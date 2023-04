LIVE TEXT Pentagonul susține că încă lucrează pentru a determina amploarea scurgerii de informații, care a inclus date despre Ucraina. Război în Ucraina, ziua 411

UPDATE 22:00 Pentagonul încă lucrează pentru a determina amploarea unei scurgeri de informații clasificate care a avut loc în ultimele săptămâni, a declarat luni Chris Meagher, asistent al secretarului apărării pentru afaceri publice, potrivit CNN.

„Departamentul Apărării lucrează non-stop pentru a analiza amploarea și dimensiunea distribuției, estimarea impactului și măsurile noastre de atenuare”, a declarat Meagher.

„Încă investigăm cum s-a întâmplat acest lucru, precum și amploarea problemei. Au fost luate măsuri pentru a analiza mai atent modul în care acest tip de informații este distribuit și cui. De asemenea, încă încercăm să evaluăm ce ar putea fi acolo.”

Meagher a declarat că secretarul Apărării, Lloyd Austin, a fost informat pentru prima dată despre scurgerea de informații pe 6 aprilie și a început „să convoace zilnic liderii de rang înalt” a doua zi.

În timpul weekend-ului, oficialii americani au discutat cu aliații și partenerii – unii dintre ei fiind, de asemenea, implicați în scurgerea de documente, a spus Meagher.

Echipa Pentagonului lucrează și pentru a determina dacă scurgerea de materiale clasificate include birourile Departamentului Apărării pentru afaceri legislative, afaceri publice, politici, consilier general, informații și securitate și personalul comun, a precizat Meagher.

UPDATE 21:20 O sută de prizonieri de război ucraineni s-au întors acasă din captivitatea rusă în urma unui schimb de prizonieri, a anunțat la 10 aprilie Comandamentul coordonator pentru tratamentul prizonierilor de război.

Potrivit Comandamentului, aproape jumătate dintre prizonierii de război eliberați au suferit răni grave, sunt bolnavi sau au fost torturați. Cel mai tânăr dintre prizonierii de război eliberați are 19 ani.

Printre prizonierii de război ucraineni care au fost eliberați se numără soldați, personal naval, polițiști de frontieră și membri ai gărzilor naționale. Optzeci dintre ei sunt bărbați și 20 dintre ei sunt femei.

Conform sursei citate, foștii prizonieri de război au luat parte la bătălii în regiunile Herson, Harkov, Donețk, Zaporojie, Sumî și Kiev. Unii dintre ei au luat parte la apărarea Mariupol, Bahmut, Hostomel, Insula Șerpilor și a centralei nucleare din Zaporojie, printre alte bătălii importante.

Șeful biroului președintelui, Andrii Yermak, a descris schimbul de prizonieri ca fiind „dificil” și a mulțumit Comandamentului coordonator pentru tratamentul prizonierilor de război pentru că „a făcut ceea ce poate părea adesea imposibil pentru mulți”.

„Ne-am angajat să aducem înapoi toți oamenii noștri, deoarece credem că oamenii sunt cel mai valoros bun al Ucrainei”, a declarat Yermak.

Ucraina a eliberat cinci soldați ruși grav răniți, după ce starea lor s-a stabilizat, potrivit Comandamentului de coordonare pentru tratamentul prizonierilor de război. Printre aceștia se afla și singura femeie aflată în captivitate în Ucraina.

De asemenea, doi prizonieri de război musulmani au fost predați părții ruse, cu ocazia Ramadanului, luna sfântă musulmană.

Ca urmare a procesului de negociere, 106 militari ruși care fuseseră „ținuți prizonieri în pericol de moarte au fost returnați din teritoriul controlat de Kiev”, a anunțat și Ministerul Apărării de la Moscova, care a publicat și o înregistrare video.

UPDATE 16:55 Armata rusă ar controla în prezent 75% din orașul Bahmut, a declarat Denis Puşilin, așa-numitul șef al republicii pro-ruse Doneţk, la televiziunea de stat rusă.

Potrivit lui Pușilin în partea de vest a orașului încă au loc lupte crâncene. În același timp, șeful interimar al autoproclamatei republici populare Donețk a declarat că membri grupării Wagner ar arborat un steag pe clădirea administrației din Bahmut, ceea ce poate fi considerat un semn formal de control asupra orașului, potrivit presei ruse. Kievul susține că lupta pentru Bahmut continuă.

UPDATE 15:34 Kremlinul va organiza și în acest an o paradă militară cu ocazia „Zilei Victoriei”, care marchează victoria Uniunii Sovietice în fața Germaniei Naziste, în Al Doilea Război Mondial. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că pregătirile sunt în toi. În același timp, atacurile forțelor ruse asupra Ucrainei continuă de 411 zile.

Dmitri Peskov, a comentat deciziile administrațiilor din Kursk și Belgorod de a anula parada militară de 9 mai, menționând că aceasta au fost luate în funcție de situația actuală din regiune și deciziile respective aparțin autorităților locale.

Roman Starovoit, guvernatorul regiunii Kursk, a anunțat că regiunea nu va organiza o paradă militară pe 9 mai din motive de securitate. Parada militară a fost anulată și în regiunea Belgorod. Guvernatorul Veaceslav Gladkov a explicat acest lucru prin faptul că nu dorește să „provoace inamicul”, transmite sursa citată.

Pe 24 februarie 2022, Rusia a atacat Ucraina, țară alături de care a luptat împotriva Germaniei Naziste în cel de-al Doilea Război Mondial. La aproape trei luni de începutul războiului din Ucraina, Putin a organizat în Piața Roșiei de la Moscova tradiționala paradă militară și a declarat în fața militarilor că: „Strămoșii noștri au luptat împotriva dușmanilor în Stalingrad, Kursk. Același lucru se întâmplă astăzi aici. Voi luptați în Donbas pentru siguranța țării voastre“.

UPDATE 15:09 24 de copii din Herson, care au fost deportați ilegal de Rusia de la începutul invaziei pe scară largă, s-au întors în Ucraina. Aleksandr Prokudin, șeful administrației regionale din Kherson, a publicat mai multe fotografii de la întâlnirea cu copiii.

„Aceasta este una dintre cele mai dificile misiuni de salvare. Rușii au supus părinții copiilor la 13 ore de interogatoriu, iar ulterior i-au obligat să participe la un reportaj de propagandă. Dar cel mai important este că acum copiii sunt acasă cu familiile lor”, a scris Prokudin.

UPDATE 13:13 Rusia „și-a intensificat probabil asalturile blindate” în jurul orașului Marinka din estul Ucrainei în ultima săptămână, a declarat astăzi un raport actualizat al serviciilor de informații britanice.

Ministerul Apărării a adăugat că Marinka a fost disputat din 2014 și a fost „în mare parte distrus de schimburile de artilerie”. Orașul se află la aproximativ 19 kilometri sud-vest de orașul Donețk.

„Rusia continuă să acorde o prioritate ridicată la resurgența operațiunilor din sectorul mai larg al Donețkului”, a precizat Ministerul Apărării de la Londra. Acesta a adăugat că Moscova „cheltuiește resurse semnificative pentru câștiguri minime”.

