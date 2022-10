LIVE TEXT O serie de crime de război, de încălcări ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar au fost comisie în Ucraina, a constatat Comisia ONU. 237 de zile de război în Ucraina

A 237-a zi de război în Ucraina a început cu explozii în Krivoy Rog, regiunea Donețk. Noaptea trecută rușii au bombardat și Nikolaevul. Șeful administrației militare a regiunii, Vitali Kim, susține că a fost lovită o clădire cu două etaje. Cadavrul unui bărbat a fost găsit sub dărâmături, operațiunile de căutare continuă. Trupele ruse au bombardat noaptea trecută raionul Nikopol din regiunea Dnepropetrovsk. Au fost avariate câteva întreprinderi agricole și liniile electrice. În satul Vîșetarasovka, aproape 1 000 de familii au rămas fără electricitate. Forțele Comandamentului aerian „Vostok” au distrus o dronă kamikaze „Shahed-136”, anunță autoritățile din Dnepropetrovsk. Canada a impus noi sancțiuni împotriva rușilor care susțin „invazia nejustificate a Rusiei și tentativa de anexare a teritoriului ucrainean”.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, în primele ore ale zilei de 24 februarie, începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina. Pe 30 septembrie, liderul de la Kremlin a anunțat anexarea ilegală a teritoriilor ocupate din Ucraina, după „referendumurile” criticate de comunitatea internațională, pe care rușii le-au organizat în perioada 23 – 27 septembrie în Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson. Consiliul Europei a condamnat anexarea ilegală a acestor teritorii menționând că „Crimeea, Herson, Zaporojie, Donețk și Lugansk sunt Ucraina”.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. Marți, 18 octombrie:

UPDATE 21:30 În urma investigațiilor sale cu privire la evenimentele din regiunile Kiev, Cernihiv, Harkov și Sumy de la sfârșitul lunii februarie și martie 2022, Comisia internațională independentă de anchetă privind Ucraina a găsit „motive rezonabile” pentru a concluziona că în Ucraina au fost comise o serie de crime de război, încălcări ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar.

The Commission of Inquiry on #Ukraine has found reasonable grounds to conclude that an array of war crimes, violations of #humanrights and international humanitarian law have been committed in the country.



PRESS RELEASE on the report submitted to #UNGA

„Având în vedere gravitatea încălcărilor identificate, există o nevoie incontestabilă de tragere la răspundere”, a declarat Comisia în ziua prezentării unui raport scris detaliat Adunării Generale a ONU.

„Impactul acestor încălcări asupra populației civile din Ucraina este imens. Pierderile de vieți omenești sunt de ordinul miilor. Distrugerea infrastructurii este devastatoare”, a declarat președintele Comisiei, Erik Møse.

Comisia a documentat atacuri în care armele explozive au fost folosite fără discriminare în zone populate care au fost atacate de forțele armate ruse. Comisia a constatat, de asemenea, că forțele armate ruse au atacat civili care încercau să fugă.

„Există, de asemenea, exemple în care ambele părți la conflictul armat, deși în grade diferite, nu au reușit să protejeze civilii sau obiectele civile împotriva efectelor atacurilor, prin amplasarea obiectelor și forțelor militare în interiorul sau în apropierea zonelor dens populate”, se arată în comunicatul publicat de ONU.

Potrivit Comisiei, forțele armate ruse sunt responsabile pentru marea majoritate a încălcărilor identificate, inclusiv pentru crime de război. „Forțele ucrainene au comis, de asemenea, încălcări ale dreptului internațional umanitar în unele cazuri, inclusiv două incidente care se califică drept crime de război”, se menționează în comunicat.

Comisia a documentat modele de execuții sumare, detenție ilegală, tortură, rele tratamente, violuri și alte violențe sexuale comise în zonele ocupate de forțele armate rusești în cele patru regiuni asupra cărora s-a concentrat. Oamenii au fost reținuți, unii au fost deportați ilegal în Federația Rusă, iar mulți sunt încă dați dispăruți. „Violența sexuală a afectat victime de toate vârstele. Membrii de familie, inclusiv copiii, au fost uneori forțați să asiste la crime”, arată rezultatele investițiilor ONU.

UPDATE 19:25 Aliații occidentali vor furniza Ucrainei sute de stații de bruiaj pentru a contracara dronele lansate de Federația Rusă, în viitorul apropiat. Despre asistența pe care Alianța Nord Atlantică urmează să o ofere armatei Ucrainei a comunicat secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, la Forumul de politică externă de la Berlin.

„NATO va livra Ucrainei sisteme de luptă împotriva dronelor în zilele următoare. Acestea vor fi sute de stații de bruiaj”, a menționat el.

UPDATE 17:02 Rușii au bombardat regiunea Sumî. Au fost înregistrate 14 lovituri. În urma atacurilor, 2 persoane au fost ucise, iar una a fost rănită, anunță Biroul Președintelui Ucrainei.

UPDATE 14:45 Pe 18 octombrie, Parlamentul Estoniei (Riigikogu) a adoptat o declarație prin care condamnă anexarea ilegală a teritoriului ucrainean și declară regimul rus drept terorist, potrivit unui comunicat de pe site-ul Parlamentului Estoniei.

Într-o declarație, Riigikogu condamnă ferm acțiunile militare ale Rusiei împotriva Ucrainei și anexarea ilegală a teritoriului ocupat în timpul agresiunii. Parlamentul asigură că Estonia nu va recunoaște niciodată încălcarea integrității teritoriale a Ucrainei, ca urmare a agresiunii și a referendumurilor false.

De asemenea, Riigikogu susține anchetele demarate de Curtea Internațională de Justiție și de Curtea Penală Internațională pentru investigarea crimele comise pe teritoriul Ucrainei și consideră necesară judecarea autorilor crimei de agresiune într-un tribunal internațional special.

„Sprijinind apelul Parlamentului Ucrainei către statele și organizațiile internaționale, Riigikogu declară regimul rus terorist, iar Federația Rusă stat sponsor al terorismului, ale cărui acțiuni trebuie respinse în comun. Riigikogu solicită comunității internaționale să adoptă declarații similare”, a declarat Parlamentul eston într-un comunicat.

Șeful biroului președintelui Ucrainei, Andrei Yermak , a mulțumit Estoniei pentru această decizia și a menționat că „regimul rus trebuie recunoscut ca terorist în întreaga lume civilizată”.

UPDATE 13:47 Ucraina a primit marți, 19 octombrie, primele două miliarde de euro din asistența macro-financiară de 5 miliarde de euro din partea UE. Fondurile vor contribui la susținerea economiei Ucrainei, a anunțat premierul ucrainean, Denis Șmîgal.

Ukraine today received the first €2 billion under the €5 billion exceptional macro-financial assistance of 🇪🇺. The funds will help support the 🇺🇦 economy. Grateful to @vonderleyen and @VDombrovskis for standing with us. We will win and rebuild 🇺🇦 together. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) October 18, 2022

UPDATE 13:12 În urma bombardamentelor asupra infrastructurii critice din Kiev, 2 persoane au fost ucise, iar o persoană a fost rănită, anunță procuratura orașului.

UPDATE 12:35 Președintele Volodimir Zelensky, anunță că din 10 septembrie și până pe 18 octombrie au fost distruse 30% din centralele electrice ucrainene, după ce trupele ruse au reluat, din 10 octombrie, atacurile masive asupra mai multor regiuni din Ucraina.

„Din 10 octombrie, 30% din centralele ucrainene au fost distruse, ceea ce a dus la întreruperi masive de curent în toată țara. Nu mai este spațiu pentru negocieri cu regimul Putin”, a spus președintele.

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting 🇺🇦 energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine's power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2022

UPDATE 11:34 Trupele ruse au bombardat infrastructura energetică a regiunii Jitomir. În prezent, 11 localități din regiune sunt temporar fără electricitate, anunță șeful administrației militare a regiunii, Vitali Bunecko.

UPDATE 10:58 Șeful administrației militare a regiunii Dnepropetrovsk, Valentin Reznicenko, anunță că în timpul atacului de dimineață al rușilor asupra orașului Dnipro, forțele de apărare aeriană au doborât 4 rachete rusești.

UPDATE 9:30 Explozii în Kiev. Primarul Vitali Kliciko susține că a fost lovită infrastructura critică din cartierul Desniansky. Toate serviciile speciale sunt la fața locului.

UPDATE 8:58 Șeful administrației militare din regiunea Dnepropetrovsk confirmă atacurile asupra infrastructurii energetice din Dnipro.

Potrivit acestuia, s-a produs un incendiu și pagube grave, unele zone ale orașului au rămas fără curent, iar una dintre stațiile de pompare a fost și ea scoasă din tensiune. Pe malul stâng al orașului întreruperi în alimentarea cu apă.

UPDATE 8:45 Rușii au atacat Zaporojie cu drone kamikaze. Potrivit șefului administrației militare a regiunii, Alexander Staruh, în urma atacului, un incendiu a izbucnit la o instalație de infrastructură.

UPDATE 8:40 Orașul Dnipro a fost lovit de rachete. Infrastructura energetică a fost grav deteriorată, anunță Biroul președintelui Ucrainei. Serviciul de Stat de Urgență se află la fața locului.

UPDATE 8:30 Rușii atacă orașul Harkov. Primarul orașului, Igor Terehov, susține că în 5 minute au avut loc două serii de explozii. Zona unei întreprinderile industriale a fost atacată.

UPDATE 8:00 Canada a impus sancțiuni împotriva a 34 de persoane fizice și a unei persoane juridice din Rusia, potrivit unui comunicat de pe site-ul Guvernului canadian.

„Următoarele persoane au fost identificate drept agenți ruși de dezinformare, care sunt responsabili pentru facilitarea și sprijinirea invaziei nejustificate a Rusiei și a tentativei de anexare a teritoriului ucrainean”, au declarat autoritățile canadiene într-un comunicat.

Lista sancțiunilor include:

Jurnalista Tina Kandelaki și copiii ei Melania și Leonty;

Actorul Serghei Bezrukov;

Actorul Vladimir Mașkov;

Ex-ministru al Culturii, Vladimir Medinsky;

Redactor-șef al Moskovsky Komsomoleț, Pavel Gusev;

Prezentatoare TV Nailya Asker-zade;

Jurnalistul Mihail Leontiev;

Directorul Muzeului Central al Marelui Război Patriotic Alexander Shkolnik și alții.

Au fost impuse și sancțiuni împotriva canalului TV „Zvezda”.

UPDATE 7:42 Noaptea, Nikolaevul a fost atacat cu rachete rusești S-300. Șeful administrației militare a regiunii, Vitali Kim, susține că a fost lovită o clădire cu două etaje. Cadavrul unui bărbat a fost găsit sub dărâmături, operațiunile de salvare și căutare continuă.

„Începând cu ora 06:20, alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în oraș. Mulțumesc tuturor pentru munca grea”, a scris Kim pe Telegram.

De asemenea, potrivit lui Vitali Kim, a fost distrusă și o piață de flori din oraș: victime nu au fost înregistrate.

UPDATE 7:35 Trupele ruse au bombardat noaptea trecută raionul Nikopol din regiunea Dnepropetrovsk. Șeful administrației militare a regiunii, Valentin Reznicenko, la miezul nopții, forțele Comandamentului aerian „Vostok” au distrus o dronă kamikaze „Shahed-136”. Regiunea a fost atacată și din artileria grea și sistemele „Grad”. Preliminar, nici un om nu a avut de suferit.

„Au fost avariate întreprinderi agricole și liniile electrice. În satul Vîșetarasovka, aproape 1 000 de familii au rămas fără electricitate”, a scris Reznicenko pe Telegram.

UPDATE 7:30 Ziua a început cu noi explozii în Krivoy Rog. Autoritățile locale îndeamnă cetățenii să rămână în adăposturi.

