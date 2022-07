Este a 142-a zi a războiului provocat de Rusia în Ucraina. Un nou raport al OSCE arată că Rusia a folosit camere de tortură și a ucis în mod „organizat” civilii din Ucraina. Corpurile neînsuflețite a doi copii și a 11 adulți care au fost uciși în atacul cu rachete asupra orașului Vinnița nu au fost încă identificate, anunță autoritățile ucrainene.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 21:55 Un om a murit în Slaviansk, regiunea Donețk, în urma bombardamentelor rusești. Primarul Vadim Liah, spune că orașului a fost atacat dintr-un sistem de lansare multiplă de rachete,

UPDATE 21:23 Presa ucraineană și canalele de Telegram raportează explozii la Dnipro, regiunea Dnepropetrovsk, și Kremenciug, regiunea Poltava.

Autoritățile locale au confirmat informațiile despre explozii.

UPDATE 20:43 Rușii au bombardat și orașul Kramatorsk din regiunea Donețk.

UPDATE 20:20 Șeful consiliului regional Dnepropetrovsk, Nikolai Lukașuk a menționat că vineri după amiază rușii au bombardat zona localității Zelenodolsk: În urma locviturii a izbucnit un incediu care a distrus cinci hectare de lanuri cu grâu. Victime nu au fost înregistrate.

UPDATE 19:30 Ucraina a recepționat sistemele de rachete M270 MLRS oferite de SUA. Despre asta a anunțat ministrul Apărării al Ucrainei Aleksei Reznikov.

„Va fi o companie bună pentru HIMARS pe câmpul de luptă. Mulțumim partenerilor noștri. Fără milă pentru inamic” , a scris Reznikov pe Twitter.

Long Hand Family of #UAarmy has been enlarged: the first MLRS M270 have arrived!

They will be good company for #HIMARS on the battlefield.

Thank you to our partners .

No mercy for the enemy.



*Photo by @SkyNews pic.twitter.com/F8rJ7LNPEX