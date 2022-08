Membrii miliției așa-numitei Republicii Populare Luhansk (LNR) ar fi refuzat să continue luptele în regiunea Donețk și s-au plâns de ritmul istovitor al ofensivei din afara regiunii Luhansk, se arată în raportul Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Semnificația emoțională a țintelor rusești recente din regiunea Donețk rezonează cu publicul din așa-zisa Republică Populară Donețk (DNR), dar nu și cu publicul LNR, „obosit de ofensivele istovitoare din afara granițelor revendicate”, menționează sursa citată.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. Marți, 16 august:

UPDATE 21:58 Secretarul general al ONU se va întâlni cu Zelensky și Erdogan, la Lvov, anunță BBC.

Administrația secretarului general al ONU, António Guterres, a declarat că intenționează să viziteze joi, 18 august, orașul Lvov pentru a se întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelensky și liderul turc Recep Tayyip Erdogan.

Publicitate

Publicitate

„Secretarul general va vizita joi Lvovul, la invitația președintelui ucrainean Volodimir Zelensky pentru a participa la o întâlnire trilaterală, la care va participa și președintele turc Recep Tayyip Erdogan”, a declarat Stefan Dujarric, purtătorul de cuvânt al Secretarului General al ONU.

Potrivit sursei citate, după întâlnirea de la Lvov, Guterres va vizita Odesa, unul dintre porturile de unde pleacă navele cu cereale ucrainene, în baza acordului ONU cu Ucraina și Rusia. Turcia a acționat ca mediator în semnarea acestor acorduri.

După Odesa, Guterres va pleca la Istanbul, unde va vizita Centrul Comun de Coordonare, responsabil de supravegherea acordului.

UPDATE 20:41 Rușii au atacat aerodromul militar din regiunea Jitomir, a declarat comandamentul forțelor aeriene ale Ucrainei „Centru”.

Potrivit militarilor ucraineni, în după-amiaza zilei de 16 august, aeronavele militare rusești (probabil bombardiere Su-34) au decolat de pe teritoriul Belarusului și, „încercând să mascheze activitatea aviației ca zboruri de antrenament”, au tras două rachete X-59.

În urma loviturii, pista și mai multe vehicule au fost avariate. Personalul s-a ascuns, așa că nu au fost răniți, a anunțat comandamentul „Centru”.

UPDATE 19:15 Orașul Orehov din regiunea Zaporojie a fost bombardat de ruși, o persoană a fost ucisă, șase au fost rănite, anunță șeful administrației militare din regiune, Aleksandr Staruh.

El a menționat că marți, 16 august, orașul Orehov a fost supus bombardamentelor masive.

UPDATE 18:32 Rușii au bombardat raionul Nikopol din regiunea Dnepropetrovsk anunță șeful administrației militare a regiunii, Valentin Reznicenko. Patru oameni au fost răniți, unul fiind internat în spital.

UPDATE 17:22 Alte 19 corpuri neînsuflețite ale soldați ucraineni căzuți pe câmpul de luptă au fost returnate în Ucraina, în conformitate cu normele Convenției de la Geneva, anunță Ministerul Reintegrării al Ucrainei pe Telegram.

UPDATE 16:55 Cabinetul de miniștri din Finlanda s-a reunit pentru a discuta despre posibilitatea impunerii de restricții privind eliberarea vizelor pentru turiștii ruși, relatează televiziunea națională finlandeză.

În urma discuțiilor, ministrul de externe Pekka Haavisto a declarat că Finlanda va limita eliberarea vizelor Schengen la o zecime din nivelul actual. Modificările vor intra în vigoare în septembrie. O decizie oficială în acest sens va fi luată de Ministerul Afacerilor Externe.

„După coronavirus, se înregistrează o creștere vizibilă a fluxului de turiști din Rusia în timp ce încercăm să ajutăm refugiații ucraineni. Este nepotrivit ca Finlanda să devină o escală pentru vacanțele în Europa, a spus Haavisto.

Ministerul Afacerilor Externe de la Helsinki a pregătit un proiect de modificări, conform căruia eliberarea vizelor pentru motive familiale, de muncă sau de studiu va deveni o prioritate. Acest lucru ar trebui să reducă numărul de vize turistice eliberate.

Ministrul de Externe a menționat și introducerea vizelor umanitare speciale pentru ruși. Cu toate acestea, aceast subiect trebuie încă rezolvat.

UPDATE 16:25 Un înalt oficial ucrainean, vorbind sub rezerva anonimatului, potrivit The New York Times, despre exploziile care au zguduit marți dimineața depozitul de muniție rusesc din Peninsula Crimeea ocupată, declarând că o unitate militară de elită ucraineană care operează în spatele liniilor inamice este responsabilă pentru explozii.

Ministerul rus al Apărării a afirmat într-o declarație că episodul a fost un „act de sabotaj”, potrivit presei ruse.

UPDATE 14:45 Ucraina spune că o substație din Crimeea, care a fost, de asemenea, afectată de exploziile de la un depozit de muniții din satul Maiskoye, a fost folosită pentru a devia energia de la centrala nucleară Zaporizhzhia.

„Trebuie să înțelegeți că au furat de la CNE Zaporizhzhia pentru a trimite electricitate în Crimeea prin Dzhankoy (unde se află Maiskoye)”, a declarat Mykhailo Podolyak, consilier al președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, într-un interviu televizat marți, transmite CNN.

„Cred că aceasta este o răzbunare karmică. Tot ceea ce este furat nu aduce bogăție”, a adăugat el.

CNN nu a putut verifica în mod independent afirmația lui Podolyak conform căreia energia din centrala Zaporizhzhia a fost deviată în Crimeea prin Dzhankoi.

Podolyak a spus că explicațiile Moscovei cu privire la exploziile de la depozitul de muniții din satul Maiskoye, precum și exploziile de la o bază aeriană din Crimeea de marțea trecută, sugerează că armata rusă desfășoară personal „neinstruit” în unele locații.

UPDATE 12:40 Exploziile de dimineață din Crimeea au avariat o substație și au distrus un mare depozit de muniții al Federației Ruse, dar au afectat și calea ferată din regiunea Dzhankoy. Traseul era folosit de ruși pentru a transporta echipamente și muniții spre restul teritoriului Ucrainei, potrivit presei ruse.

„Calea ferată din regiunea Dzhankoy din Crimeea a fost avariată din cauza unei explozii la un depozit de muniții, au informat serviciile de urgență. Ruta trenurilor care merg spre Crimeea din Rusia continentală va fi schimbată din cauza stării de urgență în nordul peninsulei”, scrie TASS.

Totodată, deputatul ucrainean Oleksiy Goncharenko a spus că de astăzi nu există nicio legătură feroviară între Ucraina continentală și Crimeea.

„Toate trenurile care veneau din sudul ocupat al Ucrainei către Crimeea ocupată au fost suspendate după lovitura de la Dzhankoy. Nu mai există comunicații feroviare. Permiteți-mi să vă reamintesc că prin Dzhankoy au fost transportate muniții, muniții, echipamente și personal”, a declarat deputatul.

UPDATE 10:45 În timpul zilei de luni, 8 persoane au fost rănite din cauza bombardamentelor din Harkiv, iar o femeie a murit la spital din cauza rănilor.

Noaptea trecută a avut loc unul dintre cele mai masive bombardamente ale Harkivului din ultima vreme, rușii efectuând șapte lansări de rachete din Belgorod în direcția centrului regional, a scris pe Telegram șeful administrației militare regionale Harkiv, Oleg Sinegubov.

„În ultimele 24 de ore, inamicul a continuat să lovească ținte pașnice în districtele Harkiv, Bogodukhovsky, Chuguevsky și Izyumsky din regiune. Clădirile rezidențiale private și anexele au fost avariate. Potrivit Centrului pentru Asistență Medicală de Urgență, 9 persoane au fost rănite în Harkiv. în timpul zilei, inclusiv o femeie de 75 de ani, din păcate, a murit din cauza rănilor”, se arată în comunicat.

Potrivit oficialului, în jurul orei 22:30 forțele ruse au tras în districtul Kiev Harkiv din MLRS. Case particulare ar fi fost avariate, fiind înregistrate lovituri la suprafața drumului.

„În jurul orei 2:30, Cartierul General al Apărării a înregistrat imediat șapte lansări de rachete din Belgorod în direcția Harkiv. Sunt lovituri în regiunile Shevchenkovsky, Kievsky, Saltovsky, Industrial și Kholodnogorsk”, a spus el.

Sinegubov a adăugat că o parte din rachete au lovit zone deschise, astfel încât nu au provocat incendii. Fațadele clădirilor au fost deteriorate de schije și valul de explozie, suprafața drumului a fost parțial distrusă.

UPDATE 08:55 Trupele ruse au lovit din nou regiunea Dnepropetrovsk cu rachete Grad și Uragan, potrivit șefului administrației militare regionale Valentin Reznichenko.

„Noapte sub Grad și Uragan. Două districte au fost din nou ținta atacurilor rusești – Nikopol și Krivorozhsky. Inamicul a tras asupra districtului Krivorozhsky din „Uragan”. Au fost lovite Maryansky și Velikaya Kostromka din apropierea orașului Zelenodolsk. Două femei au fost rănite – 20 și 84 de ani. Mai multe case particulare și o conductă de gaz au fost avariate în sate”, a spus el.

Între timp, armata rusă a bombardat regiunea Nikopol de două ori în timpul nopții.

„În teritoriu pașnic, 40 de sosiri de la Gradov și 10 de la artileria de tun”, a adăugat Reznichenko.

El a mai menționat că 9 case particulare, garaje, mașini au fost avariate în comunitatea Chervonogryhoriv. Obuzul a lovit două depozite cu cereale și utilaje ale unei întreprinderi agricole locale. Conducta de gaz și linia electrică au fost rupte. Până la două mii de oameni au rămas fără electricitate.

UPDATE 08:00 În peninsula Crimeea au fost înregistrate explozii, în dimineața zilei de 16 august. Într-o zonă a peninsulei, este vizibil fum negru gros, relatează Unian.

Potrivit martorilor oculari, exploziile au avut loc la o substație electrică din districtul Dzhankoy. Din obiect se ridica un pană de fum negru gros.

Videoclipurile și fotografiile de la fața locului au fost postate pe mai multe canale de Telegram. Fumul este vizibil la o distanță de câțiva kilometri.

Totodată, deputatul de la „Solidaritatea Europeană” Oleksiy Goncharenko a spus că exploziile au avut loc în satul Azovskoye, raionul Dzhankoy. Potrivit acestuia, depozitul de muniții al armatei ruse este în flăcări. Nu există încă o confirmare oficială autorităților din Ucraina sau din peninsula ocupată.

ZdG a urmărit derularea fiecărei zile a războiului din Ucraina. Vedeți, mai jos, cronologia:

LIVE TEXT: Ziua 0. Cronologia zilelor care au precedat războiul

LIVE TEXT: Prima zi de război, după ce Putin a atacat Ucraina. (joi, 24 februarie)

LIVE TEXT: Război în Ucraina. Ziua a doua a invaziei (vineri, 25 februarie)

LIVE TEXT: Ziua a treia de război în Ucraina (sâmbătă, 26 februarie)

LIVE TEXT: A patra zi de război în Ucraina (duminică, 27 februarie)

LIVE TEXT: Ziua a cincea de război în Ucraina (luni, 28 februarie)

LIVE TEXT: A șasea zi de război în Ucraina (marți, 1 martie)

LIVE TEXT/ A șaptea zi de război în Ucraina (miercuri, 2 martie)

LIVE TEXT/ A opta zi de război în Ucraina (joi, 3 martie)

LIVE TEXT/ A noua zi de război în Ucraina (vineri, 4 martie)

LIVE TEXT/ A zecea zi de război în Ucraina (sâmbătă, 5 martie)

LIVE TEXT/ A 11-a zi de război în Ucraina (duminică, 6 martie)

LIVE TEXT/ A 12-a zi de război în Ucraina (luni, 7 martie)

LIVE TEXT/ A 13-a zi de război în Ucraina (marți, 8 martie)

LIVE TEXT/ A 14-a zi de război în Ucraina (miercuri, 9 martie)

LIVE TEXT/ A 15-a zi de război în Ucraina (joi, 10 martie)

LIVE TEXT/ A 16-a zi de război în Ucraina (vineri, 11 martie)

LIVE TEXT/ A 17-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 12 martie)

LIVE TEXT/ A 18-a zi de război în Ucraina (duminică, 13 martie)

LIVE TEXT/ A 19-a zi de război în Ucraina (luni, 14 ianuarie)

LIVE TEXT/ A 20-a zi de război în Ucraina (marți, 15 martie)

LIVE TEXT/ A 21-a zi de război în Ucraina (miercuri, 16 martie)

LIVE TEXT/ A 22-a zi de război în Ucraina (joi, 17 martie)

LIVE TEXT/ A 23-a zi de război în Ucraina (vineri, 18 martie)

LIVE TEXT/ A 24-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 19 martie)

LIVE TEXT/ A 25-a zi de război în Ucraina (duminică, 20 martie)

LIVE TEXT/ A 26-a zi de război în Ucraina (luni, 21 martie)

LIVE TEXT/ A 27-a zi de război în Ucraina (marți, 22 martie)

LIVE TEXT/ A 28-a zi de război în Ucraina (miercuri, 23 martie)

LIVE TEXT/ A 29-a zi de război în Ucraina (joi, 24 martie)

LIVE TEXT/ A 30-a zi de război în Ucraina (vineri, 25 martie)

LIVE TEXT/ A 31-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 26 martie)

LIVE TEXT/ A 32-a zi de război în Ucraina (duminică, 27 martie)

LIVE TEXT/ A 33-a zi de război în Ucraina (luni, 28 martie)

LIVE TEXT/ A 34-a zi de război în Ucraina (marți, 29 martie)

LIVE TEXT/ A 35-a zi de război în Ucraina (miercuri, 30 martie)

LIVE TEXT/ A 36-a zi de război în Ucraina (joi, 31 martie)

LIVE TEXT/ A 37-a zi de război în Ucraina (vineri, 1 aprilie)

LIVE TEXT/ A 38-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 2 aprilie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 39 (duminică, 3 aprilie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina. Ziua 40 (luni, 4 aprilie)

LIVE TEXT/ A 41-a zi de război în Ucraina (marți, 5 aprilie)

LIVE TEXT/ A 42-a zi de război în Ucraina (miercuri, 6 aprilie)

LIVE TEXT/ A 43-a zi de război în Ucraina (joi, 7 aprilie)

LIVE TEXT/ A 44-a zi de război în Ucraina (vineri, 8 aprilie)

LIVE TEXT/ A 45-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 9 aprilie)

LIVE TEXT/ A 46-a zi de război în Ucraina (duminică, 10 aprilie)

LIVE TEXT/ A 47-a zi de război în Ucraina (luni, 11 aprilie)

LIVE TEXT/ A 48-a zi de război în Ucraina (marți, 12 aprilie)

LIVE TEXT/ A 49-a zi de război în Ucraina (miercuri, 13 aprilie)

LIVE TEXT/ A 50-a zi de război în Ucraina (joi, 14 aprilie)

LIVE TEXT/ A 51 zi de război în Ucraina (vineri, 15 aprilie)

LIVE TEXT/ A 52 zi de război în Ucraina (sâmbătă, 16 aprilie)

LIVE TEXT/ A 53-a zi de război în Ucraina (duminică, 17 aprilie)

LIVE TEXT/ A 54-a zi de război în Ucraina (luni, 18 aprilie)

LIVE TEXT/ A 55-a zi de război în Ucraina (marți, 19 aprilie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 56 (miercuri, 20 aprilie)

LIVE TEXT/ A 57-a zi de război în Ucraina (joi, 21 aprilie)

LIVE TEXT/ A 58-a zi de război în Ucraina (vineri, 22 aprilie)

LIVE TEXT/ A 59-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 23 aprilie)

LIVE TEXT/ A 60-a zi de război în Ucraina (duminică, 24 aprilie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 61 (luni, 25 aprilie)

LIVE TEXT/ A 62-a zi de război în Ucraina (marți, 26 aprilie)

LIVE TEXT/ A 63-a zi de război în Ucraina (miercuri, 27 aprilie)

LIVE TEXT/ A 64-a zi de război în Ucraina (joi, 28 aprilie)

LIVE TEXT/ A 65-a zi de război în Ucraina (vineri, 29 aprilie)

LIVE TEXT/ A 66-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 30 aprilie)

LIVE TEXT/ 67 de zile de război în Ucraina (duminică, 1 mai)

LIVE TEXT/ A 68-a zi de război în Ucraina (luni, 2 mai)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 69 (marți, 3 mai)

LIVE TEXT/ A 70-a zi de război în Ucraina (miercuri, 4 mai)

LIVE TEXT/ 71 de zile de război în Ucraina (joi, 5 mai)

LIVE TEXT/ 72 de zile de război în Ucraina (vineri, 6 mai)

LIVE TEXT/ 73 de zile de război în Ucraina (sâmbătă, 7 mai)

LIVE TEXT/ A 74-a zi de război în Ucraina (duminică, 8 mai)

LIVE TEXT/ A 75-a zi de război în Ucraina (luni, 9 mai)

LIVE TEXT/ A 76-a zi de război în Ucraina (marți, 10 mai)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 77 (miercuri, 11 mai)

LIVE TEXT/ A 78-a zi de război în Ucraina (joi, 12 mai)

LIVE TEXT/ A 79-a zi de război în Ucraina (vineri, 13 mai)

LIVE TEXT/ A 80-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 14 mai)

LIVE TEXT/ 81 de zile de război în Ucraina (duminică, 15 mai)

LIVE TEXT/ A 82-a zi de război în Ucraina (luni, 16 mai)

LIVE TEXT/ A 83-a zi de război în Ucraina (marți, 17 mai)

LIVE TEXT/ A 84-a zi de război în Ucraina (miercuri, 18 mai)

LIVE TEXT/ A 85-a zi de război în Ucraina (joi, 19 mai)

LIVE TEXT/ A 86-a zi de război în Ucraina (vineri, 20 mai)

LIVE TEXT/ A 87-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 21 mai)

LIVE TEXT/ A 88-a zi de război în Ucraina (duminică, 22 mai)

LIVE TEXT/ A 89-a zi de război în Ucraina (luni, 23 mai)

LIVE TEXT/ 90 de zile de război în Ucraina (marți, 24 mai)

LIVE TEXT/ A 91-a zi de război în Ucraina (miercuri, 25 mai)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 92 (joi, 26 mai)

LIVE TEXT/ A 93-a zi de război în Ucraina (vineri, 27 mai)

LIVE TEXT/ A 94-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 28 mai)

LIVE TEXT/ A 95-a zi de război în Ucraina (duminică, 29 mai)

LIVE TEXT/ A 96-a zi de război în Ucraina (luni, 30 mai)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 97 (marți, 31 mai)

LIVE TEXT/ A 98-a zi de război în Ucraina(miercuri, 1 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 99 (joi, 2 iunie)

LIVE TEXT/ 100 de zile de război în Ucraina (vineri, 3 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 101 (sâmbătă, 4 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 102 (duminica, 5 iunie)

LIVE TEXT/ A 103-a zi de război în Ucraina (luni, 6 iunie)

LIVE TEXT/ A 105-a zi de război în Ucraina (miercuri, 8 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 106 (joi, 9 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 107 (vineri, 10 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 108 (sâmbătă, 11 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 109 (duminică, 12 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 110 (luni, 13 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 111 (marți, 14 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 112 (miercuri, 15 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 113 (joi, 16 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 115 (sâmbătă, 18 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 116 (duminică, 19 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 117 (luni, 20 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 118 (marți, 21 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 119 (miercuri, 22 iunie)

LIVE TEXT/ 120 de zile de război în Ucraina (joi, 23 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 121 (vineri, 24 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 124 (luni, 27 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 125 (marți, 28 iunie)

LIVE TEXT/ 126 de zile de război în Ucraina (miercuri, 29 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 127 (joi, 30 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 129 (sâmbătă, 2 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 130 (duminică, 3 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 131 (luni, 4 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 132 (marți, 5 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 133 (miercuri, 6 iulie)

LIVE TEXT/ 134 de zile de război în Ucraina (joi, 7 iulie)

LIVE TEXT/ 137 de zile de război în Ucraina (duminică, 10 iulie)

LIVE TEXT/ 138 de zile de război în Ucraina (luni, 11 iulie)

LIVE TEXT/ 139 de zile de război în Ucraina (marți, 12 iulie)

LIVE TEXT/ 140 de zile de război în Ucraina (miercuri, 13 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 141 (joi, 14 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 142 (vineri, 15 iulie)

LIVE TEXT/ 145 de zile de război în Ucraina (luni, 18 iulie)

LIVE TEXT/ 146 de zile de război în Ucraina (marți, 19 iulie)

LIVE TEXT/ 147 de zile de război în Ucraina (miercuri, 20 iulie)

LIVE TEXT/ 148 de zile de război în Ucraina (joi, 21 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 149 (vinei, 22 iulie)

LIVE TEXT/ 150 de zile de război în Ucraina (sâmbătă, 23 iulie)

LIVE TEXT/ 151 de zile de război în Ucraina (duminică, 24 iulie)

LIVE TEXT/ 152 de zile de război în Ucraina (luni, 25 iulie)

LIVE TEXT/ 153 de zile de război în Ucraina (marți, 26 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 154 (miercuri, 27 iulie)

LIVE TEXT/ 155 de zile de război în Ucraina (joi, 28 iulie)

LIVE TEXT/ A 156-a zi de război în Ucraina (vineri, 29 iulie)

LIVE TEXT/ 157 de zile de război în Ucraina (sâmbătă, 30 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 158 (duminică, 31 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 159 (luni, 1 august)

LIVE TEXT/ 160 de zile de război în Ucraina (marți, 2 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 161 (miercuri, 3 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 162 (joi, 4 august)

LIVE TEXT/ A 163-a zi de război în Ucraina (vineri, 5 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 164 (sâmbătă, 6 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 165 (duminică, 7 august)

LIVE TEXT/ 166 de zile de război în Ucraina (luni, 8 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 167 (marți, 9 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 168 (miercuri, 10 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 169 (joi, 11 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 170 (vineri, 12 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 171 (sâmbătă, 13 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 172 (duminică, 14 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 173 (luni, 15 august)

Publicitate