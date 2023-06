LIVE TEXT Distrugerea barajului Kahovka a complicat asigurarea funcționării în siguranță a centralei Zaporojie – AEIA. 478 de zile de război în Ucraina

UPDATE 22:15 Nu se știe deocamdată dacă apa din rezervorul barajului Kahovka din Ucraina, care s-a spart săptămâna trecută, mai poate fi pompată către centrala nucleară Zaporojie din apropiere pentru răcire, a declarat vineri organizația de supraveghere nucleară al ONU.

Potrivit Reuters, în timp ce rezervorul era principala sursă de apă pentru răcirea celor șase reactoare și a bazinelor de combustibil uzat de la cea mai mare centrală nucleară din Europa, centrala poate apela la alte surse, inclusiv la un bazin mare de răcire despre care Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) spune că are suficientă apă pentru a rezista luni de zile.

Cu toate acestea, ruperea barajului a complicat și mai mult o situație deja dificilă în ceea ce privește asigurarea funcționării în siguranță a Zaporojie ocupate de Rusia, potrivit AIEA. Bombardamentele au doborât în repetate rânduri liniile electrice externe care sunt, de asemenea, vitale pentru a asigura răcirea necesară pentru a preveni o criză nucleară.

DG @rafaelmgrossi this week assessed the impact of the Kakhovka dam disaster on the safety of 🇺🇦’s Zaporizhzhya nuclear power plant & and reinforced the team of @iaeaorg experts at the facility, during his 3rd visit to the site in less than a year.https://t.co/Bre6OdBtkX pic.twitter.com/va4UeEpail