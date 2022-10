LIVE TEXT NATO va realiza un exercițiu prin care își verifică arsenalul nuclear. Război în Ucraina, ziua 235

În urma unui atac nocturn în orașul Nikopol, Ucraina cu peste 40 de obuze, aproape 30 de case multietajate și private, o întreprindere industrială, mașini, mai multe conducte de gaz și linii electrice au fost avariate în oraș. Peste 1.500 de familii au rămas fără curent electric.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, în primele ore ale zilei de 24 februarie, începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina. Pe 30 septembrie, liderul de la Kremlin a anunțat anexarea ilegală a teritoriilor ocupate din Ucraina, după „referendumurile” criticate de comunitatea internațională, pe care rușii le-au organizat în perioada 23 – 27 septembrie în Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson. Consiliul Europei a condamnat anexarea ilegală a acestor teritorii menționând că „Crimeea, Herson, Zaporojie, Donețk și Lugansk sunt Ucraina”.

Pe 10 octombrie, forțele ruse au reluat atacurile masive asupra mai multor regiuni din Ucraina. Autoritățile ucrainene au raportat explozii puternice în Kiev, Zaporojie, Dnipro, Hmelnîțkîi, Jîtomîr, Ternopil, Lvov, Harkov, Odesa, Ivano-Frankivsk, Poltava, Nikolaev, Vinnița și Sumî.

UPDATE 22:00. NATO va începe luni, 17 octombrie, un exercițiu numit Steadfast Noon, care are scopul de a verifica arsenalului său nuclear. 60 de avioane din 14 țări vor fi văzute deasupra Europei de Vest și a Mării Nordului, transmite Digi24.

Unele dintre ele vor transporta replici fidele ale bombelor atomice tactice pe care Statele Unite le are depozitate pe continent. Antrenamentul este pregătit de dinainte de războiul pornit de Rusia în Ucraina și nu are legătură cu acesta, a anunțat Alianța în repetate rânduri.

UPDATE 20:15. Soldații ruși au bombardat din nou regiunea Sumî. Ca urmare, mulți oameni au rămas fără lumină. O parte a comunității Belopolsk a fost deconectată de la curent electric. Acest lucru a fost anunțat de președintele Administrației Militare Regionale Sumî, Dmytro Jyvitskiy, informează Unian.

„Ca urmare a bombardamentelor inamice, o parte a comunității din Belopolsk a fost deconectată de electricitat. La momentul actual, 2151 de abonați rămân fără lumină, începând cu ora 18:00”, spune Jyvitskiy.

UPDATE 18:00. Mai multe rachete au lovit primăria municipiului Donețk. Clădirea a fost grav avariată de atac, iar mașinile din apropiere au fost arse, informează Al Jazeera.

Nu au fost raportate victime până la momentul de față. Kievul nu și-a revendicat imediat responsabilitatea și nu a comentat asupra atacului.

Autoritățile separatiste susținute de Kremlin au acuzat anterior Ucraina de numeroase lovituri asupra infrastructurii și țintelor rezidențiale din regiunile ocupate, folosind adesea rachetele HIMARS cu rază lungă de acțiune furnizate de SUA.

UPDATE 15:50. Cea mai recentă actualizare a Statului Major al forțelor armate ucrainene a precizat că loviturile au în zone civile. Instituția a precizat că a fost vizată în special o zonă la est de Kiev, se anunță într-un comunicat oficial.

Alte regiuni afectate au fost Donețk, Harkov și Zaporojie, dar și regiunile sudice Dnipropetrovsk și Herson. „Încălcând normele dreptului umanitar internațional, Rusia distruge infrastructuri critice și locuințele populației civile”.

UPDATE 14:20. Ministerul britanic al Apărării, potrivit celei mai recente actualizări, a declarat că Rusia este „probabil în incapacitate de a produce muniții avansate în ritmul în care sunt consumate”, declară aceștia într-o postare pe Twitter.

Serviciile secrete britanice anunță că atacurile de felul celor lansate luni în mai multe orașe din Ucraina, precum și în Kiyv, unde Rusia a lansat aproximativ 80 de rachete de croazieră, reprezintă o „degradare suplimentară a stocurilor de rachetă cu rază lungă de acțiune ale Rusiei, ceea ce probabil va limita capacitatea acesteia de a lovi volumul de ținte pe care și-l dorește în viitor”, se anunță în comunicat.

