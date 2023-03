LIVE TEXT Forțele rusești avansează spre Avdiivka, regiunea Donețk: În oraș au rămas încă șase copii care vor fi evacuați forțat săptămâna viitoare, spun autoritățile ucrainene. 400 de zile de război în Ucraina

UPDATE 17:15 Autoritățile ucrainene susțin că în prezent, în Avdiivka, regiunea Donețk, oraș atacat puternic de trupele rusești, mai rămân șase copii. Șeful administrației militare a orașului Avdiivka, Vitali Barabaș, a declarat pentru Interfax-Ucraina, că cei șase copii urmează să fie evacuați forțat săptămâna viitoare.

Potrivit lui Barabaș, în cazul evacuării forțate a copiilor, adulții nu pot scrie o cerere pentru a renunța la evacuare, dar notează că nu este vorba despre despărțirea copiii de părinții lor: cel puțin unul dintre părinți trebuie să fie neapărat cu copilul.

UPDATE 14:46 Institutul american pentru Studierea Războiului (ISW), în raportul său zilnic, raportează un ușor avans al unităților rusești în Bahmut și Avdiivka. Concluziile ar fi fost făcut în baza filmărilor publicate pe rețelele de socializare și a filmărilor geolocalizate, relatează BBC.

Cu o zi mai devreme, ISW a scris că, potrivit calculelor sale, unitățile Wagner, în urma mai multor luni de lupte, au ocupat aproximativ două treimi din teritoriul Bahmutului, un orășel în care locuiau înainte de război aproximativ 70 de mii de oameni.

În plus, datele din surse deschise permit ISW să presupună că, în ultimele zile, unitățile rusești au avansat ușor pe ambele părți ale orașului Avdiivka, situat în apropiere de Donețk.

„Sondajele geolocalizate publicate pe 29 martie arată că forțele rusești au avansat probabil la nord de Vodyanoye (8 km sud-vest de Avdiivka) și Veseloe (7 km nord-est de Avdiivka)”, scrie ISW.

Satul Veseloye se află de fapt direct la nord de Avdiivka, la doar un kilometru de cea mai apropiată periferie a acesteia.

Avdiivka, pe care rușii au luat-o cu asalt încă din prima zi a războiului, este acum înconjurată de aceștia din trei părți, dar nu încercuită.

În ceea ce privește schimbările de pe linia frontului în alte zone în ultima zi sau două, ISW nu a găsit informații fiabile – există doar informații despre atacuri și contraatacuri ale părților în zona Kupyansk, între Kremennaya și Liman și în alte locuri.

UPDATE 13:13 Autoritățile ruse se pregătesc să lanseze o mare campanie de recrutare pentru înrolarea a 400 000 de soldați, administrațiile regionale încercând să atingă obiectivul forțând bărbații să se înroleze.

Serviciul de informații al Ministerului Britanic al Apărării scrie acest lucru în raportul său postat pe Twitter, explicând că Moscova a ales un „model de voluntariat” tot pentru a minimiza disidența. Dar, este foarte puțin probabil ca campania să atragă 400 000 de voluntari reali. Cu toate acestea, va fi nevoie de mai mult decât personal pentru a reconstrui puterea de luptă în Ucraina.

(4/5) Russian authorities have likely selected a supposedly ‘volunteer model’ to meet their personnel shortfall in order to minimise domestic dissent. It is highly unlikely that the campaign will attract 400,000 genuine volunteers.