LIVE TEXT/ 150 de zile de război în Ucraina. Lovitura asupra portului Odesa arată că Moscova va găsi modalități de a nu implementa acordul privind exportul de cereale, spune președintele Ucrainei

Rușii contiuă atacul asupra orașelor și satelor din Ucraina. În cele 149 de zile de război au fost bombardatele sute de localități din sudul și estul țării vecine, iar sute de mii de omeni și-au părăsit casele fugind din calea războiului. Moscova planifică să-și amplaseze bazele militare în regiunea Herson după ce aceasta va „deveni parte a Rusiei”, spun „autoritățile” pro-ruse din Herson. Guvernul rus a actualizat lista statelor străine care comit „acte neprietenoase” împotriva misiunilor diplomatice şi consulare ruseşti din străinătate. Pe listă au fost incluse Grecia, Danemarca, Slovenia, Croaţia şi Slovacia. Autoritățile ucrainene susțin că 358 de copii au fost uciși, iar alți 683 au fost răniți, de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 21:40

Lovitura cu rachete asupra portului Odesa a demonstrat că Moscova va găsi modalități de a nu implementa acordul privind exportul de cereale încheiat cu ONU, Turcia și Ucraina, a declarat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

„Acest lucru demonstrează un singur lucru: indiferent ce spune și promite Rusia, va găsi modalități de a nu-l pune în aplicare”, a spus Zelenski, citat de Reuters.

UPDATE 18:00

Ambasada Ucrainei în Turcia a reacționat după atacul rusesc asupra portului ucrainean din Odesa.

„A fost nevoie de mai puțin de 24 de ore pentru ca Federația Rusă să lanseze un atac cu rachete asupra portului Odesa pentru a pune sub semnul întrebării acordurile și promisiunile făcute ONU și Turcia în documentul semnat ieri la Istanbul. Rachetele rusești trase spre Odesa sunt practic ca scuipatul lui Vladimir Putin în fețele secretarului general al ONU, António Guterres, și președintelui turc, Recep Erdogan, care au făcut eforturi mari pentru a ajunge la un acord pentru care Ucraina le este recunoscătoare.

Ucraina subliniază necesitatea implementării stricte a acordurilor privind reînnoirea exporturilor sigure de produse agricole ucrainene din cele trei porturi (Odesa, Chornomorsk și Yuzhnoye) de la Marea Neagră.

Solicităm ONU și Turcia să se asigure că Rusia își îndeplinește obligațiile în cadrul funcționării în siguranță a coridorului cerealelor.

Rusia își va asuma întreaga responsabilitate pentru adâncirea crizei alimentare globale, în cazul în care acordurile la care s-a ajuns nu vor fi respectate”, a transmis biroul de presă al ambasadei Kievului în Turcia, scrie The Guardian, citat de Digi 24.

UPDATE 16:20

UE condamnă ferm atacul rusesc cu rachete asupra portului maritim Odesa, se arată într-un mesaj pe Twitter publicat de Josep Borrell, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate. „Atingerea unui obiectiv crucial pentru exportul de cereale la o zi după semnarea acordurilor de la Istanbul este deosebit de condamnabilă și demonstrează din nou lipsa totală de respect a Rusiei față de legislația și angajamentele internaționale”, a subliniat oficialul european.

EU strongly condemns Russian missile strike on Odesa’s seaport. Striking a target crucial for grain export a day after the signature of Istanbul agreements is particularly reprehensible & again demonstrates Russia’s total disregard for international law & commitments #StopRussia

UPDATE 14:54

Ambasadoarea Statelor Unite la Kiev, Bridget A. Brink, condamnă atacul Rusie asupra portului din Odesa și spune că Moscova ar trebui să fie trasă la răspundere.

„Scandalos. Rusia lovește orașul-port Odesa la mai puțin de 24 de ore după semnarea unui acord care permite exporturile produselor agricole. Kremlinul continuă să folosească produsele alimentare în calitate de arme de război. Rusia trebuie trasă la răspundere”, se arată în mesajul ambasadoarei pe Twitter.

Outrageous. Russia strikes the port city of Odesa less than 24 hours after signing an agreement to allow shipments of agricultural exports. The Kremlin continues to weaponize food. Russia must be held to account.