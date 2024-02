LIVE TEXT Brigada a treia de asalt separat a Ucrainei anunță că a izgonit armata rusă din Krasnogorovka, regiunea Donețk. Război în Ucraina, ziua 735

UPDATE 22:12 Brigada a treia de asalt separat a Ucrainei anunță că a izgonit armata rusă din Krasnogorovka, regiunea Donețk.

Potrivit serviciului de presă al brigăzii, cu o zi înainte forțele armatei rusești au atacat prin „rostogolire” partea de sud-est a Krasnogorovka și au intrat în oraș. Pentru a-i împiedica pe ruși să se impună, unitățile brigăzii, soldații batalioanelor de asalt 1 și 2, au desfășurat o operațiune de luptă pentru a curăța orașul de forțele rusești.

Astfel, în urma confruntărilor, aproximativ 100 de soldați ruși au fost uciși și răniți. Serviciul de presă a mai precizat că rușii au refuzat să se predea ca prizonieri.

UPDATE 22:04 Armata rusă a atacat districtele Bahmut și Pokrovskii din regiunea Donețk. Ca urmare a bombardamentelor, o femeie în vârstă de 69 de ani a fost ucisă, iar două femei, de 22 și 62 de ani, și un bărbat de 40 de ani au suferit răni cu diferite grade de gravitate, transmite Biroul Procurorului General.

UPDATE 21:58 Consiliul Uniunii Europene a aprobat crearea „Facilității pentru Ucraina”, care prevede alocarea unui ajutor de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina în perioada 2024-2027. Acest lucru a fost raportat de Ministerul ucrainean de Finanțe.

Anterior, Parlamentul European a susținut decizia privind „Facilitatea pentru Ucraina”. Aprobarea din partea Consiliului UE a fost punctul final în crearea facilității.

UPDATE 19:42 Rușii au atacat satul Velikii Burluk din districtul Kupiansk cu bombe aeriene ghidate. Lovituri au fost înregistrate și pe teritoriul gării.

Potrivit șefului adjunct al Biroului Președintelui Ucrainei, Alexei Kuleba, două persoane au fost ucise: un bărbat și o fetiță de șase ani. Mama copilului a fost spitalizată în stare gravă.



UPDATE 15:48 Forțele ruse au lovit miercuri, 28 februarie, orașul Kupeansk cu mai multe lansatoare de rachete. O lovitură a fost înregistrată în partea centrală a orașului.

„Bombardamentele au ucis un bărbat de 59 de ani, un bărbat de 39 de ani și au rănit o femeie. Probabil că mai sunt încă oameni sub dărâmături”, a anunțat guvernatorul regiunii Harkiv Oleh Siniehubov.

Clădirile rezidențiale și infrastructura civilă au fost avariate.

UPDATE 15:25 O stație de pompieri din regiunea Donețk a fost avariată în urma unui bombardament al forțelor ruse.

Rusia a bombardat orașul Kurahove din raionul Pokrovsk, lovind o zonă rezidențială. Ca urmare a loviturii, a fost avariată clădirea stației de pompieri.

„Din fericire, salvatorii nu au fost răniți”, se arată într-un anunț al Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina.

UPDATE 11:47 Armata rusă a ucis un civil în timpul bombardamentelor din regiunea Donețk, iar alte cinci persoane au fost rănite. Un anunț în acest sens a fost făcut de Vadim Filașkin, șeful Administrației Militare Regionale Donețk.

„Rusia ucide civili! La 27 februarie, rușii au ucis un locuitor al regiunii Donețk. Alte 5 persoane din regiune au fost rănite în cursul zilei. Numărul total al victimelor rusești în regiunea Donețk este prezentat fără a lua în considerare Mariupol și Volnovaha”, a spus oficialul ucrainean într-o postare pe Facebook.

UPDATE 11:44 Noile sancțiuni americane împotriva Moscovei amenință să afecteze vânzările de petrol rusesc către India, cel mai mare cumpărător de țiței rusesc transportat pe mare, și să îngreuneze eforturile rafinăriilor de stat indiene de a asigura acorduri anuale de aprovizionare, transmite Reuters, citând surse.

Washingtonul a impus vineri, 23 februarie, sancțiuni pentru a marca doi ani de la invazia rusă în Ucraina și drept represalii pentru moartea liderului opoziției Alexei Navalnîi.

Sancțiunile vizează principalul grup de petroliere din Rusia, Sovcomflot , pe care Washingtonul l-a acuzat că este implicat în încălcarea plafonului de preț impus de G7 pentru petrolul rusesc.

Reuters scrie că reprezentanții rafinăriilor indiene sunt îngrijorate că ultimele sancțiuni vor crea „provocări” în obținerea de nave pentru petrolul rusesc și ar putea duce la creșterea tarifelor de transport. Acest lucru ar putea reduce discountul pentru petrol, care este cumpărat de la comercianți și companii rusești pe bază de livrare.

UPDATE 08:25 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski întreprinde o vizită de lucru în Albania. Anunțul a fost făcut de ministrul albanez de externe Igli Hasani într-o postare pe platforma X, fost Twitter.

Great honor to welcome President @ZelenskyyUa to Tirana.



A pivotal moment for fostering bilateral ties, and standing in solidarity with Ukraine in its heroic fight against Russia’s aggression.



🇦🇱🤝🇺🇦#WeStandwithUkraine pic.twitter.com/ngGan0Mdev