LIVE TEXT UE prelungește cu încă șase luni sancțiunile împotriva Rusiei. 705 zile de război în Ucraina

UPDATE 18:52 Uniunea Europeană a prelungit cu încă șase luni sancțiunile împotriva Rusiei, impuse din cauza agresiunii împotriva Ucrainei. Acest lucru a fost anunțat, într-un comunicat, de către Consiliul UE.

UE a impus pentru prima dată aceste sancțiuni în 2014, după acțiunile Rusiei în Ucraina. Începând cu februarie 2022, acestea au fost prelungite ca răspuns la invazia rusă pe scară largă.

În prezent, sancțiunile includ:

Sancțiunile au fost prelungite până la 31 iulie 2024.

UPDATE 15:50 Ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto a sosit astăzi, 29 ianuarie, în orașul Ujhorod din vestul Ucrainei pentru discuții bilaterale cu omologul său ucrainean Dmîtro Kuleba și cu Andrîi Yermak, șeful biroului președintelui.

Biroul președintelui a declarat că se așteaptă un „dialog sincer și constructiv”. Înainte de începerea întâlnirii, Szijjarto a adus un omagiu soldaților ucraineni căzuți la datorie, a transmis Ministerul ucrainean de Externe.

Before the negotiations, Minister @DmytroKuleba, Head of the Office of the President @AndriyYermak & the Minister of Foreign Affairs and Trade of Hungary Péter Szijjártó paid tribute to 🇺🇦 soldiers who sacrificed their lives for the sovereignty & territorial integrity of Ukraine. pic.twitter.com/ExunJjjEfW