LIVE TEXT Rusia avertizează Japonia cu „consecințe grave” dacă rachetele Patriot fabricate de ei ajung în Ucraina. Ziua 758 de război în Ucraina

UPDATE 19:40 Noul ambasador al Rusiei în Japonia a avertizat Tokyo de consecințe grave și măsuri de represalii dacă sistemele de rachete Patriot fabricate sub licență americană în Japonia vor ajunge în Ucraina, scrie hotnews.ro.

Noul emisar, Nikolai Nozdrev, a declarat că Moscova va urmări îndeaproape să vadă unde ajung exporturile japoneze de arme după ce Tokyo și-a îndulcit regulile de export la sfârșitul anului trecut, citează AFP.

În special, a spus acesta, Rusia va urmări dacă și când vor fi exportate în Statele Unite și apoi în Ucraina complexe de rachete Patriot și rachete fabricate în Japonia sub licență americană.

„În consecință, vom urmări cu atenție pentru a ne asigura că rachetele Patriot livrate nu ajung în Ucraina, deoarece, dacă acest lucru se va întâmpla, vor exista cele mai grave consecințe pentru relațiile bilaterale (Rusia-Japonia), inclusiv măsurile noastre de represalii”, a declarat acesta.

UPDATE 16:55 Cinci persoane au decedat și alte 26 au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei de astăzi, anunță Poliția Națională a Ucrainei.

„Astăzi, de noapte până dimineață, teroriștii ruși au atacat Ucraina cu rachete și UAV-uri. Începând cu ora 15:00, două persoane au fost ucise în regiunea Hmelnițki, încă opt au fost rănite, o femeie a fost salvată din dărâmături”, se arată în mesaj.

Trei civili, inclusiv un copil, au fost uciși și alți 15 au fost răniți în regiunea Zaporojie. Printre răniți se numără și un polițist.

Două persoane au fost rănite în urma bombardamentelor rusești în regiunea Ivano-Frankivsk, una în regiunea Harkov.

„Ca urmare a atacurilor armatei invadatoare, Harkov a rămas temporar fără energie electrică și a existat o lipsă parțială de alimentare cu energie în Hmelnytskyi. În regiunea Ivano-Frankivsk, ca urmare a bombardamentelor rusești, spitalul orașului și sute de dintre casele oamenilor au rămas temporar fără electricitate”, se arată într-un comunicat.

Potrivit departamentului, peste 100 de clădiri au fost avariate în urma atacului, inclusiv facilități de infrastructură energetică.

Potrivit informațiilor președintelui Administrației Regionale de Stat Zaporojie, Ivan Fedorov, o fată de 8 ani și un bărbat de 35 de ani – o fiică și un tată – au fost uciși de o rachetă rusă într-un sectorul privat din Zaporojie.

UPDATE 14.25 Hidrocentrala Dnipro a fost lovită vineri, 22 martie, de opt rachete, prejudiciul e foarte mare. Potrivit Parchetului General ucrainean, nu există niciun pericol pentru cetățeni, dar instalația este scoasă din funcțiune, relatează Unian.net

UPDATE 14:20 Federația Rusă, care a lansat un război la scară largă împotriva Ucrainei și a lovit astăzi instalația critică a DneproGES , va continua să lanseze lovituri cu rachete. Acest lucru a fost raportat de Ministerul Britanic al Apărării pe rețeaua X (Twitter), citând date de informații. Ei au explicat de ce ucrainenii observaseră anterior o pauză de aproape o lună în bombardamente.

În același timp, succesele continue ale sistemului de apărare aeriană al Ucrainei au complicat, de asemenea, planificarea misiunii ruse.

„Este aproape sigur că Rusia va continua să lovească ținte critice în măsura în care avioanele sale, echipajele aeriene și armamentul îi permit, încercând în același timp să mențină presiunea asupra guvernului și populației ucrainene prin capacitățile sale de lovitură pe distanță lungă”, se arată în raport.

Serviciile de informații spun că acesta este un simptom al unei campanii prelungite, deoarece avioanele tactice (vânătoare și elicoptere) continuă să aibă un impact limitat asupra cursului general al războiului.

