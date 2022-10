LIVE TEXT Alimentarea cu energie electrică de rezervă a centralei nucleare Zaporojie a fost restabilită, anunță AIEA. Război în Ucraina, ziua 233

În dimineața zilei de 14 octombrie, rușii au lovit regiunea Zaporojie cu trei rachete S-300. Autoritățile locale menționează că au fost avariate mai multe clădiri, întreprindere, victime nu au fost înregistrate. Noaptea, rușii au atacat și regiunea Dnepropetrovsk. Un bărbat a fost rănit.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, în primele ore ale zilei de 24 februarie, începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina. Pe 30 septembrie, liderul de la Kremlin a anunțat anexarea ilegală a teritoriilor ocupate din Ucraina, după „referendumurile” criticate de comunitatea internațională, pe care rușii le-au organizat în perioada 23 – 27 septembrie în Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson. Consiliul Europei a condamnat anexarea ilegală a acestor teritorii menționând că „Crimeea, Herson, Zaporojie, Donețk și Lugansk sunt Ucraina”.

Pe 10 octombrie, forțele ruse au reluat atacurile masive asupra mai multor regiuni din Ucraina. Autoritățile ucrainene au raportat explozii puternice în Kiev, Zaporojie, Dnipro, Hmelnîțkîi, Jîtomîr, Ternopil, Lvov, Harkov, Odesa, Ivano-Frankivsk, Poltava, Nikolaev, Vinnița și Sumî.

UPDATE 21:40 Inginerii ucraineni au reușit să restabilească alimentarea cu energie electrică de rezervă a centralei nucleare Zaporojie (ZNPP), „o măsură extrem de necesară” după ce, în cursul săptămânii trecute, centrala a pierdut de două ori accesul la energie electrică externă, a declarat directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Mariano Grossi.

