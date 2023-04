LIVE TEXT Canada anunță că a livrat Ucrainei opt tancuri de luptă Leopard 2. Război în Ucraina, ziua 415

UPDATE 21:55 Canada a livrat opt tancuri de luptă Leopard 2, iar acestea au ajuns în Polonia, a declarat vineri ministra apărării, Anita Anand. Tancurile de fabricație germană sunt printre cele mai avansate din arsenalul militar canadian.

„Toate cele opt tancuri de luptă Leopard 2 promise de Canada pentru Ucraina au ajuns acum în Polonia”, a declarat Anita Anand pe Twitter.

✳️ It’s official: All eight Leopard 2 battle tanks promised by Canada for Ukraine have now arrived in Poland.



We’ll continue to #StandWithUkraine, and to provide Ukrainians with the tools that they need to fight and win this war. pic.twitter.com/23OCHILzbW