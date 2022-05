LIVE TEXT/ 90 de zile de război în Ucraina. Ministrul polonez de Externe: Rusia ar reprezenta în continuare o amenințare la adresa păcii în Europa chiar și după o posibilă încetare a focului

Marți, 24 mai, este a 90-a zi de război în Ucraina. Trupele ruse continuă să bombardeze orașele din Ucraina. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, anunță că cea mai dificilă situație este acum în Donbas. Potrivit lui Zelensky, rușii și-au concentrat eforturile în direcțiile Bahmut, Popasnaia și Severodonețk.

După ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat, pe 24 februarie, o „operațiune militară specială” în Ucraina, transformată mai apoi într-o „operațiune de demilitarizare și denazificare” sau „operațiune de eliberare a Donbasului”, mai multe orașe au fost distruse de rachetele rusești, iar mii de oameni au fost nevoiți să fugă din calea războiului.

Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

Potrivit ONU, de la începutul războiului și până în prezent, 24 februarie – 22 mai, în Ucraina au murit 3 930 de civili, iar 4 532 au fost răniți.

UPDATE 22:00 Rusia va rămâne o amenințare pentru pacea în Europa chiar și după încetarea focului în Ucraina, a declarat marți ministrul polonez de externe Zbigniew Rau, transmite CNN.

„Că Rusia se schimbă imediat după ce s-a convenit un încetare a focului este de visare cu ochii deschiși. Ar rămâne un pericol pentru pace în Europa”, a declarat Rau în timpul unei conferințe de presă comună cu omologul său german Annalena Baerbock.

Rau a spus că se teme de o invazie rusă în Polonia, precum și de „pericolul unei invazii armate a țărilor din flancul estic al NATO”.

Polonia și Germania trebuie să depună eforturi pentru ca Rusia „să sufere o înfrângere strategică, iar forțele sale de ocupație să părăsească Ucraina în granițele recunoscute de dreptul internațional”, a mai spus Rau.

Baerbock a precizat, de asemenea, că regiunea Donețk aparține Ucrainei, spunând: „Ucraina este un stat suveran în granițele sale și acest lucru este adevărat pentru moment, este adevărat din 2014 și este adevărat pentru viitor”.

UPDATE 21:30 Margrethe Vestager, comisarul pentru concurență al Uniunii Europene, a declarat marți pentru mai multe ziare europene că europenii au fost mai degrabă „lacomi” decât „naivi” atunci când au încredințat Rusiei o mare parte din aprovizionarea lor cu energie.

UPDATE 21:06 Guvernul ungar urmează să-şi asume puteri prin decretarea stării de urgenţă, pentru a putea reacţiona mai uşor faţă de provocări din cauza Războiului din Ucraina vecină, anunţă marţi, într-o postare pe Facebook, premierul ungar Viktor Orban, relatează Reuters.

Orban instaurează, la miezul nopţii de marţi spre miercuri, a doua stare de urgenţă, din cauza consecinţelor Războiului din Ucraina, în contextul în care prima stare fe urgenţă – impusă din cauza pandemiei covid-19 – urmează să expire marţea viitoare.

Orban, care a obţinut al patrulea mandat consecutiv în alegerile legislative de la 3 aprilie, a mai folosit acest regim juridic special în trecut, în timpul crizei migraţiei în Europa şi în timpul pandemiei covid-19.

Această stare de urgenţă îi permite Guvernului să impună măsuri prin decret.

„Lumea se află pe marginea prăpastiei unei crize economice”, declară el în această înregistrare video, în care reiterează că este necesar ca Ungaria să nu se amestece în războiul rus din Ucraina şi să ”apere securitatea financiară a familiilor”.

UPDATE 20:00 Șeful Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrușev, spune că forțele ruse nu „au termen limită” în Ucraina, sugerând astfel că invazia Rusiei s-ar putea prelungi, potrivit CNN.

„Nazismul trebuie eradicat în totalitate, 100%, altfel va reapărea în câțiva ani într-o formă mult mai urâtă”, a susținut el într-un interviu pentru ziarul rusesc Argumentî i Faktî.

Președintele rus Vladimir Putin a susținut în mod fals că Rusia duce o campanie de „denazificare” în Ucraina, un obiectiv vag definit însă și fără argumente. Patrușev, fost șef al spionajului, este văzut ca un „radical” al cercului apropiat lui Vladimir Putin.

UPDATE 19:25 Rusia a interzis intrarea în țară a 154 de membri ai Camerei Lorzilor, ca răspuns la decizia Marii Britanii de a sancționa oficiali ruși, scrie BBC.

Ministerul rus de Externe susține că cei 154 de membri ai Parlamentului britanic „și-au folosit autoritatea pentru a provoca isteria anti-rusă în Marea Britanie” și „au acceptat cursul politic rusofob al guvernului conservator britanic”.

Luna trecută, Rusia i-a interzis prim-ministrului Boris Johnson și altor miniștri să intre în Rusia din cauza atitudinii „ostile” a Marii Britanii față de războiul din Ucraina.

UPDATE 18:00 China și Rusia au organizat marți primul lor exercițiu militar comun de la invazia Moscovei în Ucraina, trimițând bombardiere deasupra mărilor din nord-estul Asiei ca o demonstrație de forță, în timp ce președintele Biden vizita regiunea, potrivit unor oficiali americani și sud-coreeni, scrie The New York Times.

UPDATE 17:35 Patru civili au fost uciși în urma bombardamentelor asupra unei clădiri rezidențiale din orașul Severodonetsk din Lugansk, devenit o țintă strategică pentru forțele ruse, a declarat marți guvernatorul regiunii, Serhiy Haidai.

Doi bărbați și o femeie au fost găsiți morți în urma atacului, iar o altă femeie a fost grav rănită și a murit apoi la spital. Forțele ruse bombardează orașul Severodonetsk „haotic și neîntrerupt”, a mai spus Haidai.

De la începutul războiului și până marți, 314 persoane au fost ucise în regiunea Lugansk, a mai precizat oficialul ucrainean.

UPDATE 16:22 Rușii au atacat marți uzina chimică „Azot” din Severodonețk, regiunea Lugansk. Potrivit șefului administrației militare din regiunea Lugansk, Serghie Gaidai, în urma acestui atac au murit patru persoane.

UPDATE 15:55 Polonia va sprijini acordarea statutului de candidat la UE pentru Ucraina, a declarat președintele polonez Andrzej Duda la Forumul Economic Mondial de la Davos, scrie „Ukrinform”.

UPDATE 15:00 Așa arată acum uzina metalurgică „Azovstal” din Mariupol.

UPDATE 14:40 Consiliul Uniunii Europene (UE) a adoptat două măsuri de asistență în cadrul Instrumentului european pentru pace (EPF), „care vor permite UE să sprijine în continuare capacitățile și rezistența forțelor armate ucrainene de a apăra integritatea teritorială și suveranitatea țării și de a proteja populația civilă împotriva agresiune militară rusă”.

Astfel, după ce a adoptat trei tranșe de sprijin în valoare totală de 1,5 miliarde în acest an, o a patra tranșă va adăuga 500 de milioane de euro la resursele deja mobilizate în cadrul EPF pentru Ucraina, ducând astfel suma totală la 2 miliarde de euro.

UPDATE 13:35 Ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, spune că „operațiunea specială din Ucraina va continua până la îndeplinirea completă a sarcinilor, în ciuda sancțiunilor și a asistenței pe scară largă a Kievului din partea Occidentului”. Declarația a fost făcută în cadrul ședinței Consiliului miniștrilor apărării al Organizației Tratatului de Securitate Colectivă, scrie TASS.

UPDATE 12:40 Rușii l-au răpit, pentru a doua oară, pe primarul unei localități din regiunea Zaporojie, anunță Administrația militară din regiune pe canalul său de Telegram.

De asemenea, pe lână acesta, au fost răpiți adjunctul primarului și șefa casei de cultură.

UPDATE 11:45 Aproximativ 200 de corpuri neînsuflețite ale locuitorilor din Mariupol au fost găsite sub dărâmăturile unei clădiri, a declarat consilierul primarului Petro Andriușcenko.

„Din cauza refuzului localnicilor de a împacheta cadavrele, Ministerul rus pentru Situații de Urgență a părăsit această locație”, a scris el pe canalul său de telegram.

UPDATE 10:50 Rusia ar fi ocupat peste 20% din teritoriul Ucrainei, potrivit Forbes.

Potrivit publicației, aproximativ 125.000 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean, din totalul de 603.548 de kilometri pătrați, se află în prezent sub ocupație rusă: acestea sunt părți din regiunile Donețk, Lugansk, Harkov, Herson, Zaporojie și Crimeea.

Regiunile Kiev, Cernihiv, Sumî, Nikolaev și Jitomir au fost eliberate de sub ocupație rusă.

UPDATE 10:10 234 de copii au murit în Ucraina de la începutul războiului, alți 433 au fost răniți. Datele sunt furnizate de Biroul Procurorului General al Ucrainei. De asemenea, potrivit autorităților ucrainene, în urma bombardamentelor rusești au fost avariate 1848 de instituții de învățământ din Ucraina: 173 au fost complet distruse.

UPDATE 9:20 Ucraina face apel la partenerii săi să accelereze procedura de acordare a armelor și munițiilor. Ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba susține că „ofensiva Rusiei în Donbas este o bătălie necruțătoare, cea mai mare pe pământ european de la al Doilea Război Mondial”.

„Solicit partenerilor să accelereze aprovizionarea cu arme și muniții, în special MLRS, artilerie cu rază lungă de acțiune, transportoare blindate de personal”, a scris ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba pe pagina sa de Twitter.

Too early to conclude that Ukraine already has all the arms it needs. Russian offensive in the Donbas is a ruthless battle, the largest one on European soil since WWII. I urge partners to speed up deliveries of weapons and ammunition, especially MLRS, long-range artillery, APCs.