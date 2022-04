LIVE TEXT/ A 37-a zi de război în Ucraina. Președinta Parlamentului European: Vom acorda Ucrainei statutul de țară candidat la aderarea la UE

În cea de-a 37-a zi de război, autoritățile ucrainene anunță că trupele ruse se retrag de lângă Kiev. Liderii UE și cei ai Chinei se vor întâlni pentru un prim summit. Președintele rus Vladimir Putin cere plata gazului în ruble.

Duminică, 27 februarie, Vladimir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

UPDATE 22:39 Șefa Parlamentului European, Roberta Metsola, aflată într-o vizită la Kiev, a declarat că UE va acorda Ucrainei statutul de țară candidat la aderarea la UE, scrie unian.net.

Metsola a menționat că „Rusia a încălcat pacea și a încălcat ordinea mondială”.

„Avem nevoie de mai multe sancțiuni, ei trebuie să fie trași la răspundere pentru ceea ce au făcut aici, în Ucraina (…). Uniunea Europeană recunoaște ambițiile europene ale Ucrainei și dorința de a fi o țară candidată la UE. Și stau aici în fața voastră, a tuturor, ca să vă puteți baza pe mine, ca să vă puteți baza pe Parlamentul European în sprijinul țării dumneavoastră pentru a realiza acest lucru”, a declarat ea.

UPDATE 22:25 Forțele rusești au tras trei rachete Iskander asupra unei zone rezidențiale din regiunea Odesa. Potrivit șefului administrației militare regionale din Odesa, Maxim Marchenko, mai multe persoane au fost rănite, însă deocamdată nu se cunoaște numărul victimelor. Detalii aici.

UPDATE 21:31 Secretarul Consiliului național de securitate și apărare al Ucrainei, Oleksiy Danilov, neagă declarațiile Federației Ruse că Ucraina ar fi implicată în incendiul de la depozitul de petrol din Belgorod, transmite novosti.dn.ua.

UPDATE 20:32 Primarul orașului Bucha, Anatoly Fedoruk, susține că „armata ucraineană a alungat forțele rusești din oraș”.

UPDATE 20:06 Ministerul german al Apărării a aprobat livrarea a 58 de vehicule de luptă de infanterie către Ucraina, care au aparținut fostei Republici Democrate Germane (RDG) și care se află acum în Republica Cehă. Detalii aici.

UPDATE 19:08 Jurnalistul ucrainean Konstantin Ryzhenko ar fi dispărut. Un anunț în acest sens a fost făcut de directorul Uniunii Naționale a Jurnaliștilor din Ucraina, Konstantin Tomilenko. Detalii aici.

UPDATE 18:33 În regiunea Zaporojie a avut loc un schimb de prizonieri. 86 de militari ucraineni au fost eliberați, inclusiv 15 femei. Anunțul a fost făcut de Kyrylo Timosenko, șeful adjunct al biroului președintelui ucrainean.

UPDATE 18:17 Marea Britanie și aliații săi au convenit să trimită mai mult ajutor militar letal Ucrainei pentru a se apăra de invazia Rusiei, a declarat ministrul britanic al Apărării, Ben Wallace. Detalii aici.

UPDATE 17:27 Forțele ucrainene susțin că au doborât un elicopter militar rusesc în regiunea Lugansk, transmite NEXTA.

UPDATE 17:17 Trupele ruse bombardează toate orașele din regiunea Lugansk. Despre asta a anunțat Serghei Gaidai, șeful administrației militare regionale Lugansk, în cadrul unei conferințe de presă. Detalii aici.

UPDATE 16:57 Cel puțin 10 miliarde de dolari vor fi necesari pentru restabilirea infrastructurii orașului Mariupol – cel mai afectat oraș în urma bombardamentelor rusești. Detalii aici.

UPDATE 16:54 Președintele ucrainean Volodimir Zelensky și președintele rus Vladimir Putin se pot întâlni la Istanbul în zilele următoare. Declarația a fost făcută de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Detalii aici.

UPDATE 16:50 Ministerul Apărării al Ucrainei nu confirmă informațiile despre atacul aerian asupra depozitului de petrol din Belgorod și subliniază că Ucraina nu este responsabilă pentru incidentele din Rusia. Detalii aici

UPDATE 16:10 Ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba a declarat vineri, 1 aprilie, că nu deține informații despre incendiul de la depozitul de petrol din Belgorod. Detalii aici

UPDATE 16:07 Delegaţiile ucraineană şi rusă au început vineri o nouă rundă de negocieri, de data aceasta în format de videoconferinţă, pentru a identifica o soluţie la conflictul între cele două ţări.

UPDATE 15:30 Ministerul ucrainean al Afacerilor Interne le cere locuitorilor din regiunea Kiev să nu se grăbească să se întoarcă acasă în localitățile eliberate de ruși în urma contraofensivelor forțelor armate ucrainene, scrie presa ucraineană.

UPDATE 15:20 Trupele ucrainene conduc invadatorii atât în ​​nord-vest, cât și în nord-est, trimițând inamicul departe de Kiev și făcând aproape imposibil orice asalt, anunță consilierul șefului Biroului Președintelui Ucrainei Oleksi Arestovici. Detalii aici

UPDATE 14:40 Dmitri Peskov a declarat că livrările de gaze naturale nu se vor opri dacă plata în ruble nu este confirmată înainte de 1 aprilie. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a menționat că Putin, în conversațiile cu liderii europeni, descria noua schemă de plată a gazelor în termeni generali înainte ca aceasta să fie anunțată oficial. Detalii aici

UPDATE 14:33 Ministerul ucrainean al Apărării anunță că forțele de apărare ale Ucrainei au preluat controlul asupra mai multor localități din regiunile Kiev și Cernihiv. Este vorba despre localitățile Demidov, Dimer, Litvinovka, Gavrilovka, Kozarovichi, Jovtneovoe, Glubovka, Yasnogorodka, Talakun, Suholucie, Lipovka, Gavronshina, Makovishe, Nikolaevka. Detalii aici

UPDATE 13:41 O nouă rundă de negocieri dintre Ucraina și Federația Rusă continuă vineri, 1 aprilie, în format online. Delegațiilor principale, din ambele state, li s-au alăturat și subgrupurile de lucru formate pentru a contribui la pregătirea unui acord de pace. Detalii aici

UPDATE 13:15 Forțele ucrainene recapătă controlul asupra unor spații de la Nord-Vest de Kiev, eliberate de Armata Rusă. La Cernihiv nu sunt raportate retrageri la fel de ample, chiar dacă și acolo Armata Ucraineană recapătă controlul la Sud și Sud-Vest de oraș, scrie presa ucraineană.

Ministerul ucrainean de Interne a publicat imagini din Irpin, oraș preluat complet de la ruși.

The Ministry of Internal Affairs of Ukraine publishes a video from #Irpin , which has been under the control of the Armed Forces of #Ukraine for several days

UPDATE 13:13 Ministerul britanic al Apărării anunță vineri, 1 aprilie, în cel mai recent raport cu privire la situația din Ucraina că forțele ucrainene continuă să efectueze contraatacuri cu succes, dar limitate, la nord-est de Kiev. Detalii aici

UPDATE 12:30 Medvedev declară că Rusia va livra produse alimentare și agricole doar „țărilor prietene”, care plătesc în ruble. Detalii aici

UPDATE 11:27 Ocupanții ruși părăsesc regiunea Cernihiv, dar amenințarea cu rachete și lovituri aeriene rămâne, anunță autoritățile ucrainene.

UPDATE 11:00 În ultimele 24 de ore, soldații ucraineni au respins șapte atacuri inamice în direcțiile Donețk și Lugansk, anunță vineri, 1 aprilie, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Detalii aici

UPDATE 10:09 Un convoi al Crucii Roșii care transportă ajutor umanitar și medical în Mariupol este blocat în Zaporojie, anunță primarul orașului Mariupol Petro Andryushchenko. Potrivit primarului, 40 de autobuze pentru evacuarea civililor sunt oprite în Berdiansk, zonă sub controlul rușilor.

UPDATE 10:08 Oficiul procurorului general al Ucrainei anunță că, de la începutul războiului, în Ucraina au murit 153 de copii, iar 245 au fost răniți. Cele mai multe victime în rândul copiilor, potrivit autorităților ucrainene, sunt în Kiev – 73, Donețk – 65, Harkov – 53, Cernihiv – 43, Nikolaev – 30, Lugansk – 31, Zaporojie – 22, Herson – 29, Sumî – 16, Jitomir. Detalii aici

UPDATE 9:18 Pe rețelele de socializare au fost publicate imagini cu un elicopter care ar aparține forțelor aeriene ale Ucrainei survolând în zona Belgorod. Informația nu a fost confirmată.

Opt rezervoare ard și există riscul extinderii focului la alte 16, a precizat ministrul pentru situații de urgență, scrie Nexta.

Două elicoptere au atacat cu rachete și au incendiat un depozit de carburant din orașul rus Belgorod (70 Km, Nord-Est de Harkov). Rușii pretind că este vorba de elicoptere ucrainene.

Guvernatorul regional al oraşului rus Belgorod, Vyaceslav Gladkov, a acuzat elicopterele militare ucrainene că au atacat depozitul de petrol unde a izbucnit un incendiu. Detalii aici

UPDATE 9:06 Bilanţul victimelor atacului împotriva sediului Administrației regionale din Nikolaev, în sudul Ucrainei, se ridică la 24 de morţi, a anunţat vineri Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă din Ucraina. Detalii aici

UPDATE 9:00 Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a anunţat, într-un filmuleț adresat cetățenilor ucraineni, că a demis doi oficiali ai serviciilor de securitate, pe care i-a numit „trădători”. Detalii aici

UPDATE 8:19 Președinta Parlamentului European este în aceste momente în drum spre Kiev. Detalii aici

UPDATE 8:10 Premierul australian Scott Morrison a anunțat că ţara sa va trimite câteva vehicule blindate Bushmaster în Ucraina. Anunțul vine după ce preşedintele Ucrainei Volodimir Zelensky s-a adresat Parlamentului australian, scrie BBC.

UPDATE 8:05 Un incendiu a izbucnit la un depozit de petrol din Belgorod (Rusia). În urma incendiului, două persoane au fost rănite, anunță Nexta.

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.



„The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it", said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel.