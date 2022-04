LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 39. În orașele din regiunea Kiev au fost găsite 410 cadavre. Occidentul va impune Rusiei noi sancțiuni

Retragerea forțelor ruse din regiunea Kievului a scos la iveală atrocitățile la care au fost supuși civilii din orașele care au fost, în ultimele săptămâni, scena unor lupte grele. Cel puţin 300 de civili au fost ucişi în timpul ocupaţiei militare ruse la Bucha. Majoritatea victimelor crimelor de război comise de armata rusă în regiune au fost îngropate în gropi comune, în vreme ce unele cadavre încă se mai află pe străzile oraşului. Rusia neagă faptul că forțele sale au ucis civili în Bucha și spune că imaginile cadavrelor de pe străzile orașului sunt „o nouă producție a regimului de la Kiev pentru presa occidentală”.

În cea de-a 39-a zi de război, duminică dimineața, au fost auzite explozii puternice la Odesa. Exploziile au distrus o rafinărie de petrol și trei depozite de combustibil și lubrifianți care furnizează combustibil trupelor ucrainene.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. Duminică, 3 aprilie

LIVE TEXT:

UPDATE 21:18 Consilierul prezidențial Mihailo Podoleak este de părere că Rusia a trimis crematorii mobile în urma trupelor care au invadat la 24 februarie Ucraina pentru a ascunde genocidul planificat.

Publicitate

„Rusia a invadat Ucraina cu trupe militare și coloane ale Rosguard (garda națională rusă – n.r.). Trupele erau urmate de crematorii mobile. De ce ai nevoie de ele dacă nu crezi în rezistență? Acum știm – ca să ascundă crimele de război. Aceasta nu este o greșeală a interpretului. Acesta este un genocid planificat”, a scris consilierul prezidențial Mihailo Podoleak.

🇷🇺 came in 🇺🇦 with military bands and columns of the Rosguard. But they were followed by mobile crematories. Why do you need them if you don’t believe in resistance? Now we know – to hide war crimes. This is not a performer's mistake. This is a planned genocide. #BuchaMassacre pic.twitter.com/koRdQbtbX8 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 3, 2022

UPDATE 21:00 Cancelarul german Olaf Scholz a anunţat că aliaţii occidentali vor conveni asupra unor noi sancţiuni împotriva Rusiei în zilele următoare din cauza invaziei sale din Ucraina şi a atrocităţilor comise de trupele ruse în oraşul Bucha.

UPDATE 20:57 O persoană a decedat, iar alte 14 au fost rănite după bombardamentul din Nikolaev.

UPDATE 20:40 Patriarhul Kirill, șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, a ținut duminică o slujbă pentru soldații ruși, pe care i-a îndemnat să-și apere țara „așa cum numai rușii o pot face” și le-a spus că Rusia este o țară „iubitoare de pace” care a suferit mult din cauza războiului.

„Nu ne străduim în niciun caz să pornim la război sau să facem ceva care ar putea să le facă rău altora. Dar am fost educați de-a lungul istoriei să ne iubim patria. Și vom fi gata să o apărăm, așa cum numai rușii își pot apăra țara”, a declarat patriarhul, un aliat al președintelui Vladimir Putin.

UPDATE 20:30 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a declarat că Statele Unite nu sunt de acord să ofere garanții de securitate în forma cerută de Ucraina.

„Aș dori să mulțumesc Statelor Unite și administrației Biden pentru sprijinul lor bipartizan, pentru tot ceea ce fac pentru noi. Cu toate acestea, Statele Unite nu ne-au oferit garanții de securitate. Acest lucru trebuie înțeles”, menționează liderul ucrainean în interviu.

UPDATE 19:50 Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a cerut Curții Penale Internaționale și a organizațiilor internaționale să meargă la Bucha și în alte orașe din regiunea Kiev să adune dovezi ale crimelor de război și crimelor împotriva umanității comise de trupele ruse, după ce sute de cadavrele ale civililor au fost găsite împrăștiate pe străzi sau în gropi comune după retragerea soldaților ruși.

UPDATE 19:40 Procurorul general Irîna Venediktova a declarat duminică că procurorii ucraineni care investighează posibilele crime de război comise de Rusia au găsit 410 cadavre în orașele din apropierea Kievului. Dintre cele 410 cadavre găsite, 140 dintre ele au fost examinate.

Publicitate

UPDATE 19:35 Preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Olaf Scholz au cerut duminică să se facă lumină în legătură cu crimele comise de armata rusă în oraşul ucrainean Bucha şi ca vinovaţii să fie traşi la răspundere.

Liderul francez a denunţat imaginile „insuportabile” venite de la Bucha, oraş unde au fost descoperite numeroase cadavre după retragerea trupelor ruse, şi a afirmat că „autorităţile ruse vor trebui să dea socoteală pentru aceste crime”.

Les images qui nous parviennent de Boutcha, ville libérée près de Kiev, sont insoutenables. Dans les rues, des centaines de civils lâchement assassinés. Ma compassion pour les victimes, ma solidarité avec les Ukrainiens. Les autorités russes devront répondre de ces crimes. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 3, 2022

UPDATE 19:00 Președintele Volodymyr Zelensky calificat crimele comise de invadatorii ruși la Bucha drept un genocid și a spus că Rusia urmărește distrugerea și exterminarea poporului ucrainean pentru că acesta nu a vrut să se supună voinței Kremlinului.

UPDATE 18:40 Ministerul rus al Apărării distribuie o postare în care se neagă veridicitatea imaginilor cu cadavre pe străzile din Bucha.

UPDATE 16:41 Organizaţia de apărare a drepturilor omului Human Rights Watch (HRW) afirmă că a documentat „aparente crime de război” comise de forţele militare ruse în rândul civililor din Ucraina.

HRW precizează într-un comunicat că a descoperit „mai multe cazuri în care forţele militare ruse au comis încălcări ale legilor războiului” în regiuni controlate de ele în Ucraina, cum ar fi Cernigău, Harkov şi Kiev.

UPDATE 16:34 Fostul preşedinte ucrainean Petro Poroşenko fae apel pentru o reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate ONU şi Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, în care să se prezinte atrocităţile comise de regimul Putin

UPDATE 16:30 Oleksandr Syenkevych, primarul orașului Nikolaev, din sudul Ucrainei, a anunțat duminică, într-o postare pe Facebook, că au avut loc „mai multe lovituri cu rachete” asupra localității.

UPDATE 16:05 Trupele ucrainene au preluat controlul asupra Pripyat, orașul fantomă aflat lângă centrala nucleară de la Cernobîl, a anunțat duminică, 3 aprilie, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

UPDATE 15:55 În Irpin, oraș recucerit de trupele ruse, s-a descoperit că trupele rusești au împușcat femei și fete, iar apoi le-au călcat cu tancurile. Asta spune primarul localității Oleksandr Markushin.

In #Irpen, the occupiers shot women and girls and then drove tanks over them



The mayor of the city, Oleksandr Markushin, said this in an interview pic.twitter.com/PGmcyzQYdV — NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2022

UPDATE 14:55 Purtătorul de cuvânt al președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, Aleksei Arestovici, avertizează că, „crimele nu vor rămâne nepedepsite”.

„Am găsit oameni cu mâinile și picioarele legate, împușcați în ceafă. Au fost clar executați. (…) Crimele nu vor rămâne nepedepsite. Nu vom avea alte știri astăzi. Lumea trebuie să fie îngrozită”, a spus el.

Arestovich’s special statement on the cruel murders of civilians in the #Kyiv region



„The crimes will not be unpunished. There will be no other news for today. The world must be horrified.” pic.twitter.com/XR2hihLhbK — NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2022

UPDATE 14:55 Ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba a cerut lumii să răspundă la ceea ce a numit „masacrul” care a avut loc în orașul Bucha, de lângă Kiev.

„Masacrul de la Bucha a fost intenționat. Rușii își propun să elimine cât mai mulți ucraineni. Trebuie să-i oprim și să-i dăm afară”, a scris Kuleba pe Twitter, cerând G7 să impună ”noi sancțiuni devastatoare acum” la adresa Rusiei.

Publicitate

Bucha massacre was deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW:



-Oil, gas, coal embargo

-Close all ports to Russian vessels and goods

-Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 3, 2022

UPDATE 14:45 Imaginile cu oamenii uciși pe străzi, lângă Kiev, au șocat lumea

UPDATE 14:00 Ursula von der Leyen a declarat că este nevoie urgentă de o anchetă independentă în cazul crimelor de război comise de trupele rusești, pe care le-a calificat drept ”orori de nedescris”.

„Autorii crimelor de război vor da socoteală”, a mai declarat președintele Comisiei Europene.

Appalled by reports of unspeakable horrors in areas from which Russia is withdrawing.



An independent investigation is urgently needed.



Perpetrators of war crimes will be held accountable. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 3, 2022

UPDATE 13:45 Soldații Forțelor Armate Ruse trimit obiecte furate: televizoare, 4 cutii cu aparate de aer condiționat AKAI, un scuter electric, alcool cu ​​etichete de preț, plăci video, hote, baterii auto și multe alte lucruri.

În videoclip, pot fi văzute galoanele soldaților, care indică faptul că fac parte din Regimentului 56 al Gărzii de Asalt Aerian al Forțelor Armate Ruse, care este staționat în localitatea Feodosia, Crimeea. De asemenea, în cadru sunt chipurile, numerele de telefon și adresele de livrare ale soldaților Forțelor Armate Ruse care au jefuit case și oameni ucraineni.

UPDATE 13:00 O nouă încercare de a evacua civilii din Mariupol. Vicepremierul ucrainean Irina Vereșciuk anunță că duminică, 3 martie, mai multe autobuze se apropie de orașul-port de la Marea Azov, aflat sub asediul forțelor ruse de mai multe săptămâni.

„Șapte autobuze vor încerca să se apropie de Mariupol, însoțite de Comitetul Internațional al Crucii Roșii”, a spus Vereșciuk.

În total, vor fi 17 autobuze pregătite pentru a evacua oamenii din Mariupol și Berdiansk, a adăugat oficialul ucrainean.

UPDATE 12:32 Grupul de hackeri Anonymous, care a declarat război regimului lui Putin, publică pe twitter lista soldaților ruși care luptă în Ucraina.

Mesajul celor de la Anonymous este însoțit de textul „Toți soldații care au participat la invadarea Ucrainei ar trebui să fie judecați de un tribunal pentru crime de război”.

Statement: Personal data of 120,000 Russian soldiers fighting in Ukraine was leaked –

https://ddosecrets[.]com/wiki/Russian_soldier_leak

All soldiers participating in the invasion of Ukraine should be subjected to a war crime tribunal. — Anonymous (@YourAnonNews) April 3, 2022

UPDATE 12:12 Forțele rusești au dispersat în mod violent un protest pro-Ucraina în Kahovka, oraș ocupat de invadatori.

UPDATE 11:50 Igor Konașenkov, reprezentantul oficial al Ministerului rus al Apărării, spune că în urma atacurilor matinale din Odesa au fost distruse o rafinărie de petrol și trei depozite de combustibil și lubrifianți care furnizează combustibil trupelor ucrainene.

UPDATE 11:35 Comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei declară că în jur de 18.000 de militari ruși și-au pierdut viața în războiul din Ucraina, iar sute de vehicule blindate și zeci de avioane au fost distruse.

UPDATE 11:05 În jur de 80% din zona rezidențială din orașul Izium, din regiunea Harkiv, a fost distrusă de ruși.

About 80% of residential buildings are destroyed in #Izyum, #Kharkiv region, according to deputy mayor Vladimir Matsokin.



15 to 20 thousand people in Izyum and the villages below the city are blocked and in need of humanitarian aid. pic.twitter.com/6iqk5doScj — NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2022

UPDATE 10:40 Forţele navale ruse continuă blocada coastei ucrainene a Mării Negre şi a Mării Azov, împiedicând autorităţile de la Kiev să se reaprovizioneze pe mare, au anunţat duminică serviciile de informaţii britanice.

Rusia are în continuare capacitatea de a încerca o debarcare, dar o astfel de operaţiune are un potenţial de risc tot mai mare, dat fiind că forţele ucrainene au avut suficient timp la dispoziţie pentru a se pregăti pentru o astfel de situaţie, a transmis pe Twitter Ministerul Apărării britanic într-un buletin, conform Agerpres.

„Minele din Marea Neagră reprezintă un risc serios pentru activitatea maritimă”, a adăugat sursa citată.

UPDATE 10:20 Duminică vor continua eforturile pentru evacuarea civililor din Mariupol și Berdyansk, a anunțat vicepremierul Ucrainei.

UPDATE 10:00 Germania a permis unei companii din Cehia să vândă Ucrainei 58 de vehicule blindate pentru infanterie, cele care au aparținut inițial fostei Republici Democrate Germane. A fost emis un permis pentru vehicule blindate de luptă bV-501 (fostele BMP-1).

UPDATE 09:37 Pe internet apar imagini cu exploziile matinale din Odesa. Serghei Bratciuk, purtătorul de cuvânt al Statului Major Operațional al administrației militare regionale, spune că bombardamentele rusești au lovit „infrastructura critică” din orașul-port.

Fuel storage terminals in Odessa are on fire, after multiple missile strikes early this morning hit the port area of the southern Ukrainian city. We counted at least five separate impact points, having been woken by large explosions that were felt across Odessa. @GMB @itvnews pic.twitter.com/a3X2LI7cGF — Richard Gaisford (@richardgaisford) April 3, 2022

🇷🇺🇺🇦🔥 In the morning, explosions and fires can be seen in Odessa. The command of the Armed Forces of Ukraine reports arrivals from the air. #Ukraine 1/ pic.twitter.com/BJI36MoBx6 — Иванна Иванов 🇺🇦 (@nbahhanbahob) April 3, 2022

UPDATE 09:30 Marea Britanie susține că Rusia a devenit mai activă în aer, în sud-estul Ucrainei, în ultima săptămână. Însă ministerul apărării din Marea Britanie a spus că forțele ucrainene pregătesc o provocare importantă pentru ruși în aer, astfel împiedicând abilitatea acestora de a controla regiunea pe teren.

UPDATE 09:25 Șeful delegației ruse la discuțiile de pace dintre Ucraina și Rusia, Vladimir Medinsky, spune că proiectul tratatului de pace dintre cele două țări încă nu este gata. „Părțile trebuie să lucreze și mai mult”, spune aceasta.

UPDATE 09:00 Oficiali americani susțin că Rusia ar vrea să obțină victoria în estul Ucrainei până la începutul lunii mai.

UPDATE 08:30 Harta ostilităților din Ucraina. Harta nu include atacurile matinale cu rachete în Odesa.

UPDATE 08:25 Negociatorul-şef ucrainean în discuţiile de pace cu Rusia, David Arahamia, a declarat sâmbătă că Moscova a acceptat „verbal” principalele propuneri ale părții ucrainene, adăugând că liderii de la Kiev aşteaptă în prezent o confirmare scrisă.

UPDATE 08:10 După eliberarea orașului Bucha, 280 de persoane au fost descoperite îngropate în gropi comune. Toate cadavrele descoperite aveau mâinile legate atunci când au fost executate de forțele rusești.

UPDATE 08:05 Explozii puternice au fost auzite duminică dimineața în portul Odesa. Purtătorul de cuvânt al administrației militare din regiunea Odesa Serhiy Bratchuk a confirmat bombardamentele. În unele zone s-au izbucnit incendii. Autoritățile locale au avertizat localnicii să se adăpostească.

Despre aceste explozii a relatat și corespondentul Washington Post la Odesa, Isabelle Khurshudyan.

„Explozii puternice în centrul orașului Odesa chiar acum. Ferestrele camerei mele de hotel pur și simplu s-au tremurat. Nu este clar ce a fost asta”, a scris jurnalista pe Twitter.

Loud explosions in downtown Odessa right now. My hotel room windows just shook. Not clear what that was. — Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) April 3, 2022

UPDATE 08:00 Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a spus sâmbătă seară că forțele ruse vizează să captureze estul și sudul țării și a reclamat că țările occidentale nu au furnizat Kievului destul sisteme antirachetă.

UPDATE 07:45 Peste 4.000 de ucraineni au fost evacuați sâmbătă prin coridoare umanitare.

ZdG a acoperit derularea fiecărei zile a războiului din Ucraina. Vedeți, mai jos, cronologia fiecărei zile de război.

Publicitate