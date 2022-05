LIVE TEXT/ A 84-a zi de război în Ucraina. Rușii continuă atacul asupra regiunilor Sumî și Cernihiv. Zece oameni au murit miercuri în regiunea Donețk: șapte au fost răniți

Sute de luptători ucraineni care au rezistat săptămâni întregi la oțelăria Azovstal din Mariupol s-au predat și au fost transferați pe teritoriile controlate de ruși. Ministrul ucrainean al apărării declara că aceștia vor face obiectul unui schimb de prizonieri, însă unii oficiali ruși au transmis că soldații ar putea fi judecați și executați.

UPDATE 21:55 Miercuri, 18 mai, rușii au atacat regiunea Sumî și Cernihiv, potrivit Ministerului ucrainean de Interne. Cel mai lung bombardament a durat aproape o oră. Victime nu au fost raportate.

UPDATE 21:20 Șeful administrației militare din regiunea Donețk, Pavel Kirilenko, anunță că pe 18 mai rușii au ucis ucis 10 civili: 7 în Liman și 3 în Bahmut. Printre morți este un copil.

Încă șapte persoane au fost rănite, mai spune Pavel Kirilenko.

UPDATE 20:45 Miercuri, 18 mai, Ambasada Statelor Unite ale Americii în Ucraina și-a reluat activitatea la Kiev, după evacuarea forțată a diplomaților în legătură cu invazia rusă, scrie Reuters.

UPDATE 20:00 Negocierile cu Federația Rusă astăzi sunt imposibile, spune consilierul președintelui Ucrainei, Mihail Podoliak, transmite unian.net.

Potrivit acestuia, autoritățile ruse încă „trăiesc în propaganda lor” și iluziile despre „succesul militar” în Ucraina, iar acest lucru afectează semnificativ procesul de negocieri.

„Cu siguranță, acum discuțiile sunt suspendate. Poziția președintelui Ucrainei este importantă pentru noi. Când el va spune că este necesar să începem negocieri, să ajungem la niște poziții, o vom face. Dar astăzi este imposibil. Rusia încă nu înțelege consecințele războiului. Are iluzii că pot obține anumite succese militare în estul Ucrainei – nu este așa”, a spus Podoliak.

UPDATE 19:45 Soldații ucraineni au eliberat satul Dementievka din regiunea Harkov, – Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

UPDATE 19:30 Partea ucraineană a regiunii Lugansk a rămas fără electricitate. Potrivit șefului regiunii Serghei Gaidai, lângă Lisiciansk, unde au loc ostilități active, ultima substație electrică puternică a fost avariată.

UPDATE 19:00 În regiunea Herson, poliția ucraineană a livrat ajutoare umanitare locuitorilor din localitățile parțial eliberate de sub ocupația rusă.

Potrivit polițiștilor ucrainenei, chiar dacă există pericolul bombardării și multe clădiri sunt distruse, în sate rămân mulți localnici, inclusiv multe familii cu copii mici și persoane în vârstă.

UPDATE 18:40 Autoritățile ucrainene au găsit, până acum, cadavrele a 1288 de civili uciși în timpul ocupației regiunii Kiev de către trupele ruse, scrie Interfax Ucraina.

„Majoritatea dintre ei au fost împușcați”, a declarat Andrei Nebitov, șeful departamentului regional al Poliției Naționale a Ucrainei.

UPDATE 18:00 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky a semnat decretul privind prelungirea legii marțială pentru 90 de zile, începând cu 24 mai.

UPDATE 17:00 Șeful autoproclamatei Republici Populare Donețk, Denis Pușilin, anunță că în locul combinatului „Azovstal” din Mariupol, „ar putea fi construit un tehnopark, o zonă rezidențială sau un parc”.

Pe 18 mai, Pușilin a anunțat că uzina Azovstal va fi demolată.

UPDATE 15:55 Rușii au lansat rachete asupra unei coloane de mașini cu civili în regiunea Herson.

„Trupele ruse din apropierea satului Davidov Brod au tras din sistemul de rachete cu lansare multiplă „Grad” asupra unei coloane de vehicule civile care încercau să meargă către localitatea Berislavski din regiunea Herson. Cel puțin trei persoane au murit, alte șase au fost rănite”, anunță Procuratura Generale al Ucrainei.

UPDATE 15:35 Forțele armate ale Ucrainei recâștigă regiunea Harkov și rețin eforturile disperate ale Federației Ruse în Donbas, spune președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky.

„Apărăm Zaporojie, Nikolaev, Odesa. Și ne amintim de fiecare oraș și de fiecare sat care este încă sub ocupație. Subliniez mereu: sub ocupație temporară. Și, bineînțeles, ne amintim de Crimeea”, a spus președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky.

UPDATE 15:20 Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că Suedia nu ar trebui să se aştepte ca Ankara să îi aprobe cererea de aderare la NATO fără „să îi înapoieze teroriştii”, pe motiv că NATO este o organizaţie menită „să asigure securitatea”, iar Ankara „nu poate aproba” ca Alianţa Nord-Atlantică „să fie privată de securitate”, relatează Reuters.

UPDATE 15:00 Comisia Europeană (CE) propune o nouă asistență macrofinanciară excepțională destinată Ucrainei în sumă de până la 9 miliarde de euro în 2022. Un anunț în acest sens a fost făcut miercuri, 18 mai, de către președinta CE, Ursula von der Leyen. Această sumă se va adăuga ajutorului în valoare de 1,2 miliarde de euro consacrat de UE.

Uniunea Europeană (UE) a oferit deja Ucranei o anvelopă macrofinanciară de urgenţă – în valoare de 1,2 miliarde de euro în urma invaziei ruse.

