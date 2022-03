LIVE TEXT/ A 29-a zi de război în Ucraina. Vereșciuk: Ucraina este categoric împotriva deschiderii biroului Crucii Roșii la Rostov-pe-Don

Joi, 24 martie, este a 29-a zi de război în Ucraina. Trupele ruse continuă bombardamentele în mai multe regiuni din Ucraina. Potrivit Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, principalele ținte ale trupelor ruse rămâne infrastructura militară și civilă din regiunile Kiev, Cernihiv și Harkov. Potrivit ONU, de la începutul invaziei Rusiei asupra Ucrainei și până în prezent, perioada 24 februarie – 23 martie, peste 3,6 milioane de oameni au părăsit Ucraina. Totodată, pe teritoriul Ucrainei zilnic sunt organizate coridoare manitare pentru evacuarea civililor din zonele grav afectate de război.

Duminică, 27 februarie, Vladimir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

UPDATE 22:58 Vicreprim-ministra Ucrainei Irina Vereșciuk anunță că Ucraina este împotriva deschiderii biroului Crucii Roșii la Rostov-pe-Don. Potrivit viceprim-ministrei, Rusia ar încearcă să folosească această acțiunie pentru a evacua ucrainenii din orașele ocupate pe teritoriul său, scrie Unian.

UPDATE 22:00 Ministerul de Externe al Rusiei a reacționat la summitul NATO și spune că decizia de a continua sprijinul pentru Kiev arată că alianța dorește ca războiul să continue. Detalii aici

UPDATE 21:31 Unităţi ruse au lansat peste 1 800 de lovituri aeriene asupra Ucrainei de când a început invazia Rusiei în urmă cu exact o lună, a anunţat joi Ministerul Apărării de la Kiev, scrie Unian.

UPDATE 21:10 Ofensiva forțelor de ocupație ale Federației Ruse în Ucraina practic a încetat, în sud postul de comandă al ocupanților a fost distrus, susține consilierul șefului Biroului Președintelui Ucrainei Oleksi Arestovici. Detalii aici

UPDATE 20:20 Președintele american Joe Biden a spus că SUA ar răspunde dacă președintele rus Vladimir Putin va folosi arme chimice în Ucraina, dar răspunsul va depinde de „natura utilizării acestora”. Detalii aici

UPDATE 20:10 SUA impun sancțiuni împotriva a zeci de companii rusești din domeniul apărării, a peste 300 de parlamentari și a șefului celei mai mari bănci rusești (Sberbank). Detalii aici

UPDATE 19:50 Adunarea Generală a ONU a adoptat o nouă rezoluţie fără caracter obligatoriu care cere încetarea „imediată” a războiului Rusiei în Ucraina, 140 de ţări au votat în favoare, iar alte 38 s-au abţinut. Cinci state au votat împotriva rezoluţiei, şi anume Rusia, Siria, Coreea de Nord, Eritrea şi Belarus

UPDATE 19:35 Consilierul președintelui Ucrainei susține că partea rusă și-a schimbat comportamentul în negocierile de pace între Rusia și Ucraina. Detalii aici

UPDATE 19:30 Statele Unite vor primi până la 100 000 de refugiaţi ucraineni şi alte persoane care fug de agresiunea Rusiei în Ucraina, a anunţat un înalt oficial american. Detalii aici

UPDATE 19:15 Liderii G7 avertizează Rusia în privinţa utilizării „armelor chimice, biologice sau nucleare” în Ucraina şi continuă cooperarea pentru „adoptarea unor măsuri restrictive similare celor impuse anterior de membrii G7”. Detalii aici

UPDATE 19:06 Țările membre ale Uniunii Europene ar trebui să ia în considerare impunerea unor sancțiuni împotriva importurilor de petrol și cărbune din Rusia pentru a încerca să oprească războiul din Ucraina, a spus premierul leton Arturs Karins, scrie Reuters

UPDATE 18:06 Kremlinul a reafirmat joi că ţările „neprietenoase” faţă de Moscova, în rândul cărora a inclus şi Bulgaria, vor trebui să plătească în ruble gazele naturale livrate de Rusia. Detalii aici

UPDATE 17:41 După o lună de la începutul invaziei ruse pe teritoriul Ucrainei, cel puțin șapte jurnaliști și-au pierdut viața, conform datelor publicate de BBC. Ultima victimă a războiului este jurnalista rusă Oksana Baulina, corespondentă la publicația „The Insider”.

Procuratura din Kiev a început să investigheze cazul. Salvatorii ucraineni și oamenii legii lucrează la locul morții lui Baulina și a persoanei care era cu ea. Detalii aici

UPDATE 17:05 Ucraina și Rusia au făcut joi, 24 martie schimb de prizonieri, scrie presa ucraineană. Astăzi, la ordinul președintelui Ucrainei Volodimir Zelensky, a avut loc primul schimb de prizonieri de război. Un anunț în acest sens a fost făcut de către viceprim-ministra Ucrainei Irina Vereșciuk. Detalii aici

UPDATE 17:00 Rusia are aliați în Uniunea Europeană (UE) care au adoptat o „poziție mai sobră” în contextul invadării Ucrainei de către Moscova, declară purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Detalii aici

UPDATE 16:40 Compania ucraineană „ANTONOV”, specializată în construcția aeronavelor deosebit de mari, propune strângerea de fonduri pentru repararea avionului An-225 „Mriya”, cel mai mare avion de pasageri din lume, care a fost distrus în timpul bombardamentelor de lângă Kiev. Detalii aici

UPDATE 16:10 Cel puțin șase civili au fost uciși și alți 15 au fost răniți într-un bombardament rusesc în Harkov, în nord-estul Ucrainei, a anunțat guvernatorul regional Oleg Siniegubov.

Potrivit lui Siniegubov, bombardamentul a lovit un birou poștal în apropierea căruia locuitorii primeau ajutoare umanitare.

UPDATE 16:01 Președintele Ucrainei Volodimir Zelensky a cerut, într-o înregistrare video adresată summituui NATO, „asistență militară nelimitată”. Zelensky a îndeamnat NATO, în această înregistrare, să furnizeze Ucrainei „1% din toate avioanele voastre, 1% din toate tancurile voastre”.

UPDATE 15:30 Liderul cecen Ramzan Kadîrov anunță că „un nou contingent de voluntari din Republica Cecenia se îndreaptă în Ucraina pentru îndeplinirea misiunilor de luptă”.

UPDATE 15:00 Șeful administrației din Nikolaev, Vitali Kim a anunțat că astăzi armata ucraineană a doborât în regiune un avion de luptă și o rachetă a rușilor.

UPDATE 14:50 După 13 zile de când ministrul rus al Apărării a dispărut din spațiul public, joi, pe 24 martie, presa rusă a publicat un video de 10 secunde, fără sunet, în care se vede că Serghei Shoigu participă la o ședință online cu participarea lui Vladimir Putin.

Potrivit RIA Novosti, care face referire la purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, imaginile video ar fi fost făcute în timpul Consiliului de Securitate al Rusiei, în cadrul căruia Serghei Shoigu i-a raportat lui Vladimir Putin despre cum decurge „operațiunea specială” din Ucraina, despre ajutorul umanitar şi despre restabilirea infrastructurii „în teritoriile eliberate”.

UPDATE 14:46 Rusia nu este încă interesată să negocieze o încetare a focului în Ucraina, deoarece armata sa nu și-a atins obiectivele militare. Asta spune șeful diplomației Uniunii Europene, Josep Borrell, care a menționat joi că „Rusia vrea să ocupe Ucraina și nu este interesată de negocieri”.

UPDATE 14:00 Imagini din Mariupol.

UPDATE 13:50 Presa din Ucraina scrie că, în Harkov, Saltovka, trupele ruse ar fi tras focuri asupra oamenilor care așteptau în rând să primească ajutoare umanitare.

UPDATE 13:08 Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a participat, prin videoconferință, la summit-ul NATO de joi, 24 martie, dedicat invadării Ucrainei de către Rusia. În adresarea sa, Zelensky a menționat că armata ucraineană a demostrat acum că este la nivelul standardelor NATO.

UPDATE 12:47 Președintele României Klaus Iohannis a declarat, joi, 24 martie, înaintea Summitului NATO de la Bruxelles, că „nu sunt niciun fel de informații că Republica Moldova ar fi ținta vreunui atac sau că ar fi planificată o acțiune la adresa acestui stat”.

UPDATE 12:45 Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comentat dispariția din spațiul public al ministrului rus al Apărării, Serghei Shoigu. Peskov a declarat pentru CNN că ministrul rus al Apărării are acum multe griji și nu are timp pentru activitatea mediatică, transmite Meduza.

UPDATE 12:35 Ministerul de Externe al Letoniei i-a inclus în lista neagră pe artistul Vladimir Mașkov, cântăreața Polina Gagarina, regizorul Nikita Mihalkov și alți artiști din cauza sprijinului manifestat de aceștia față de acțiunile Rusiei în Ucraina, scrie novayagazeta.ru.

UPDATE 11:50 În condiții de război, Ministerul Culturii și Informației al Ucrainei a creat o platformă pe care înregistrează toate obiectele importante, distruse de explozii. Oricine are date despre monumentele afectate le poate include pe site, după care informațiile sunt verificate. Faptele confirmate vor completa dosarul care, ulterior, va fi transmis la Curtea Penală Internațională de la Haga, scrie novosti.dn.ua.

UPDATE 11:05 Primarul orașului Ahtîrka, Pavel Kuzmenko spune că „armata rusă a tras rachete aer-sol în cel mai dens populat cartier al orașului”.

UPDATE 10:30 Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, Igor Konașenkov, anunță că trupele ruse au preluat controlul asupra orașului Izium, regiunea Harkov.

De asemena, potrivit reprezentanților ministerului rus al Apărării, în ultimele 24 de ore aviația rusă a distrus 60 de obiective militare în Ucraina.

Ministerul rus al Apărării mai anunță că experții ruși au descoperit noi dovezi care ar confirma „implicarea Departamentului de Apărare al SUA în dezvoltarea armelor biologice în Ucraina”. Potrivit lui Konașenkov, proiectul biologic „U-Pi-2” a fost dezvoltat și aprobat de Pentagon.

Purtătorul de cuvânt al ministerului rus al Apărării, Igor Konașenkov, a menționat că în cel mai scurt timp toate documentele care confirmă dezvoltarea armelor biologice în Ucraina vor fi prezentate în cadrul unui „briefing special”.

UPDATE 10:30 Poliția de Frontieră a R. Moldova anunță că, de la începutul războiului în Ucraina și până în prezent, perioada 24 februarie – 24 martie, în R. Moldova au intrat 339.804 de cetățeni ucraineni, dintre aceștia, pe teritoriul țării noastre au rămas 96.640 de oameni, iar 240.710 au ieșit din țară (220.720 au ieșit pe segmentul R. Moldova-România, iar 19.990 pe segmentul R. Moldova-Ucraina).

UPDATE 10:00 În dimineața zilei de joi, 24 martie, navele ruse au tras mai multe focuri despre Odesa. Despre asta a anunțat reprezentantul Administrației Militare Regionale Odesa, Serghei Bratciuk.

UPDATE 9:50 În Ucraina contiuă evacuarea civililor din zonele afectate de război.

UPDATE 9:40 Forțele armate ale Ucrainei anunță că a distrus câteva unități de tehnică ale forțelor ruse.

UPDATE 9:35 De la începutul invaziei Rusiei asupra Ucrainei, în Kiev au fost avariate 87 de clădiri rezidențiale, 10 proprietăți private, 12 școli și 6 grădinițe.

UPDATE 9:30 Centrul orașului Harkov a fost bombardat noaptea cu rachete Kaliber trase de pe navele flotei ruse din Marea Neagră a Federației Ruse, anunță șeful administrației din Harkov, Oleg Sinegubov.

Totodată, potrivit lui Sinegubov, orașul Izium rămâne un punct critic în regiune.

UPDATE 9:20 Șeful administrației din Cernihiv anunță că orașul a fost bombardat toată noaptea. Dimineață este liniște.

„Situația din regiune în ansamblu este calmă. Toată noaptea s-a tras la Cernihiv cu smoală moscovită”, a spus el.

UPDATE 8:55 Forțele navale ale Ucrainei anunță că în dimineața zilei de joi, în portul din Berdiansk a fost distrusă nava flotei rusești „Orsk”.

UPDATE 8:45 În orașul Melitopol din regiunea Zaporojie trupele ruse ar fi început construcția unei baze militare pe teritoriul unui aerodrom. Despre asta a anunțat primarul orașului Melitopol, Ivan Fedorov, scrie Unian pe Telegram.

„Rușii își construiesc acolo o bază militară. Tot de acolo lansează rachete, nu doar spre orașele din regiunea Zaporojie, ci și spre toate orașele ucrainene”, a anunțat primarul orașului Melitopol, Ivan Fedorov.

UPDATE 8:21 Socrul fostului ministru al Apărării al „Republicii Populare Donețk” Igor Ghirkin (Strelkov), Serghei Sitolenko a murit în Ucraina. Despre asta a anunțat Igor Ghirkin pe pagina sa de pe VKontakte, scrie Novaya Gazeta.

UPDATE 7:55 Imagini din Mariupol. Presa ucraineană scrie că orașul este aproape distrus de forțele rusești.

UPDATE 7:50 Forțele de apărare ale Ucrainei anunță că au distrus una din pozițiile trupelor ruse din nordul Kievului.

UPDATE 7:45 Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, anunță că în ultimele 24 de ore, trupele ruse au continua să atace mai multe orașe din Ucraina. Principalele ținte ale Rusia, potrivit ucrainenilor, rămâne infrastructura militară și civilă din regiunile Kiev, Cernihiv și Harkov.

UPDATE 7:30 Grupul de hackeri Anonymous ar fi pătruns în fișierele Băncii Centrale a Rusiei, promițând publicarea a zeci de mii de fișiere secrete în următoarele 48 de ore, au scrie pe Twitter membrii grupării.

JUST IN: The #Anonymous collective has hacked the Central Bank of Russia. More than 35.000 files will be released within 48 hours with secret agreements. #OpRussia pic.twitter.com/lop140ytcp