LIVE TEXT Opt persoane au fost rănite iar alta a decedat în urma atacurilor rusești asupra orașului Herson. Război în Ucraina, ziua 631

UPDATE 22:25 Există opt răniți și o persoană decedată în urma bombardamentelor rusești din Herson, a anunțat guvernatorul regiunii Oleksandr Prokudin.

UPDATE 20:45 Poliția Națională a Ucrainei ar fi deschis o anchetă împotriva controversatului fost consilier prezidențial Alexei Arestovici, a declarat deputata ucraineană Nataliia Pipa la 16 noiembrie.

Deși Pipa nu a adăugat alte detalii, Poliția Națională a Ucrainei a raportat la scurt timp după aceea că a început o anchetă cu privire la o presupusă acuzație de „depunerea cu bună știință unor declarații penale false”. Instituția nu i-a menționat numele lui Arestovici sau al lui Pipa, dar a precizat că poliția a fost sesizată cu privire la acest caz de către un grup de parlamentari.

Presa din Ucraina a scris că poliția a confirmat că în acest caz au fost implicați Arestovici și Pipa.

Anterior, conform The Kyiv Independent, Pipa a mustrat public un adolescent care cânta pe stradă în Lviv pentru că a cântat un cântec în limba rusă al trupei Kino din epoca sovietică. Băiatul a fost ulterior acuzat de o infracțiune administrativă și a emis scuze video către Pipa.

Arestovici, care de obicei scrie în limba rusă către sutele sale de mii de urmăritori, a acuzat-o pe Pipa de „incitare la ură etnică” și a depus o plângere la Biroul de Stat de Investigații al Ucrainei, care ar fi „raportul penal fals” la care face referire Poliția Națională.

O voce populară în primele zile ale invaziei la scară largă, Arestovici a demisionat din funcția de consilier prezidențial al lui Volodimir Zelenski în ianuarie 2023 după ce a afirmat în mod fals că o lovitură mortală împotriva unei clădiri de apartamente din Dnipro, care a ucis 46 de persoane, ar fi putut fi cauzată de o rachetă antiaeriană ucraineană.

UPDATE 17:00 Atacurile rusești din 16 noiembrie asupra orașului Bilozerka, din regiunea Herson, au ucis un om și au rănit alte patru persoane, a anunțat guvernatorul regional Aleksandr Prokudin.

Echipele de salvare au găsit cadavrul bărbatului sub dărâmăturile unei case. Cele patru persoane rănite, trei femei cu vârste de 28, 34 și 56 de ani și un bărbat de 62 de ani, au fost transportate la spital pentru tratament, a declarat Prokudin.

UPDATE 14:00 Continuă operațiunea de salvare a victimelor atacului cu rachete din Selîdove, regiunea Bahmut, care a avariat un bloc rezidențial cu patru etaje. Potrivit Ministerului ucrainean de Interne, bilanțul morților crește.

Anterior, autoritățile au raportat că două persoane au fost ucise, trei persoane au fost rănite și șase persoane, dintre care un copil, au fost salvate.

UPDATE 12:40 Volodimir Zelenski s-a întâlnit la Kiev cu nou ministru de Externe britanic, David Cameron, a anunțat Zelenski la 16 noiembrie.

Zelenski l-a felicitat pe Cameron, care a fost numit în funcție la 13 noiembrie, și i-a mulțumit că a făcut din Kiev destinația primei sale călătorii de lucru.

Cameron i-a spus lui Zelensky că, deși „a avut unele dezacorduri” cu Boris Johnson, care a fost prim-ministru al Regatului Unit între 2019 și 2022, „sprijinul său pentru dumneavoastră a fost cel mai frumos lucru”.

Hosted @David_Cameron on his first visit to Ukraine as Foreign Secretary of the UK.



We had a good meeting focused on weapons for the frontline, strengthening air defense, and protecting our people and critical infrastructure.



I am grateful to the UK for its support!



🇺🇦🇬🇧 pic.twitter.com/zElLHsSaQT