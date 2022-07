LIVE TEXT/ 137 de zile de război în Ucraina. Armata rusă a tras în două cartiere din regiunea Dnepropetrovsk

UPDATE 21:45 Armata rusă a tras în două cartiere din regiunea Dnepropetrovsk. Acest lucru a fost anunțat pe canalul său Telegram de către președintele Consiliului Regional Dnepropetrovsk Nikolai Lukashuk.

În regiunea Krivoy Rog, trupele ruse au tras din artilerie asupra teritoriilor de frontieră ale comunităților Zelenodolsk și Apostolovsky. Nu au fost victime sau pagube.

„Cartierul Sinelnikovsky. Inamicul a lovit comunitatea Velikomikhaylovskaya, locuitorii locali nu au fost răniți. Ca urmare a bombardamentelor, un incendiu a izbucnit în curtea unei clădiri rezidențiale, un tractor au luat foc. „Demilitarizarea” echipamentelor agricole civile din ocupanții sunt în acțiune”, a declarat Lukashuk.

UPDATE 19:30 Artilerierii Forțelor Armate ale Ucrainei, datorită primirii a nouă sisteme de rachete HIMARS de înaltă precizie, lovesc metodic și absolut pragmatic ținte inamice din spatele liniei frontului, la care nu ajunseseră până acum.

Pe Web a apărut deja o hartă a acestor lovituri, a căror scop au fost pozițiile din spate ale rușilor (depozite, garaje, barăci).

Defense Express subliniază că 11 noi lovituri au fost înregistrate doar în direcția Donețk în ultima zi, deși unele dintre ele, nu țin de consecințele lansărilor de sisteme americane.

Se adaugă că fiecare dintre aceste lovituri Himars duce la distrugerea obiectului cu un grad ridicat de probabilitate, în spatele căruia se află nu numai capacitățile rachetelor GMLRS, ci și munca titanică a informațiilor ucrainene. Deoarece ei sunt cei care găsesc aceste obiecte și dau coordonatele lor exacte mijloacelor de distrugere, transmite UNIAN.

UPDATE 17:05 Eforturile de salvare sunt în desfășurare după ce rachetele rusești au distrus un bloc de apartamente cu cinci etaje în orașul Chasiv Yar din estul Ucrainei, cel puțin 15 persoane au decedat. Pavlo Kyrylenko, guvernatorul regiunii Doneţk, a declarat că racheta a fost lovită sâmbătă seara, scrie UNIAN.

Cinci persoane au fost scoase cu viață din dărâmături, iar serviciul regional de urgență a spus că încă 24 de persoane ar putea fi încă prinse.

Chasiv Yar se află la aproximativ 20 km sud-est de Kramatorsk, un oraș despre care se așteaptă să fie o țintă majoră a forțelor ruse pe măsură ce se deplasează spre vest.

UPDATE 15:40 Armata ucraineană a lovit unitatea militară a armatei ruse din Herson.

Acest lucru a fost anunțat pe Facebook de consilierul președintelui administrației militare regionale Herson, adjunct al consiliului regional Herson, Serghei Hlan.

„În Kherson, a fost lovită unitatea militară a ocupanților de pe strada Pestel. Era încă în flăcări de la loviturile de la 5 dimineața și apoi din nou, când au lovit la 10 dimineața”, a declarat Serghei Hlan .

Astăzi, peste o sută de soldați ruși au fost uciși, alți aproximativ 200 au fost răniți în timpul atacului Forțelor Armate ale Ucrainei asupra pozițiilor armatei ruse din Nova Kakhovka.

UPDATE 13:30 Numărul persoanelor decedate într-un atac cu rachetă lansată de armata rusă asupra Chasovoy Yar din regiunea Donețk a crescut la 11.

Acest lucru a fost raportat în serviciul de presă al Serviciului de Stat de Urgență.

„În 10 iulie, la ora 12:00, în urma unui atac cu o rachetă într-o clădire rezidențială cu cinci etaje din orașul Chasov Yar , 11 persoane au fost ucise și 5 persoane au fost rănite”, se arată în raport.

UPDATE 11:45 Din cauza bombardamentelor constante de către unitățile Federației Ruse, așezările din regiunea Herson sunt fără alimentare cu energie electrică. Acest lucru a fost raportat de grupul operațional de trupe „Kahovka” al Forțelor Armate ale Ucrainei.

„Ca urmare a bombardamentelor constante de artilerie de către unitățile inamice, unele așezări din regiunea Herson sunt fără alimentare cu energie”, se arată în raport.

UPDATE 10:15 Federația Rusă a lovit regiunea Donețk, armata rusă a lansat rachete spre Chasov Yar, cel puțin 30 de persoane au rămas prinse sub dărâmăturile unui bloc de locuit, inclusiv un copil de 9 ani. Sunt raportate pierderi civile.

Pavel Kirilenko, președintele Administrației Militare Regionale Donețk, a anunțat acest lucru pe pagina sa Telegram.

„Cel puțin trei duzini de oameni sunt sub dărâmăturile unei clădiri cu 5 etaje din Chasovoy Yar, pe care rușii au atacat-o cu rachete de la uragane aseară. Două intrări în casă sunt complet distruse. Salvatorii lucrează la fața locului și încearcă să-i salveze pe cei care se află sub dărâmături. Cel mai probabil sunt cel puțin 34 de persoane, inclusiv un copil de 9 ani. Au reușit deja să stabilească legătura cu doi locuitori ai casei, care s-au trezit sub dărâmături. Trupurile a 6 morți au fost deja scoase la suprafață de sub dărâmături, alte 5 persoane fiind rănite”, a precizat Pavel Kirilenko

UPDATE 8:00 Noaptea, în Donbass au fost auzite explozii deodată în câteva orașe ocupate din regiunile Lugansk și Donețk. Depozitele de muniție și o mină din Donețk ard, locuitorii aud detonarea proviziilor și văd „focuri de artificii”.

O noapte neliniştită a fost la Alchevsk, Torez, Hartsyzsk, Şahtersk, Kirovsky, Ilovaisk, şi în regiunea Kalininsky din Doneţk. La Şahtiorsk, din cauza incendiilor şi exploziilor, a fost anunţată o evacuare, până acum doar în interiorul oraşului. Locuitorii orașului sunt rugați să se mute într-o zonă mai sigură.

La ora 03:26 a fost anunțată o alertă de raid aerian în Harkov și regiune. Trei minute mai târziu, locuitorii orașului au auzit prima explozie, care a fost urmată imediat de alta, scrie UNIAN.

