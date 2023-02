LIVE TEXT Oficial al Departamentului de Stat al SUA: Suspendarea Rusiei din Noul START nu a intrat încă în vigoare. Război în Ucraina, ziua 369

UPDATE 21:50 Suspendarea de către Rusia a participării la Noul Tratat de reducere a armelor strategice, cunoscut sub numele de New Start, nu a intrat încă în vigoare, potrivit unui oficial american.

Secretara adjunctă al Biroului american pentru controlul armelor, verificare și conformitate, Mallory Stewart, a declarat că se așteaptă ca notificările să înceteze odată ce suspendarea Rusiei va fi finalizată.

„Suspendarea nu a fost încă afectată în mod oficial, în sensul că primim în continuare notificări, chiar astăzi, în cadrul tratatului, notificări regulate. Dar ne așteptăm ca, de îndată ce suspendarea va fi oficializată, acestea să înceteze”, a afirmat aceasta, potrivit CNN.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat săptămâna trecută că Rusia își va suspenda participarea la Noul START – singurul acord rămas în vigoare între cele mai mari puteri nucleare din lume. Oficialii americani au condamnat această mișcare ca fiind „iresponsabilă”.

Stewart a declarat că Statele Unite „încearcă să discute” cu rușii „pentru a înțelege cu adevărat ce altceva ar putea fi inclus în suspendare și ce ar putea fi continuat”.

„În acest moment ne așteptăm să fie vorba doar de notificările de lansare în cadrul acelui acord din 1988 și că au spus că vor respecta limitările numerice reale”, a spus ea.

Conform tratatului, ambele părți emit „notificări prealabile lansării de rachete balistice care intră sub incidența tratatului”, potrivit Departamentului de Stat.

UPDATE 19:45 Secretara Trezoreriei SUA, Janet Yellen, s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski și cu alți oficiali guvernamentali ucraineni, într-o vizită surpriză în Ucraina, pentru a reafirma sprijinul Washingtonului pentru Kiev.

Yellen i-a spus premierului Denîs Șmîhal că „America va fi alături de Ucraina atâta timp cât va fi nevoie”.

Following @POTUS ’s visit to Ukraine, I’m in Kyiv to reaffirm our unwavering commitment to Ukraine, discuss ways we can continue our support – including through economic assistance – and pay tribute to the bravery of the Ukrainian people a year after Russia’s unprovoked invasion. pic.twitter.com/avJaabavX7

În cadrul unei conferințe de presă, ea a declarat că Rusia ar trebui să suporte costurile pagubelor cauzate de invazia sa în Ucraina, dar că există „obstacole juridice semnificative” pentru confiscarea integrală a activelor de 300 de miliarde de dolari ale băncii centrale rusești, înghețate de sancțiuni, potrivit The Guardian.

Ea a declarat că SUA și aliații săi discută strategii pentru a se asigura că Rusia plătește pentru distrugerile provocate de război, cu estimări de sute de miliarde de dolari, care cresc în fiecare zi.

Yellen a mai spus că Washingtonul va studia apelurile Kievului de a impune sancțiuni asupra sectorului energiei nucleare din Rusia, dar trebuie să fie „atenți” la potențialele consecințe ale unei astfel de acțiuni asupra aliaților occidentali.

„Vrem să privăm Rusia de venituri. De asemenea, trebuie să analizăm potențialele consecințe ale sancțiunilor pentru noi și pentru partenerii noștri”, a spus aceasta.

Ea a anunțat, de asemenea, transferul primei tranșe de 1,25 miliarde de dolari din cea mai recentă tranșă de 9,9 miliarde de dolari de asistență economică și bugetară de la Washington.

Șmîhal a declarat că el și Yellen au discutat despre noi sancțiuni americane împotriva Rusiei, menite să slăbească economia și armata acesteia și „să confiște activele rusești înghețate și să le pună în beneficiul redresării Ucrainei”.

🇺🇸 is among the leaders in providing financial support to 🇺🇦. We spoke with @Secylllen today about supporting 🇺🇦’s rapid recovery, military risks, sanctions pressure, and the seizure of frozen russian assets. We appreciate the solidarity of the US government and 🇺🇸 people with 🇺🇦 pic.twitter.com/yrXetu6Iaw