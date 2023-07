LIVE TEXT Traficul pe podul Kerci va fi reluat abia pe 15 septembrie pe una dintre benzi, dar lucrările vor dura până în noiembrie, potrivit unui oficial rus. Război în Ucraina, ziua 509

UPDATE 22:15 Traficul pe podul Kerci, care leagă peninsula anexată Crimeea de partea continentală a Rusiei, va fi reluat pe o singură bandă pe 15 septembrie, după ce a fost „avariat”, a declarat vicepremierul rus Marat Husnulin.

„Circulația pe două sensuri va fi deschisă pe o singură bandă până pe 15 septembrie. Apoi, traficul în ambele sensuri pe ambele benzi va fi deschis la 1 noiembrie”, a declarat el în cadrul unei întâlniri prin video-conferință cu oficialii ruși, inclusiv cu președintele rus Vladimir Putin, televizată luni.

„Un singur sens pe podul de cale ferată a suferit daune nesemnificative care nu afectează funcționarea trenurilor”.

Podul Kerci a fost lovit de „drone navale”, a declarat luni, pe Telegram, ministrul ucrainean al transformării digitale, Mihailo Fedorov.

„Astăzi, podul din Crimeea a fost aruncat în aer de drone navale”, a declarat Fedorov.

Ministrul a mai spus că proiectarea echipamentelor, precum și facilitățile de producție vor fi ținute în secret. „Este mai bine să acționăm, să nu dezvăluim fotografii ale propriilor noastre facilități de producție și să aprovizionăm Forțele de Apărare”, a declarat Fedorov. „Producția a crescut deja de peste 100 de ori în unele categorii față de anul trecut”. „Avem nevoie de și mai multe drone. Și vor fi mai multe”, a adăugat el.

UPDATE 19:50 Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a fost citat spunând că coridorul de cereale de la Marea Neagră poate continua să funcționeze chiar și fără participarea Rusiei, scrie The Kyiv Independent.

Purtătorul de cuvânt al președintelui, Serhii Nikiforov, a declarat că aceste comentarii au fost făcute în timpul unui interviu.

„Chiar și fără Federația Rusă, trebuie făcut totul pentru ca noi să putem folosi acest coridor al Mării Negre”, a declarat Zelenski, potrivit lui Nikiforov. Toată lumea, în afară de Rusia, „este pregătită să continue să furnizeze cereale”, a adăugat el.

„Nu ne este teamă. Am fost contactați de companii care dețin nave. Acestea au spus că sunt gata dacă Ucraina va permite și Turcia va lăsa navele să treacă”, a spus el.

UPDATE 19:40 Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, s-a declarat „profund dezamăgit” de faptul că propunerile sale de a aborda obstacolele în calea exporturilor rusești de produse alimentare și îngrășăminte au rămas „fără răspuns” și și-a exprimat „regretul” că Moscova a decis să se retragă din acordul privind cerealele.

„Regret profund decizia Federației Ruse de a pune capăt inițiativei privind Marea Neagră, inclusiv retragerea garanțiilor de securitate rusești pentru navigația în partea de nord-vest a Mării Negre”, a declarat luni Guterres, potrivit CNN. „Inițiativa Mării Negre, împreună cu memorandumurile de înțelegere privind facilitarea exporturilor de produse alimentare și îngrășăminte rusești, au fost o linie de salvare pentru securitatea alimentară globală și un far de speranță într-o lume tulbure”.

