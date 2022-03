LIVE TEXT/ A 34-a zi de război în Ucraina. Franța oferă Ucrainei un împrumut de 300 milioane de euro

În cea de-a 34-a zi de război în Ucraina, trupele ruse continuă atacurile asupra unor ținte din sudul și nordul Ucrainei. În ultimele zile, rușii au bombardat depozitele de combustibil din apropierea Kievului. Cel mai recent – depozitul de combustibil din Rivne. Marți, 29 martie, urmează să se desfășoare în Turcia o nouă rundă de negocieri între Ucraina și Rusia.

Duminică, 27 februarie, Vladimir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

UPDATE 23:15 Soldatul ucrainean Roman Hrybov, autorul celebrei fraze „Navă rusească, du-te…” a fost eliberat de forțele rusești și decorat de autoritățile ucrainene „pentru meritul lui Cherkasy”. Anunțul a fost făcut de Ministerul ucrainean al Apărăii. Detalii aici.

UPDATE 22:17 Ucraina va primi un împrumut de 300 de milioane de euro de la Agenția Franceză pentru Dezvoltare, scrie unian.net.

„Sunt extrem de recunoscător colegilor noștri francezi pentru decizia promptă. Fondurile care ni se oferă sunt extrem de importante pentru menținerea stabilității sistemului financiar în contextul unui război la scară largă cu Federația Rusă”, a declarat ministrul de Finanțe al Ucrainei, Serghei Marchenko. .

Împrumutul se acordă la o rată fixă ​​a dobânzii de 1,04% pe an timp de 15 ani (ținând cont de perioada de grație pentru amânarea rambursării creditului pe o perioadă de cinci ani de la data încheierii contractului de împrumut).

UPDATE 22:11 Forțele ruse au răpit personal medical și pacienți de la una din maternitățile din orașul ucrainean Mariupol și au fost deportați în orașele îndepărtate din Rusia. Anunțul a fost făcut de Consiliul Local Mariupol. Detalii aici.

UPDATE 21:31 Guvernul polonez a adoptat un proiect de lege care va permite interzicerea importurilor de cărbune rusesc, a declarat marți, 29 martie, un purtător de cuvânt al cabinetului. Detalii aici.

UPDATE 20:53 Președintele fracțiunii „Servitorul Poporului”, David Arakhamia, șeful delegației ucrainene, a dezvăluit detalii despre tratatul propus de Kiev în cadrul negocierilor cu Federația Rusă, care au avut loc marți, 29 martie, în Turcia. Detalii aici.

UPDATE 20:01 Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat că nu a văzut semne că Rusia este serioasă în discuțiile cu Ucraina, scrie CNN.

„Există ceea ce spune Rusia și ceea ce face Rusia. Ne concentrăm pe cea din urmă”, a declarat Blinken la o conferință de presă comună cu ministrul marocan de Externe, Nasser Bourita.

Blinken a avertizat că Rusia afirmând că va reduce ostilitățile din jurul Kievului ar putea fi „un mijloc prin care Moscova încearcă din nou să devieze și să înșele oamenii să creadă că nu face ceea ce face”.

Blinken a cerut Rusiei „să pună capăt agresiunii acum, să nu mai tragă, să-și retragă forțele și, desigur, să se angajeze în discuții”.

UPDATE 19:58 Marea Britanie a reținut un super-iaht în valoare de 50 de milioane de dolari, care aparține unui om de afaceri rus, înainte cu câteva ore de a părăsi Londra, unde acostase pentru o reuniune a premiilor pentru super-iahturi. Această măsură face parte din pachetul de sancțiuni impus Rusiei după ce a invadat Ucraina. Detalii aici.

UPDATE 19:18 Șeful delegației ruse, Vladimir Medinski, consilierul președintelui rus Vladimir Putin, spune că reducerea acțiunilor militare în direcțiile Kiev și Cernihiv nu înseamnă „încetarea focului”. Detalii aici.

UPDATE 18:44 Primarul orașului regional Hola Prystan, Alexander Babich, a fost răpit de trupele ruse. Detalii aici.

UPDATE 18:14 Belgia a expulzat 21 de diplomați ruși pentru presupuse fapte de spionaj și amenințări la adresa securității, a declarat marți, 29 martie, Ministerul Afacerilor Externe al Belgiei pentru Reuters.

Cei 21 de ruși lucrau la ambasada Moscovei de la Bruxelles și la consulatul din Anvers, Belgia. „Toți erau acreditați ca diplomați, dar lucrau la operațiuni de spionaj”, a declarat un purtător de cuvânt al ministerului.

Tot marți, Ministerul olandez de Externe, Wopke Hoekstra, a anunțat despre expulzarea a 17 diplomați ruși care operau ca „ofițeri de informații”, fiind o „amenințare la adresa securității Țărilor de Jos”.

UPDATE 17:42 Locuitorii orașului Sieverodonețk, din regiunea Lugansk, au rămas fără apă și curent electric din cauza bombardamentelor rusești. Anunțul a fost făcut de șeful Administrației Regionale din Lugansk, Serghei Gaidai, notează novosti.dn.ua.

Presa ucraineană scrie că stațiile de pompare au fost scoase de sub tensiune, astfel încât nu există alimentare centralizată cu apă în oraș. Eliminarea consecințelor bombardării este complicată din cauza lipsei cantității necesare de echipamente speciale.

UPDATE 17:34 Rușii continuă să insiste și afirmă deja câteva zile la rând că Europa trebuie să plătească în ruble factura pentru livrarea gazelor naturale. În context, marți, 29 martie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov a declarat că „Rusia nu va furniza gaz gratuit Europei”. Detalii aici.

UPDATE 17:33 Negocierile dintre Ucraina și Rusia de la Istanbul ar putea să nu continue miercuri, 30 martie, întrucât delegația rusă a zburat la Moscova pentru consultări. Detalii aici.

UPDATE 17:30 Rușii bogați investesc bani în imobiliare din Turcia și Emiratele Arabe Unite, căutând un paradis financiar în urma invaziei de către Moscova a Ucrainei și a sancțiunilor occidentale, potrivit mai multor companii imobiliare din cele două state. Detalii aici.

UPDATE 16:42 Japonia va interzice exportul de mașini de lux și alte bunuri de lux către Rusia, în cel mai recent răspuns al său la invazia rusă în Ucraina, a declarat marți, 29 martie, Ministerul Comerțului al Japoniei. Detalii aici.

UPDATE 16:27 Rafael Mariano Grossi, directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), a venit în Ucraina pentru discuții urgente cu guvernul ucrainean cu privire la siguranța instalațiilor nucleare din această țară. Detalii aici

UPDATE 16:10 Președintele american Joe Biden și liderii Franței, Germaniei, Italiei și Marii Britanii vor discuta marți despre evoluțiile din Ucraina.

UPDATE 16:08 Ucraina propune semnarea unui acord privind garanțiile internaționale de securitate pentru aceasta. Mihail Podolyak, consilier al șefului Biroului Președintelui, a anunțat cum va fi implementat acest acord. Detalii aici

Acestea ar cuprinde un acord după modelul articolului 5 din Tratatul NATO, prin care state precum SUA, Marea Britanie, Turcia, Franța, Germania etc. se angajează că „se vor implica activ în protejarea Ucrainei împotriva oricărei agresiuni”. Implementarea garanțiilor se va face prin referendum, urmând apoi să fie validate și de parlamentele fiecărui stat care asigură garanțiile de securitate, a mai spus Podolyak.

UPDATE 16:00 Întâlnire între Zelensky și Putin. Ce spune delegația ucraineană după negocierile cu Rusia de la Istanbul. Detalii aici

UPDATE 15:14 Întâlnirea dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelensky este posibilă concomitent cu parafarea acordului dintre Federația Rusă și Ucraina la nivelul Ministerului de Externe. Asta a declarat Vladimir Medinsky, asistentul prezidențial și șeful delegației ruse pentru negocierile cu Ucraina, după discuțiile cu delegația rusă desfășurate marți, 29 martie la Istanbul. Detalii aici

UPDATE 14:50 Ministerul rus al Apărării a decis să reducă activitatea militară în direcțiile Kiev și Cernigov, a declarat șeful adjunct al departamentului. Detalii aici

UPDATE 14:43 Negocierile de la Istanbul s-au încheiat. Drept urmare, părțile au afirmat că runda de astăzi este finalizată și negocierile vor continua. Delegația ucraineană a spus: „Avem nevoie de multe țări, inclusiv Turcia, ca garanți”.

UPDATE 14:36 Ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, susține că principalele sarcini ale „operațiunii militare speciale au fost finalizate, astfel Rusia își va concentra eforturile pentru atingerea obiectivului principal – eliberarea Donbass-ului”. Detalii aici

UPDATE 14:10 Președintele României Klaus Iohannis a avut marți o convorbire telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în care a reafirmat sprijinul României față de fiecare cetățean care sosește în România.

I discussed with President @ZelenskyyUa the critical situation in 🇺🇦. RO will continue to take good care of every 🇺🇦 citizen arriving in 🇷🇴. Over 125 trucks with aid, ambulances & fire engines from RO and other 🇪🇺MS have arrived in UA through the humanitarian hub in #Suceava.