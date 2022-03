LIVE TEXT/ A 14-a zi de război în Ucraina. Ministrul ucrainean de externe, Dmitri Kuleba, a sosit în Turcia pentru discuții cu omologul său rus, Serghei Lavrov

Miercuri, 9 martie, este a paisprezecea zi de război în Ucraina. De la începutul „operațiunii militare speciale” anunțată de Rusia, pe teritoriul Ucrainei au fost bombardate mai multe orașe. Viceprim-ministra Ucrainei, Irina Vereșciuk, a confirmat deschiderea unor noi coridoare umanitare pentru evacuarea civililor din regiunile unde se duc lupte între armata rusă și armata ucraineană.

Duminică, 27 februarie, Vladimir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

UPDATE 23:04 Se aud explozii în Harkov, transmite NEXTA.

UPDATE 23:02 Curtea Constituțională a Rusiei a anunțat miercuri, 9 martie, că s-a retras din Conferința Curților Constituționale din Europa (CECC). Detalii aici.

UPDATE 22:40 Ministrul afacerilor externe din Ucraina, Dmitri Kuleba, a sosit în Turcia pentru discuţii cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, transmite NEXTA.

UPDATE 22:17 Ștefan Ciobanu, pilotul ucrainean de origine română căzut în război, a fost decorat post-mortem de președintele Ucrainei Volodimir Zelensky cu ordinul „Steaua de aur”.

UPDATE 22:07 Peste 1000 de civili au fost evacuați miercuri seară, 9 martie, din orașele ucrainene Energodar, Dniprorudny și Vasylivka în Zaporojie, scrie unian.net.

Potrivit Serviciului de Stat de Urgență al Ucrainei, peste 100 de mașini și 12 autobuze cu civili au sosit la Zaporojie din orașele profund afectate de bombardamentele lansate de forțele rusești.

UPDATE 21:24 Premierul britanic a venit cu o reacție după atacul aerian al forțelor rusești asupra Maternității nr. 2 din orașul ucrainean Mariupol. El a spus că îl va aduce pe Putin în fața justiției pentru crimele comise.

There are few things more depraved than targeting the vulnerable and defenceless.



The UK is exploring more support for Ukraine to defend against airstrikes and we will hold Putin to account for his terrible crimes. #PutinMustFail https://t.co/JBuvB78HVC