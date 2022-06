Rușii continuă asaltul asupra regiunii Severodonețk. Noi lupte au fost raportate în această dimineață în mai multe regiuni din apropierea capitalei Kiev.

Ucraina a recucerit jumătate din Severodonețk, oraș cheie din Donbas, a susținut guvernatorul regiunii Lugansk. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost duminică în primele linii pentru a-și încuraja soldații și pentru a-i decora pe cei care s-au remarcat. În mesajul său de azi noapte, liderul de la Kiev a spus că a vizitat trupele din Lisiceansk, oraș aflat chiar lângă Severodonețk. A mers și la Zaporojie, unde, pe lângă autoritățile regionale, a stat de vorbă cu oameni fugiți din Mariupol. Pe de altă parte, Vladimir Putin a profitat de un interviu acordat principalului post public de televiziune de la Moscova pentru a amenința din nou Ucraina. Rusia va ataca centrele de comandă ale Kievului dacă occidentul va furniza rachete cu rază lungă de acțiune, spune liderul de la Kremlin.

UPDATE 21:50 Organizaţia Naţiunilor Unite trimite trei experţi în drepturile omului în Ucraina pentru a investiga „presupusele încălcări şi abuzuri ale drepturilor omului”, potrivit unui comunicat al Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului.

Comisarii, care sunt membri ai comisiei internaționale independente de anchetă a ONU privind Ucraina, vor vizita, în perioada 7-16 iunie, mai multe localități ucrainene, inclusiv orașele Lvov, Kiev, Harkov şi Sumî. Oficialii ONU au scopul de a obţine informaţii directe despre „presupusele încălcări ale drepturilor omului şi abuzuri, precum şi încălcări ale dreptului umanitar interinaţional”, se arată în comunicatul ONU.

