorită poziţiei sale strategice între peninsula Crimeea şi Donbas.

UPDATE 18:27 În luptele din regiunea Kiev, soldații Gărzii Naționale au primit echipament rusesc capturat – tunuri autopropulsate 2C -3 și MT-LB.

UPDATE 18:22 Turcia este pregătită să aloce nave pentru evacuarea pe mare a locuitorilor din Mariupol. Acest lucru a fost anunțat de către ministrul turc al Apărării Naționale, Hulusi Akar, transmite Agenția Anadolu.

Potrivit acestuia, partea turcă își coordonează acțiunile cu structurile Rusiei și Ucrainei.

UPDATE 18:02 Fostul procuror internaţional Carla Del Ponte a cerut Curţii Penale Internaţionale (CPI) să emită rapid un mandat de arestare pe numele preşedintelui rus Vladimir Putin, ca urmare a operaţiunilor sale armate din Ucraina.

`Putin este un criminal de război”, a declarat jurista din Elveţia, în vârstă de 75 de ani, care a investigat crime de război în Rwanda şi în fosta Iugoslavie, într-un interviu acordat cotidianului Le Temps.

Emiterea unui mandat de arestare internaţional este necesară pentru ca Putin şi alţi conducători ruşi

UPDATE 17:19 Preşedintele ucrainean Volodymyr Zelensky i-a avertizat pe cei care colaborează cu ruşii în zonele aflate sub controlul Moscovei din sudul Ucrainei să nu accepte locurile de muncă oferite de ocupanţi.

În mesajul său video înregistrat difuzat zilnic, Zelensky a insistat că aceştia „nu vor putea evita” să răspundă pentru o astfel de colaborare.

Potrivit Ucrainei, Rusia încearcă să înfiinţeze administraţii pro-Moscova în zonele ocupate.

Totodată, Zelensky s-a adresat în limba rusă părinţilor tinerilor ruşi care au fost recrutaţi la 1 aprilie pentru efectuarea serviciului militar.

„Protejaţi-vă copiii! Părinţii trebuie să facă totul pentru a-şi proteja fiii de armată. Riscul ca ei să fie trimişi la război în Ucraina este uriaş. Este moarte garantată pentru mulţi dintre aceşti puşti foarte tineri”, a avertizat şeful statului ucrainean.

UPDATE 17:08 Șeful administrației militare a regiunii Lugansk, Serhiy Haidai, a declarat sâmbătă că 2.700 de civili au fost evacuați din regiune și acuză că forțele ruse au lansat atacuri asupra oamenilor care erau scoși din orașele în care au avut loc lupte grele, scrie CNN.

„Este imposibil să negociezi cu „orcii”. Rușii lovesc în mod deliberat în timpul evacuărilor. Au lovit cu obuze în apropierea locurilor de întâlnire. Din fericire, toată lumea este în viață”, a spus Serhiy Haidai.

UPDATE 16:13 În mai multe orașe din Rusia, oamenii protestează față de războiul purtat de militarii ruși în Ucraina. În Moscova, Habarovsk sau Sankt Petersburg protestatarii sunt reținuți de forțele de ordine.

UPDATE 15:30 Consilierul președintelui ucrainean Mihail Podoleak spune că autoritățile de la Kiev nu se așteaptă la ceea ce numește o „afganizare” a războiului pe care Rusia îl duce în Ucraina. Kievul nu se așteaptă ca acest conflict să devină „de durată și epuizant” pentru Moscova.

„Rusia se va retrage din toate teritoriile (ucrainene – n.r.), cu excepţia sudului şi estului, va încerca să sape acolo, să stabilească apărarea antiaeriană, să reducă drastic pierderile și să dicteze termeni. Nu ne putem lipsi de armament greu dacă vrem să-i alungăm pe ruşi”, a avertizat Podoleak.

There’ll be no “Afghanization” & no long conflict exhausting RF as someone expects. RF will leave all territories except the south & east, will try to dig in there, set air defense, drastically reduce losses & dictate terms. Without heavy weapons we won’t be able to drive RF out — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 2, 2022

UPDATE 14:55 Bilanțul victimelor atacului asupra clădirii administrative din Nikolaev de acum câteva zile a ajuns la 33. Echipele de salvare continuă căutarea victimelor printre dărâmături, la 4 zile după atac.

UPDATE 14:45 Sâmbătă, în jurul orei 11:00, steagul Ucrainei a fost arborat deasupra centralei nucleare de la Cernobîl și s-a cântat imnul național, conform unui anunț al Energoatom, Compania Națională de Generare a Energiei Nucleare din Ucraina.

Totul după ce, în urmă cu două zile aceeași instituție transmitea că cele mai multe dintre forțele ruse care au ocupat zona au părăsit complexul dezafectat.

UPDATE 14:30 Compania aeriană Wizz Air anunță că toate zborurile sale către sau dinspre Federația Rusă vor fi anulate până în data de 30 octombrie.

UPDATE 14:15 Papa Francisc, aflat într-o vizită de două zile în Malta, a declarat sâmbătă că ia în calcul să facă o călătorie în capitala Ucrainei.

Întrebat de un reporter care îl însoţea în aeronava care îl ducea de la Roma la Malta dacă ia în considerare să răspundă invitaţiei autorităţilor civile şi religioase ucrainene, Francisc a răspuns: „Da, este luată în considerare”.

UPDATE 14:00 Comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei declară că în jur de 17.800 de militari ruși și-au pierdut viața în războiul din Ucraina, iar sute de vehicule blindate și zeci de avioane au fost distruse.

Conform bilanțului făcut sâmbătă, de la începutul invaziei ruse Forțele Armate ale Ucrainei au distrus 631 tancuri, 1.776 vehicule blindate de patrulare, 1.236 vehicule, 134 de elicoptere și 143 de avioane.

De asemenea, partea ucraineană a distrus 317 sisteme de artilerie, 76 de cisterne de combustibil, dar și 87 de drone tactice

Bilanțul victimelor, spune sursa, este de circa 17.800 de persoane.

UPDATE 13:56 O femeie de 60 de ani din orașul siberian Novosibirsk a arborat steagul Ucrainei la geam și a refuzat accesul poliției în apartament. Pentru a da jos steagul, un polițist a fost nevoit să urce pe clădire.

In #Novosibirsk, a 60-year-old woman hung the flag of #Ukraine.



The woman refused to let the police into the apartment. And in order to stop the malicious crime, they called the rescue workers of the Ministry of Emergency Situations with climbing equipment. pic.twitter.com/lEewzPjSrq — NEXTA (@nexta_tv) April 2, 2022

UPDATE 13:36 Biroul politici de reintegrare al R. Moldova anunță că nu există informații care să confirme mobilizarea de trupe în regiunea transnistreană. Precizarea vine după ce, sâmbătă dimineață, Statul Major al Armatei Ucrainei a anunțat, într-o postare pe Facebook, că din informațiile sale Rusia și-ar fi comasat trupe în regiunea transnistreană, cu scopul unor mișcări de intimidare și chiar în vederea unor posibile atacuri împotriva Ucrainei.

UPDATE 12:46 În Energodar, oraș ucrainean ocupat de militarii ruși, oamenii au protestat sâmbătă dimineață împotriva războiului. În replică, forțele rusești au tras focuri de armă. Oamenii au cântat imnul Ucrainei și au scandat lozinci anti-război.

Unian scrie că, după manifestație militarii ruși au arestat mai multe persoane, iar ulterior s-au auzit zgomote de explozii și bombardamente puternice.

UPDATE 12:30 Militarii ruși s-au retras de la aeroportul Antonov din Hostomel, Aeroportul, situat la nord de Kiev, lăsând în urmă un dezastru.

Imagini publicate pe Twitter arată mai multe avioane distruse la sol în timpul luptelor, inclusiv epava celebrului avion Antonov AN-225 Miria, distrus în hangarul său în primele zile ale invaziei, când ruşii au ocupat aeroportul Hostomel.

This is how the #Gostomel airport looks now, where the wreckage of the An-225 „Mriya” plane is located. pic.twitter.com/u6pAIJjx7k — NEXTA (@nexta_tv) April 1, 2022

UPDATE 11:50 Din cauza războiului început de Rusia, produsul intern brut al Ucrainei în primul trimestru al anului 2022 a scăzut cu 16% față de aceeași perioadă a anului trecut, conform estimărilor Ministerului ucrainean al Economiei.

„Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei ne-a schimbat radical economia. Prognoza noastră este o scădere a PIB-ului în primul trimestru al anului 2022 de 16%, iar scăderea anuală ar putea ajunge la 40%”, a declarat prim-viceministrul Denis Kudin.



Acele industrii în care munca la distanță nu este posibilă, în special, aviația, transportul maritim și sectorul serviciilor, în care întreprinderile lucrează direct cu consumatorii, au suferit cel mai mult.

UPDATE 11:03 Procurorii americani au găsit dovezi că oligarhii ruși încearcă să ocolească sancțiunile care au fost impuse împotriva Moscovei pentru a stopa invazia din Ucraina, a transmis vineri șeful unui nou grup de lucru al Departamentului de Justiție din SUA.

Andrew Adams, procuror cu vechime care a fost pus să conducă grupul de lucru „KleptoCapture” înființat luna trecută, a declarat într-un interviu pentru Reuters că în unele cazuri chiar și oligarhii care nu au fost încă afectați încearcă să mute active sau bunuri înaintea unor posibile restricții viitoare.

UPDATE 10:53 Ultimul bilanț al administrației locale din Kiev privind distrugerile comise de armata rusă:

154 de blocuri

20 de proprietăți private

27 de grădinițe

44 de școli

Autoritățile fac evaluări pentru a stabili valoarea acestor daune materiale

UPDATE 10:03 Militarii ruşi au abandonat aeroportul Antonov din Hostomel, în apropierea capitalei ucrainene, unde s-au dat lupte încă din prima zi a invaziei Rusiei în Ucraina, în 24 februarie.

Imagini din satelit arată că trupele ruse s-au retras de pe aeroportul Antonov din Hostomel, situat la 20 de kilometri nord-vest de Kiev, relatează CNN.

O confirmare a venit sâmbătă dimineață și de la Ministerul britanic al Apărării, care citează serviciile de informații de la Londra.

UPDATE 09:44 Armata Ucrainei publică imagini cu tehnică de luptă a forțelor ruse care ar fi fost abandonată în pădure, în regiunea Cernihiv.

Сили Спротиву Чернігівської області в Шестовиці поповнили запаси бронетехніки для потреб Збройних Сил України, – повідомили в Оперативне командування „Північ” / Operational Command “North”

Докладніше: https://t.co/UCi7lmJ4eY pic.twitter.com/uw0tINI82q — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) April 2, 2022

UPDATE 09:33 Cum arată harta Ucrainei, la această oră, potrivit Financial Times.

UPDATE 09:22 Un convoi al Crucii Roșii, care călătorește spre orașul ucrainean Mariupol, va încerca, în mod repetat, să evacueze civili din orașul-port asediat, ca urmare a aparenței de regrupare a forțelor ruse pentru noi atacuri în sud-estul Ucrainei, informează Reuters.

Orașul Mariupol, încercuit încă din primele zile ale invaziei Rusiei în Ucraina, a fost ținta principală a Moscovei în regiunea Donbas, din sud-estul Ucrainei. Mai multe rapoarte transmit că zeci de mii de oameni sunt blocați în acea localitate având acces limitat la hrană și apă.

UPDATE 08:50 158 de copii din Ucraina au fost uciși de la începutul invaziei Rusiei. Un număr de 254 de copii sunt răniți. Cei mai afectați copii sunt în Kiev – 75, Donețk – 71, Harkov – 56, Chernihiv – 46, Mykolaiv – 31, Lugansk – 31, Zaporozhye – 22, Herson – 29.

UPDATE 08:30 Apetitul Kremlinului este în creștere, avertizează președintele Ucrainei. Într-un interviu acordat canalului de televiziune american FoxNews, Volodymyr Zelensky, a spus că Putin va continua agresiunea în Europa dacă nu este oprit acum.

UPDATE 08:10 Pentagonul va oferi Ucrainei un ajutor militar suplimentar de până la 300 de milioane de dolari, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, transmite sâmbătă AFP.

„Statele Unite au angajat deja peste 2,3 miliarde de dolari în asistenţă militară pentru Ucraina de când administraţia Biden a preluat mandatul, dintre care peste 1,6 miliarde de dolari în asistenţă militară după invazia neprovocată şi premeditată din partea Rusiei”, a spus John Kirby.

Noul pachet de asistenţă include sisteme de rachete ghidate prin laser, drone kamikaze Switchblade, precum şi drone uşoare de tip Puma.

UPDATE 08:10 Forțele ruse au lansat atacuri cu rachete asupra Poltavei și Kremenchug, anunță președintele Administrației Militare Regionale Poltava, Dmitri Lunin.

„Orcii au tras asupra regiunii Poltava. Poltava. Noaptea, un atac cu rachete asupra uneia dintre facilitățile de infrastructură. Kremenchug. Dimineața au avut loc multe atacuri asupra orașului. În infrastructură și clădiri rezidențiale”, a scris Lunin.

Potrivit acestuia, toate serviciile relevante funcționează în orașe.

UPDATE 07:52 Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski spune că trupele ruse se retrag încet, dar vizibil din nordul țării.

Zelenksi îi avertizează pe ucraineni că, totuși, „bătăliile grele urmează de acum încolo” în zona Donbas și Harkiv.

„În urma lor rămâne un dezastru total și multe pericole, e adevărat”, a spus Zelenski referindu-se la terenurile minate lăsate în urmă de armata rusă, case distruse, echipamente și chiar cadavre.

PDATE 07:32 După ce autoritățile au întâmpinat mai multe probleme în evacuarea civililor din Mariupol, aceștia au fost în cele din urmă urcați în autobuze în orașul Berdiansk și s-au îndreptat vineri către orașul Zaporojie, controlat de guvernul ucrainean, potrivit consiliului orașului Mariupol.

PDATE 07:30 Forțele rusești au tras trei rachete Iskander asupra unei zone rezidențiale din regiunea Odesa. Potrivit șefului administrației militare regionale din Odesa, Maxim Marchenko, mai multe persoane au fost rănite, însă deocamdată nu se cunoaște numărul victimelor.

„Chiar acum inamicul a efectuat o lovitură cu trei rachete Iskander asupra unei zone rezidențiale din regiunea Odesa. Acolo sunt răniți. Nu vom lăsa lucrurile așa. Promit că le va părea rău pentru fiecare lansare de rachete și pentru fiecare bombardament”, a spus Marchenko.

ZdG a acoperit derularea fiecărei zile a războiului din Ucraina. Vedeți, mai jos, cronologia fiecărei zile de război.





