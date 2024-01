LIVE TEXT Franța va oferi Ucrainei ajutorul de care are nevoie pentru a-și asigura apărarea legitimă, afirmă Ministerul francez pentru Europa și Afaceri Externe. Război în Ucraina, ziua 678

UPDATE 22:05 Franța condamnă cu fermitate valul masiv de raiduri rusești cu rachete și drone împotriva Ucrainei din 2 ianuarie, atribuie întreaga responsabilitate pentru această escaladare Rusiei și promite să sprijine rezistența ucraineană în viitor, afirmă Ministerul francez pentru Europa și Afaceri Externe, relatează Ukrinform.

„Rusia își continuă strategia de teroare menită să distrugă infrastructura civilă a Ucrainei, pentru a slăbi rezistența poporului ucrainean în timpul celei de-a doua ierni a conflictului”, se arată într-o declarație.

Franța va continua să colaboreze îndeaproape cu partenerii săi „pentru a consolida rezistența Ucrainei și pentru a oferi Ucrainei ajutorul de care are nevoie pentru a-și asigura apărarea legitimă”. În declarație se menționează că Franța va continua, de asemenea, să sprijine în continuare instanțele ucrainene și Curtea Penală Internațională pentru a combate impunitatea pentru crimele comise de Rusia.

UPDATE 21:13 Rusia a atacat Ucraina cu cel puțin 500 de rachete și drone în ultimele cinci zile, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski în timpul unei convorbiri telefonice cu premierul britanic Rishi Sunak, notează The Kyiv Independent.

Zelenski și Sunak au discutat despre cum să consolideze apărarea aeriană a Ucrainei la câteva ore după ce Rusia a lansat un nou atac aerian masiv împotriva țării, ucigând cinci persoane și rănind 130, inclusiv copii.

Rusia a lansat cel puțin 99 de rachete în dimineața zilei de 2 ianuarie, vizând regiunea Kiev și Harkov. Potrivit autorităților militare ucrainene, apărarea aeriană a Ucrainei a doborât 72 de rachete rusești, împreună cu toate cele 35 de drone Shahed lansate pe parcursul nopții.

În timpul atacului în masă, Ucraina a doborât un număr record de rachete balistice Kh-47M2 Kinzhal lansate din aer, după cum a raportat comandantul suprem al Ucrainei, Valerii Zalujnîi.

De asemenea, convorbirea telefonică s-ar fi axat pe un acord bilateral între Kiev și Londra privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, pe următoarea întâlnire privind formula de pace a lui Zelenski la Davos și pe viitorul Summit global pentru pace.

Astăzi, președintele lituanian Gitanas Nauseda și președintele leton Edgars Rinkevics au cerut mai multe sisteme de apărare aeriană pentru Ucraina.

UPDATE 19:33 Aliații NATO condamnă cu fermitate atacurile masive cu rachete ale Rusiei împotriva Ucrainei și se angajează să consolideze în continuare apărarea aeriană a Ucrainei. Declarația a fost făcută de un oficial NATO pentru Ukrinform.

Presa ucraineană nu a divulgat numele oficialului NATO.

„NATO condamnă ferm atacurile rusești cu rachete și drone asupra civililor, orașelor și localităților ucrainene. Aceasta este o altă demonstrație a încercării lui Putin de a înfrânge hotărârea Ucrainei. El nu va reuși. Aliații NATO au livrat deja Ucrainei o gamă largă de sisteme de apărare aeriană și s-au angajat să consolideze în continuare apărarea Ucrainei. NATO continuă să susțină dreptul Ucrainei la autoapărare împotriva războiului de agresiune al Rusiei. Vom fi alături de Ucraina atâta timp cât va fi nevoie”, a declarat oficialul.

UPDATE 19:10 Cinci persoane au fost ucise și alte 119 au fost rănite în urma atacului rusesc asupra orașelor ucrainene din 2 ianuarie, informează Serviciul de Stat de Urgență al Ucrainei.

„(…) Începând cu ora 16:00, unitățile Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență lichidează incendiile la două adrese din districtul Podolsk din Kiev (…). În total, 5 persoane au fost ucise și alte 119 au fost rănite în urma atacului din întreaga Ucraină până în acest moment. Peste 500 de salvatori și 111 unități au fost implicate pe teren în timpul tirului masiv de rachete”, anunță reprezentanții Serviciului de Stat de Urgență al Ucrainei.

UPDATE 17:00 Un avion rusesc ar fi efectuat din greșeală „o lansare de urgență a unui tun de aviație” deasupra satului rus Petropavlovka, regiunea Voronej, în jurul orei 9:00 pe 2 ianuarie, conform presei afiliate Kremlinului, care a citat Ministerul rus al Apărării.

Ministerul rus al Apărării a afirmat că nu au existat victime, dar șase clădiri private au fost avariate, potrivit RIA Novosti.

Videoclipurile și fotografiile de după explozie arată un crater mare și case din sat deteriorate în mare măsură. Petropavlovka se află la aproximativ 100 de kilometri de granița cu Ucraina.

