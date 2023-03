LIVE TEXT Declarația președintelui Volodimir Zelenski cu referire la emiterea mandatului de arestare pe numele lui Vladimir Putin de către Curtea Penală Internațională. Război în Ucraina, ziua 387

UPDATE 21.20: „Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele lui Putin. O decizie istorică care va începe responsabilitatea istorică”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe pagina sa de Facebook.

„Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele lui Putin. O decizie istorică care va începe responsabilitatea istorică.

În deportarea copiilor ucraineni – deplasarea ilegală a mii de copii de-ai noștri pe teritoriul Rusiei. Nu ar fi posibilă efectuarea unei astfel de operațiuni criminale fără ordinul liderului superior al statului terorist. Separarea copiilor de familii, privarea lor de orice oportunitate de a-și contacta rudele, ascunderea copiilor pe teritoriul Rusiei, dispersarea în regiuni îndepărtate – toate acestea sunt evident politica statului rusesc, decizii de stat, răutatea statului. Care începe cu primul oficial al acestui stat. Îi mulțumesc echipei de procurori, Karim Khan, curții penale internaționale, tuturor celor din întreaga lume care ne ajută să luptăm pentru dreptate.

Recunoscător pentru principiu și disponibilitatea de a-i ține cu adevărat pe cei vinovați în fața justiției. Glorie tuturor celor care acum sunt în luptă pentru Ucraina!

Slavă tuturor celor care ne ajută să ne protejăm poporul”, se arată în mesajul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, postat pe pagina sa de Facebook.

UPDATE 20.05: Reacția Kremlinului la decizia Curții Penale Internaționale care a emis mandat de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin

„Rusia nu recunoaște jurisdicția Curții Penale Internaționale și consideră că deciziile sale sunt nule și neavenite”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, comentând emiterea unui mandat de arestare de către Curtea Penală Internațională pe numele liderului rus Vladimir Putin, relatează presa afiliată Kremlinului.

UPDATE 18.05: Curtea Penală Internațională (CPI) a emis vineri, 17 martie, un mandat de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin, acuzându-l că este responsabil pentru „crimele de război comise în Ucraina”.

Autoritățile de la Moscova au negat în mod repetat acuzațiile potrivit cărora armata rusă a comis atrocități în timpul invaziei ruse din Ucraina, informează Reuters.

CPI a emis mandatul de arestare pe numele lui Putin sub suspiciunea de deportare ilegală a copiilor și de transfer ilegal de persoane de pe teritoriul Ucrainei în Federația Rusă.

Separat, instanța a emis un mandat de arestare și pentru Maria Lvova-Belova, comisara rusă pentru drepturile copilului, pentru aceleași acuzații, potrivit sursei citate.

Statement by Prosecutor #KarimAAKhanKC on the issuance of arrest warrants against President Vladimir Putin and Ms Maria Lvova-Belova Read more ⤵️ https://t.co/qGNPQrBV5O #Ukraine

UPDATE 17:03 Polonia va amplasa lansatoare multiple de rachete HIMARS la granița cu regiunea Kaliningrad. Divizia a 16-a mecanizată a Poloniei, situată în apropierea graniței cu regiunea Kaliningrad, va primi lansatoare multiple de rachete americane HIMARS până la sfârșitul anului, relatează Portal Samorządowy cu referire la ministrul polonez al apărării Mariusz Blaszczak, scrie Meduza.

Ministrul a reamintit că autoritățile poloneze au comandat HIMARS încă din 2019, iar Statele Unite intenționează să furnizeze Poloniei un total de 500 de astfel de sisteme în cadrul acestei comenzi.

UPDATE 14:39 Serghei Șoigu, ministrul rus al Apărării, a înmânat decorații piloților implicați în coliziunea de marți cu o dronă americană deasupra Mării Negre, potrivit agenției de știri ruse de stat RIA. Totuși, SUA nu au fost la fel de impresionate de acțiunile piloților.

Ieri, un purtător de cuvânt al Pentagonului a descris incidentul ca fiind „inacceptabil”, adăugând: „Acest comportament agresiv a fost intenționat din partea piloților. Nu știm dacă au lovit sau nu intenționat drona, dar acest lucru demonstrează în mod clar fie o pilotaj slab, fie un comportament imprudent”.

Cu câteva ore mai devreme, forțele aeriene americane au publicat o înregistrare video care ar arăta avioane rusești care interceptează o dronă americană și aruncă combustibil pe ea deasupra Mării Negre.

Acesta a declarat că două avioane rusești Su-27 au zburat aproape de MQ-9 Reaper înainte ca unul dintre ele să-i lovească elicea și să forțeze operatorii de la distanță să o prăbușească în ocean.

UPDATE 12:37 Slovacia va trimite Ucrainei 13 avioane de luptă MIG-29. Anunțul a fost făcut, pe 17 martie, de premierul slovac Eduard Heger pe o rețea de socializare.

„Guvernul slovac tocmai a aprobat transferul a 13 avioane de luptă MiG-29 către Ucraina! Promisiunile trebuie respectate, iar când președintele Vladimir Zelenski a cerut mai multe arme, inclusiv avioane de luptă, am spus că vom face tot ce putem. Mă bucur că și alții fac același lucru”, a scris oficialul pe Twitter.

#Slovak gov. just approved sending 13 #MiG29s to #Ukraine! Promises must be kept&when @ZelenskyyUa asked for more #weapons incl. fighter jets, I said we’ll do our best. Glad others’re doing the same. #Military aid’s🔑to ensure🇺🇦can defend itself&the entire #Europe against #Russia