LIVE TEXT Peste 180 de atleți ucraineni au fost uciși ca urmare a războiului purtat de Rusia, susține Volodimir Zelenski. Război în Ucraina, ziua 294

UPDATE 21:50 Volodimir Zelenski a declarat că 184 de atleți ucraineni au fost uciși ca urmare a războiului purtat de Rusia de când trupele sale au invadat Ucraina în februarie.

Liderul ucrainean a remarcat cifra în timpul unei discuții cu șeful Comitetului Internațional Olimpic (CIO), Thomas Bach, miercuri.

Nu este posibil să se verifice în mod independent numărul sportivilor ucraineni care au fost uciși în război.

Zelenski l-a informat pe Bach despre opoziția Kievului față de ideea ca sportivii ruși să participe la Jocurile de vară din 2024 de la Paris, a precizat biroul prezidențial ucrainean.

Bach a declarat săptămâna trecută că participarea sportivilor ruși și belaruși la Jocurile Olimpice din 2024 este încă neclară.

Ucraina a fost dezamăgită de ceea ce a numit intenția CIO de a permite rușilor și bielorușilor să concureze sub un steag neutru, a declarat Zelenski.

Talking with @iocmedia President Bach I noted the support for 🇺🇦 athletes. Urged to contribute to rebuilding 🇺🇦 sports objects destroyed by RF. Upset with the intention to return RF's & 🇧🇾's athletes to world competitions. Аs long as RF destroys peaceful life – only isolation.