LIVE TEXT Norvegia și Danemarca vor dona 8 000 de proiectile de artilerie Ucrainei, anunță guvernul norvegian. Război în Ucraina, ziua 404

UPDATE 22:10 Norvegia și Danemarca vor coopera pentru a dona 8.000 de proiectile de artilerie Ucrainei, a anunțat luni guvernul norvegian într-un comunicat.

„Norvegia donează proiectilele, în timp ce Danemarca donează focoasele asociate, sacii de propulsie și cartușele de amorsă”, se arată în comunicat.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat la anunț, afirmând într-un tweet că este recunoscător pentru donație.

Proiectilele vor fi „muniție de artilerie standard NATO de 155 mm și vor completa donația daneză de 19 obuziere autopropulsate Caesar”, se mai arată în comunicatul Norvegiei.

Proiectilele de artilerie ale Norvegiei vor fi livrate din stocul propriu al forțelor armate ale țării, potrivit declarației.

Ministrul norvegian al apărării, Bjørn Arild Gram, a declarat că „Ucraina are o nevoie semnificativă de muniție de artilerie. Norvegia va contribui acolo unde va putea. Este important, atât pentru securitatea Europei, cât și pentru cea a Norvegiei, ca Ucraina să reușească să țină piept atacului Rusiei”.

„Ucrainenii au în continuare o nevoie mare și urgentă de muniție pentru lupta lor pentru libertate împotriva Rusiei. Danemarca, împreună cu alte țări din UE și NATO, este în curs de a răspunde cu o serie de contribuții militare diferite. Cooperarea noastră cu Norvegia este un exemplu important în acest sens”, a declarat ministrul danez interimar al apărării, Troels Lund Poulsen, în comunicat.

UPDATE 21:20 Cel puțin 501 copii au fost uciși în Ucraina din februarie 2022, când Rusia și-a lansat invazia la scară largă, a declarat Catherine Russell, directoare executivă a Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).

„O altă bornă tragică pentru copiii și familiile din Ucraina”, a declarat Russell într-un tweet luni.

Russell a avertizat că cifra reală este „probabil mult mai mare” decât cifrele verificate de agenția ONU.

În plus, aproape 1 000 de copii ucraineni au fost răniți, „lăsându-i cu răni și cicatrici – atât vizibile, cât și invizibile – care ar putea dura toată viața”, a adăugat ea.

War is always the worst enemy of children, whether in Ukraine, or countless other conflicts around the world.



Every child, no matter where they live, deserves to grow up in a peaceful environment.



No child should experience a childhood scarred by violence and fear. pic.twitter.com/TWrZMhLyNw