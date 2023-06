LIVE TEXT Blinken: Statele Unite vor prezenta un pachet de asistență pentru reconstrucția Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 482

UPDATE 22:00 Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat că va prezenta miercuri un nou pachet de asistență pentru Ucraina, în cadrul unei conferințe menite să încurajeze companiile private să investească în reconstrucția țării după invazia Rusiei, relatează Reuters.

Kievul și Londra vor găzdui miercuri și joi, la Londra, o conferință pentru reconstrucția Ucrainei, în cadrul căreia peste 1 000 de oficiali străini din peste 60 de state, împreună cu șefi de întreprinderi și investitori globali, vor discuta despre modalitățile de a ajuta țara.

„Președintele Biden a spus (…) că vom fi alături de Ucraina atât timp cât va fi nevoie, iar ambele noastre țări sunt profund angajate în acest sens”, a declarat marți Blinken într-o conferință de presă alături de ministrul britanic de externe James Cleverly.

„Vom continua să ne respectăm acest angajament, inclusiv printr-un nou pachet robust de asistență din partea SUA pe care voi putea să îl anunț mâine”.

Ambii miniștri de externe au subliniat că conferința s-a concentrat pe încurajarea sectorului privat să își folosească resursele pentru a ajuta la accelerarea reconstrucției Ucrainei, dar că Kievul trebuie să își facă partea sa prin continuarea reformelor, iar lumea trebuie să găsească o modalitate de a oferi companiilor asigurări împotriva pagubelor și distrugerilor cauzate de război.

„Săptămâna aceasta se referă în mare măsură la crearea condițiilor necesare pentru ca banii din sectorul public, desigur, dar mai ales cei din sectorul privat să finanțeze reconstrucția lor”, a declarat Cleverly.

Ucraina încearcă să obțină până la 40 de miliarde de dolari pentru a finanța prima parte a unui „Green Marshall Plan” pentru a-și reconstrui economia, inclusiv pentru a dezvolta o industrie siderurgică fără cărbune, a declarat un oficial ucrainean de rang înalt înainte de conferință.

Ucraina, Banca Mondială, Comisia Europeană și Națiunile Unite au estimat în luna martie un cost de 411 miliarde de dolari pentru primul an de război.

UPDATE 20:10 Trupele rusești au lovit de patru ori raionul Nikopol din regiunea Dnipropetrovsk pe 20 iunie, rănind un bărbat de 74 de ani, a declarat guvernatorul Serhii Lîsak.

Rusia ar fi folosit artileria și o dronă pentru a ataca orașul Nikopol și orașul Marhaneț, potrivit lui Lîsak.

Opt case, o cantină, o clădire administrativă, o unitate sportivă, trei mașini și două linii electrice ar fi fost avariate în urma atacurilor.

UPDATE 18:50 Un angajat al Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență a fost ucis și alți 8 au fost răniți în Herson, potrivit șefului Biroului președintelui Ucrainei.

„Armata rusă a tras asupra salvatorilor din Herson care curățau nămolul” cauzat de inundațiile recente provocate de prăbușirea barajului Nova Kahovka, a declarat Andrii Ermak într-o postare pe Telegram.

„Eroii noștri neînarmați efectuau lucrări de restabilire când teroriștii ruși au început un bombardament puternic. Răniților li se oferă asistență medicală de urgență”, a transmis și ministrul de Interne al Ucrainei, Igor Klimenko.

UPDATE 16:45 Guvernul japonez a decis să ofere un ajutor de urgență în valoare de 5 milioane de dolari pentru populația din sudul Ucrainei afectată de distrugerea barajului de la centrala hidroelectrică Kahovka. Secretarul-șef al cabinetului Matsuno Hirokazu a anunțat marți decizia în cadrul unei conferințe de presă, scrie NHK.

UPDATE 15:28 După ce Rusia a aruncat în aer centrala hidroelectrică de la Kahovka, peste 30 de localități din regiunea Dnipropetrovsk au rămas fără servicii centralizate de alimentare cu apă. O declarație în acest sens a fost făcută de către purtătorul de cuvânt al Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, Oleksandr Khorunzhyi, în timpul unui briefing de presă, notează Ukrinform.

„În urma dezastrului, sistemele de alimentare cu apă s-au oprit în orașe precum Pokrov și Nikopol. Ca urmare, 35 de localități au rămas fără servicii centralizate de alimentare cu apă, dintre care 14 parțial”, a spus Khorunzhyi.

UPDATE 15:10 Parlamentul Danemarcei a aprobat un alt pachet de asistență militară ce va fi acordată Ucrainei în perioada 2023-2028, în valoare totală de 2,95 miliarde de euro, a declarat ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov.

Great news from Copenhagen: @folketinget approved another package of military assistance to Ukraine worth 2.95 billion euros for 2023 -2028.

Thank you to my dear friends @mfMorten @troelslundp and the Danish people.

Every growl of Leopard and salvo of CAESAR is a salute in your…