LIVE TEXT „Viitorul Ucrainei este în cadrul NATO”, potrivit unui declarații comune a membrii alianței prezenți la Vilnius. Război în Ucraina, ziua 503

UPDATE 21:10 O coaliție internațională pentru instruirea piloților ucraineni pe avioane de luptă F-16 a fost formată, a declarat ministrul apărării ucrainean Oleksii Reznikov la 11 iulie.

La summitul NATO de la Vilnius, Reznikov a semnat un memorandum care prezintă termenii de pregătire cu 11 membri ai coaliției.

Aceștia sunt Danemarca, Olanda, Belgia, Belgia, Canada, Luxemburg, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Suedia și Regatul Unit.

„Sunt deosebit de recunoscător Danemarcei și Olandei pentru poziția de lider remarcabilă în acest proces”, a adăugat ministrul Apărării de la Kiev.

Potrivit lui Reznikov, piloții, tehnicienii și personalul de sprijin ucraineni vor învăța să opereze și să întrețină avioanele F-16 și, eventual, alte tipuri de avioane de luptă.

It’s official: a coalition for F-16 training of the Ukrainian Air Force has been formed!

Today, 11 partner states + Ukraine signed a Memorandum outlining the terms. I'm especially grateful to Denmark and the Netherlands for their outstanding leadership in this process.… pic.twitter.com/ea1oxljX9I