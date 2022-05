LIVE TEXT/ A 82-a zi de război în Ucraina. Nouă civili au murit luni în regiunea Donețk: șase au fost răniți – autoritățile ucrainene

Suedia se pregătește să ceară aderarea la NATO. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că Ucraina poate câștiga acest război și că Rusia nu își atinge obiectivele strategice. Zelensky a afirmat că „operaţiunea specială” a armatei ruse este „în faliment” şi că Rusia va recunoaşte realitate.

UPDATE 22:00 Nouă civili au murit luni în regiunea Donețk, anunță șeful administrației militare din Donețk, Pavel Kirilenko. Potrivit acestuia, trei persoane au murit în Liman, două – în Avdeevka, și câte o persoană – în Marinka, Klinov, Drobyshev și Ekaterinovka.

Alte șase persoane au fost rănite, spune Kirilenko.

UPDATE 21:24 Pe unele canale de Telegram au apărut primele imagini video cu posibila evacuare a soldaților ucrainenei răniți de la uzina „Azovstal” din Mariupol.

Anterior, Ministerul rus al Apărării a anunțat despre un acord pentru a duce militarii ucraineni răniți de la „Azovstal” la un spital din Donețk.

De asemenea, comandantul Regimentului Azov Denis Prokopenko a spus în discursul său că „pentru a salva vieți, întreaga garnizoană Mariupol pune în aplicare decizia Comandamentului Militar Suprem”.

Oficialii ucraineni nu au comentat acest subiect, dar consilierul președintelui Ucrainei, Alexei Arestovici, a spus că „președintele va face o declarație oficială pe această temă”.

UPDATE 20:30 Miniștrii de externe ai Uniunii Europene nu au reușit să ajungă de un acord asupra celui de-al șaselea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, anunță Înaltul Reprezentant al UE, Josep Borrell, potrivit Unian.

Josep Borrell a menționat că UE va ajuta Ucraina să exporte în Europa cerealele blocate din cauza războiului, pentru a face loc unei noi recolte.

UPDATE 19:50 Președintele turc Tayyip Erdogan a declarat luni, 16 mai, că Ankara nu va fi de acord ca Finlanda și Suedia să adere la NATO, după ce cele două țări au refuzat să dea curs cererii Turciei de extrădare a unor organizații teroriste suspectate.

„Nu vom spune „da” acestor două ţări care aderă la NATO”, a declarat președintele turc la o conferință de presă la Ankara, după discuțiile cu președintele Algeriei, Abdelmajid Tebbun.

Reprezentanți de rang înalt ai Suediei și Finlandei vor merge în Turcia pentru discuții al căror scop este să înlăture obiecțiile Ankarei în legătură cu aderarea la NATO a celor două țări nordice, a anunțat luni Ministerul suedez de Externe.

În acest context, Erdogan a recomandat delegațiilor din Suedia și Finlanda să nu se deranjeze să călătorească în Turcia pentru a convinge Ankara să accepte admiterea lor la NATO.

UPDATE 18:35 Cel puțin zece oameni au murit în Severodonețk, regiunea Lugansk, în urma bombardamentelor rusești, anunță șeful administrației militare din Lugansk, Serghei Gaidai.

UPDATE 18:00 O fetiță de șase ani a fost grav rănită, în urma atacului cu rachete asupra regiunii Odesa, din dimineața zilei de luni, 16 mai, anunță biroul Procurorului General al Ucrainei.

„În urma atacului cu rachetă, patru civili au suferit răni multiple, inclusiv o fetiță de 6 ani care a fost internată în spital cu răni grave. Nu există morți”, se arată în raportul Procuraturii ucrainene.

Rachetele au fost lansate asupra obiectelor de infrastructură turistică din Belgorod-Dnestrovsky, regiunea Odesa. Clădirile a două centre de recreere și a peste 15 case particulare au fost distruse și avariate.

UPDATE 17:45 Ministerul rus al Apărării anunță că a reușit să ajungă la o înțelegere cu reprezentanții armatei ucrainene, blocaţi pe teritoriul uzinei „Azovstal” din Mariupol, privind evacuarea răniților pe teritoriul autoproclamatei Republici Populare Donețk, transmite RIA Novosti.

„A fost introdus un regim de tăcere și a fost deschis un coridor umanitar prin care soldații ucraineni răniți sunt transportați la un spital din Novoazovsk (pe teritoriul autoproclamatei Republici Populare Donețk)”, anunță Ministerul rus al Apărării.

Ucraina nu a confirmat încă existența unei înțelegeri în acest sens.

UPDATE 17:20 Localitățile Severodonețk și Lisiciansk din regiunea Lugansk au fost atacate luni de artileria rusă. Mai multe clădiri au fost incendiate, anunță șeful administrației militare din regiunea Lugansk, Serghei Gaidai. Salvatorii și pompierii ucraineni au intervenit la fața locului pentru lichidarea incendiilor.

UPDATE 16:33 Prim-ministra Suediei, Magdalena Andersson, anunţă, luni, că Suedia va solicita aderarea la NATO, schimbându-şi politica de neutralitate militară adoptată timp de decenii întregi, scrie AP.

Prim-ministra adaugă că este încrezătoare că există sprijin în rândul populaţiei suedeze în ceea ce priveşte această decizie istorică.

Andersson subliniază că Suedia se va afla într-o poziţie vulnerabilă în timp ce solicitarea sa de aderare la Alianţa Nord-Atlantică este procesată.

UPDATE 16:11 Comisia Europeană urmează să propună miercuri un nou pachet de ajutor financiar Ucrainei, inclusiv noi împrumuturi pentru a furniza lichiditate imediată Kievului și angajamente pentru finanțarea pe termen lung a reconstrucției țării, au declarat oficialii, transmite Reuters.

Mărimea sprijinului financiar pe termen scurt este încă în curs de definire, dar doi oficiali familiarizați cu discuțiile au declarat pentru Reuters că se așteaptă ca acesta să acopere aproximativ nevoile financiare ale Ucrainei timp de două luni, în mare parte prin împrumuturi.

UPDATE 14:30 Ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba se întâlneşte luni, la Bruxelles, cu omologii săi din cadrul Uniunii Europene (UE), pentru a discuta despre impunerea unor noi sancţiuni Rusiei.

Kuleba a salutat duminică, într-o înregistrare video, schimbarea poziţiei Berlinului, care este pregătit de-acum să livreze armament greu Kievului.

„În ziua în care am sosit eu la Berlin, avea loc o formare a unor militari ucraineni în folosirea artileriei autopropulsate de 155 de milimetri”, declară el.

I began my visit to Brussels to push for the sixth EU sanctions package on Russia which must include an oil embargo. I will also focus on further arms supplies and granting Ukraine EU candidate status. We believe Ukraine deserves an individual and merit based assessment.