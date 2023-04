LIVE TEXT Rusia este interesată să pună capăt conflictului din Ucraina „cât mai curând posibil”, afirmă ministrul de Externe, Serghei Lavrov. Război în Ucraina, ziua 418

UPDATE 21:43 Soldații ucraineni au respins luni peste 50 de atacuri rusești în orașele Kupeansk, Lîman, Bahmut, Avdiivka și Mariinka, anunță Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

UPDATE 21:32 Rusia este „interesată” să pună capăt conflictului din Ucraina „cât mai curând posibil”, a declarat luni ministrul de Externe, Serghei Lavrov, în timpul unei conferințe de presă cu ministrul brazilian de Externe Mauro Vieira, notează CNN.

Lavrov le-a mulțumit, de asemenea, colegilor săi brazilieni pentru „înțelegerea excelentă” a situației din Ucraina și a declarat că Rusia este recunoscătoare pentru „dorința Braziliei de a contribui” la căutarea unor posibile soluții.

De asemenea, ministrul rus de Externe este așteptat să se întâlnească astăzi cu președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, potrivit programului Ministerului brazilian de Externe publicat online.

Ucraina a declarat în repetate rânduri că pacea în conflict va fi obținută doar dacă Rusia restabilește granițele țării și Kievul recuperează Crimeea.

„Pacea reală înseamnă restabilirea granițelor Ucrainei recunoscute la nivel internațional. Pacea reală înseamnă o patrie sigură pentru oamenii vizați în Crimeea ucraineană”, a declarat ministrul ucrainean de externe Dmytro Kuleba într-un discurs susținut săptămâna trecută la Conferința de securitate la Marea Neagră de la București.

„Am reiterat poziția Braziliei de a contribui la o soluție pașnică a conflictului, amintind manifestările președintelui Lula în încercarea de a obține formarea unui grup de țări prietene care să medieze negocierile dintre Rusia și Ucraina”, a declarat Vieira într-o conferință de presă televizată.

Vieira a subliniat, de asemenea, poziția Braziliei împotriva sancțiunilor unilaterale.

„Astfel de măsuri, pe lângă faptul că au aprobarea consiliului de securitate al Națiunilor Unite, au și un impact negativ asupra economiei din întreaga lume și, în special, în țările subdezvoltate, dintre care cele mai multe nu și-au revenit complet după pandemie”, a spus Vieira.

UPDATE 19:59 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a oferit distincții de stat pentru 127 de apărători ai Ucrainei, dintre care 68 post-mortem, informează Ukrinform.

Șeful statului ucrainean i-a decorat pe militarii ucraineni „pentru curaj” și „pentru serviciu militar impecabil”.

UPDATE 19:40 Ucraina ar putea primi anul acesta o asistență financiară de 42 miliarde de dolari, inclusiv 4,6 miliarde de dolari de la Fondul Monetar Internațional, a declarat viceguvernatorul Băncii Naționale a Ucrainei (BNU), Sergiy Nikolaychuk, transmite Ukrinform.

„În acest an, situația arată mult mai bine decât anul trecut. În 2023 se așteaptă un ajutor financiar de 42 de miliarde de dolari, inclusiv 4,6 miliarde de dolari de la FMI. Sprijinul financiar al partenerilor noștri este foarte important în această perioadă dificilă pentru Ucraina”, a spus el.

El a precizat că, în timpul vizitei la Washington, reprezentanții Ucrainei au primit asigurări din partea unor oficiali americani că comunitatea internațională este pregătită să sprijine Ucraina atât timp cât va fi nevoie.

UPDATE 17:40 Slovacia a suspendat temporar importurile de cereale din Ucraina, a declarat luni un purtător de cuvânt al guvernului slovac pentru CNN.

Decizia a fost luată după ce Polonia și Ungaria au interzis importurile de cereale și alte produse alimentare din Ucraina.

„Un grup de lucru se va întâlni astăzi pentru a discuta acest subiect. Rezultatul întâlnirii va fi comunicat ulterior”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Polonia și-a anunțat sâmbătă interdicția, cu scopul de a „proteja piața agricolă poloneză împotriva destabilizării”, a precizat biroul premierului polonez într-un comunicat.

Ucraina a reacționat la această măsură spunând că „regretă decizia omologilor săi polonezi”, adăugând că este pregătită să coopereze cu Polonia în cadrul unei anchete privind orice posibile abuzuri.

Ministrul ungar al agriculturii, István Nagy, a anunțat duminică că Budapesta va interzice temporar importul de cereale, semințe oleaginoase și alte produse agricole din Ucraina.

Când Rusia a invadat Ucraina, a blocat porturile și rutele maritime folosite pentru exportul de cereale ucrainene către Africa și Orientul Mijlociu. De teama unei foamete generalizate, Uniunea Europeană a ridicat taxele pe cerealele din Ucraina pentru a facilita distribuția pe aceste piețe globale. De atunci, grânele ucrainene au intrat în Polonia, dar o mare parte din ele au rămas în țară, ceea ce a dus la scăderea prețului și la pierderi financiare semnificative pentru fermierii polonezi.

UPDATE 17:10 Ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a sosit luni, 17 aprilie, în Irak. Aceasta este prima vizită a oficialului ucrainean în această țară din 2012, informează Ukrinform.

Vizita are loc în contextul punerii în aplicare a acordurilor la care s-a ajuns în timpul convorbirii telefonice dintre președintele Volodimir Zelenski și prim-ministrul irakian Muhammad Shia Al-Sudani pe 10 aprilie.

UPDATE 14:10 Ucraina nu a găsit arme de fabricație chineză folosite de Rusia pe câmpul de luptă, a declarat Oleksii Danilov, secretarul pentru securitate națională și apărare, într-un interviu acordat la 16 aprilie, potrivit The Kyiv Independent.

„În cazul în care acest lucru se va schimba, vom notifica prompt atât societatea (ucraineană), cât și lumea. Cu toate acestea, având în vedere implicarea Chinei în afacerile mondiale, nu este clar de ce ar alege să furnizeze arme Federației Ruse în acest moment”, a declarat Danilov.

Danilov a adăugat că, atunci când Ucraina a putut confirma că Rusia a început să folosească drone de fabricație iraniană pentru a ataca țara, autoritățile „au făcut imediat o declarație în acest sens” și au făcut apel la țările ale căror componente au fost folosite la fabricarea dronelor.

China s-a poziționat în mod public ca un potențial mediator între Rusia și Ucraina. La 14 aprilie, ministrul chinez de externe Qin Gang a declarat că țara sa nu va vinde armament niciuneia dintre părțile implicate în război.

Cu toate acestea, Li Shangfu, noul ministru al apărării al Chinei, a vizitat Rusia la 16 aprilie, în prima sa vizită oficială în străinătate, și s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin, afirmând că a „ales în mod special Rusia” pentru a „sublinia natura specială și importanța strategică” a relațiilor bilaterale dintre cele două țări.

UPDATE 12:27 Federația Rusă menține șapte nave în serviciu de luptă, inclusiv trei purtătoare de rachete de croazieră Kalibr, cu un tir total de până la 16 rachete, transmit Forțele navale Armate ale Ucrainei.

„Începând cu ora 11:00, pe 17 aprilie, în Marea Neagră se află 7 nave inamice în serviciu de luptă, inclusiv 3 portavioane cu rachete de croazieră Kalibr, cu o încărcătură totală de până la 16 rachete”, se arată în comunicat.

UPDATE 11:10 Slovacia a transmis Ucrainei nouă avioane de vânătoare MiG-29, a anunțat pe Facebook ministrul slovac al Apărării, Jaroslav Nagy. Potrivit acestuia, cele nouă avioane au fost transferate Ucrainei pe cale terestră, cu respectarea tuturor măsurilor de securitate.

În total, 13 avioane au fost transferate Ucrainei de către Slovacia, primele patru avioane de luptă fiind transportate de piloții ucraineni în luna martie. Slovacia a fost prima țară care a transferat avioanele de vânătoare către Ucraina.

Autoritățile ruse au calificat transferul avioanelor MiG-29 drept un „pas neprietenos” față de Rusia și o încălcare a obligațiilor internaționale.

UPDATE 9:46 În fiecare zi autoritățile ucrainene raportează victimele civile în urma exploziilor minelor plantate de ruși pe teritoriul Ucrainei. Cele mai afectate zone sunt regiunile Herson și Harkov: teritorii ocupate anterior de Rusia. Ministerul britanic al Apărării precizează în raportul zilnic privind situația de pe front că odată cu sosirea primăverii și creșterea numărului de persoane angajate în activități agricole, riscul incidentelor va crește.

În total, peste 750 de victime civile au fost provocate de mine numai de la începutul invaziei, una din opt victime fiind un copil. Astfel, serviciile de informații militare britanice consideră că va fi nevoie de cel puțin zece ani pentru a curăța Ucraina de mine.

