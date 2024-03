LIVE TEXT Letonia le-a ordonat cetăţenilor ruşi care nu mai au permis de rezidenţă să părăsească teritoriul ţări. Război în Ucraina, ziua 744

UPDATE 19:55 Letonia le-a ordonat cetăţenilor ruşi care nu mai au permis de rezidenţă să părăsească teritoriul ţării, aceasta fiind prima dată când autorităţile de la Riga adoptă o asemenea măsură, relatează Agerpres.

Şase cetăţeni ruşi au primit recent o notificare pentru a părăsi Letonia, potrivit Autorităţii letone pentru migraţie. Doi dintre ei au plecat deja din Letonia, iar ceilalţi patru au la dispoziţie 30 de zile pentru a face acelaşi lucru, a precizat Maira Roze, şefa Autorităţii pentru migraţie.

Aceste măsuri sunt o consecinţă a modificărilor operate în legea letonă privind imigranţii, ce au fost adoptate în toamna lui 2022 ca răspuns la invazia rusă pe scară largă în Ucraina.

UPDATE: 18:34 Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a cerut vineri să înceteze imediat discuţiile despre o eventuală trimitere a unor trupe străine în Ucraina care să sprijine ţara în războiul cu Rusia, idee lansată de preşedintele francez Emmanuel Macron, scrie Agerpres.

„Nimeni nu vrea cu adevărat să aibă trupe la sol în Ucraina. Acum există o dezbatere în desfăşurare pe acest subiect, prin urmare ar trebui să o oprim în acest moment”, a spus ministrul german la Helsinki, în timpul unei conferinţe de presă comune cu omologul său finlandez Antti Hakkanen.

Boris Pistorius a admis că discuţiile între ţările europene şi membrii NATO sunt necesare, dar a apreciat că accentul la ora actuală trebuie pus pe găsirea celei mai bune modalităţi de a sprijini Ucraina, în condiţiile în care aliaţii acesteia nu reuşesc să ţină pasul cu nevoile armatei ucrainene.

UPDATE 16:40 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a sosit într-o vizită oficială în Turcia. Agenda vizitei include o întâlnire bilaterală cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, precum și o întâlnire a delegațiilor ucrainene și turce într-un format extins. În plus, președintele Ucrainei se va întâlni cu reprezentanții companiilor turcești de apărare. După întâlnirea bilaterală a președinților este programată o conferință de presă comună, scrie Ukrinform.

În timpul vizitei președintelui Volodimir Zelensky în Turcia, aceștia vor discuta despre Formula Păcii, organizarea Summit-ului pentru Pace, siguranța navigației în Marea Neagră, stabilitatea alimentară globală și eliberarea prizonierilor ucraineni și a prizonierilor politici deținuți de statul rus.

UPDATE 14:00 Numărul femeilor din cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei este în creștere, au anunțat Forțele de apărare ucrainene, vineri, 8 martie. La nivelul lunii ianuarie a acestui an, 45.587 de femei serveau în armata ucraineană. Spre comparație, în 2014 acest număr era de 16.500, iar în 2023 de circa 43.400.

UPDATE 12:45 Într-un videoclip postat din Ucraina, secretarul britanic al apărării, Grant Shapps, a spus că se află în capitala Ucrainei „pentru a bate alarma”.

„Ce am spune dacă am permite ca o țară democratică să fie preluată de un dictator precum Putin? Ce am spune despre valorile noastre de libertate și democrație? Așa nu trebuie să fie! Putem avea acces ușor la resursele Occidentului, dacă avem voință. Deci, mesajul este simplu: acesta este un semnal de trezire pentru lume. Să ne asigurăm că Ucraina câștigă acest război”, a declarat Shapps.

UPDATE 10:35 Volodimir Zelensky, președintele ucrainean, urmează să viziteze astăzi Turcia pentru discuții cu președintele țării, Recep Tayyip Erdogan, scrie Guardian.

O sursă diplomatică turcă a declarat pentru Reuters că se așteaptă că Turcia își va sublinia sprijinul continuu pentru integritatea teritorială a Ucrainei și „se plănuiește să transmită că Turcia își continuă eforturile de a pune capăt războiului cât mai curând posibil, pe baza negocierilor”. Întâlnirea, programată să aibă loc în această după-amiază, va include discuții despre un nou regulament privind siguranța navigației a navelor comerciale între Rusia și Ucraina.

UPDATE 10:00 Ambasada SUA în Rusia a emis un avertisment potrivit căruia „extremiștii au planuri iminente de a ataca adunările mari de oameni la Moscova” și a îndemnat cetățenii americani să stea departe de aglomerările de persoane în următoarele 48 de ore.

Ambasada nu a precizat la ce fel de amenințări se referă sau cine ar putea fi în spatele lor. Ambasada Marii Britanii din Rusia a preluat și ea avertismentul emis de SUA.

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a afirmat, joi, 7 martie, că agenții săi au dejucat un potențial atac terorist al Statului Islamic asupra unei sinagogi din Moscova. Agenții FSB au ucis mai mulți militanți care plănuiau atacul. Nu este clar dacă incidentul are legătură cu avertismentul SUA, scrie Kyiv Independent.

8:40 Forțele rusești au atacat sudul și estul Ucrainei cu 37 de drone „Shahed” lansate din zona Balaklava (Crimeea), cu o rachetă ghidată S-300 și două rachete X-59, potrivit Forțelor Aeriene ucrainene. „În respingerea atacului aerian au fost implicate unități de apărare aeriană cu rachete ale Forțelor Aeriene, grupuri mobile de foc ale Forțelor de Apărare ucrainene și echipamente de război electronic”, se arată în raport.

Ca urmare a operațiunilor de luptă, 33 de drone Shahed au fost doborâte în regiunile Kirovohrad, Odesa, Herson, Nikolaev și Harkov.

