LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 132. Aproape cinci mii de civili, inclusiv 335 de copii, au murit în Ucraina de la începutul războiului – ONU

Este a 132-a zi a războiului provocat de Rusia în Ucraina. Dimineața zilei de 5 iulie a început în regiunea Dnipropetrovsk cu raiduri aeriene și explozii. Federația Rusă a lovit orașul și regiunea cu șapte rachete. Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a anunțat că Ucraina negociază cu Turcia și ONU privind exportul de cereale Ucrainene.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie 2022. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 21:55 Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, a publicat un raport privind situația din Ucraina de la începutul invaziei ruse din februarie. În raport, Michelle Bachelet subliniază că ambele părți din conflictul din Ucraina au încălcat normele internaționale aplicabile în timp de război, deși forţele ruse au făcut acest lucru la o scară mult mai gravă.

„Deși nu avem acces la teritoriul ocupat de forțele armate ruse, documentăm încălcările dreptului internațional al omului și a dreptului internațional umanitar (DIU) comise de toate părțile”, a spus Michelle Bachelet în prezentarea raportului.

Serviciile secrete ucrainene şi poliţia naţională ar fi arestat aproximativ 1.000 de persoane suspectate că sprijină forţele ruse şi miliţiile acestora, a menţionat totodată Înaltul Comisar al ONU.

„Ne preocupă faptul că aceste arestări nu sunt efectuate în conformitate cu obligaţiile Ucrainei”, a adăugat ea.

Oficiul ONU pentru Drepturile Omului a documentat 4.889 de decese de civili, inclusiv 335 de copii, dar subliniază că cifrele reale ar putea fi considerabil mai mari. Cele mai multe decese au survenit în urma atacurilor cu artileria grea asupra zonelor populate, se menţionează în raport.

Totodată, a fost documentată și moartea a 17 jurnaliști.

Între altele, ONU a verificat 28 de cazuri de violenţe sexuale legate de conflict, inclusiv cazuri de viol, viol în grup, tortură şi nuditate publică forţată. Majoritatea cazurilor au fost comise în zone controlate de forţele armate ruse, dar au existat informaţii şi despre cazuri comise în zone aflate sub controlul guvernului ucrainean, a declarat Michelle Bachelet.

Raportul ONU a fost realizat în urma a 11 vizite în teren, 517 de interviuri și 3 vizite la centrele de detenție.

UPDATE 20:20 Presa din Ucraina scrie despre explozii în regiunea Hmelnițk. Informația a fost confirmată de primarul orașului Hmelnițk, Alexandr Simcișin.

UPDATE 20:02 Lângă orașul Lisiceansk din regiunea Lugansk, ocupat de trupele ruse, continuă luptele. Sergei Gaidai, șeful ucrainean al regiunii Lugansk spune că

„La periferia regiunii Lugansk, lângă Lisiceansk, au loc lupte grele. Inamicul a folosit o mulțime de forțe și mijloace, încercând să construiască treceri pentru a poziționa mai multe echipamente. Cu toate acestea, rasiștii suferă multe pierderi, spitalele din teritoriile ocupate sunt supraaglomerate”, anunță Gaidai.

UPDATE 18:55 Ministerul de Externe al Ucrainei a cerut excluderea cosmonauților ruși din viitoarele misiuni ale Stației Spațiale Internaționale (ISS), după ce Roscosmos, agenția aerospațială a Rusiei, a postat pe Telegram fotografii cu cosmonauții ruși de la bordul ISS ținând un steag al separatiștilor pro-ruși din Lugansk.

„Cosmonauții ruși afișează pe ISS un steag sub care trupele ruse ucid femei și copii în Donbas și transformă în cenușă întregi orașe ucrainene. Rusia își exportă barbaria chiar și în spațiu – o zonă de pace. Ei trebuie excluși din toate programele spațiale internaționale”, a scris Oleg Nikolenko, purtătorul de cuvânt al ministerului, pe Twitter.

Russian cosmonauts display on @Space_Station a flag under which Russian troops kill women and children in Donbas and turn entire Ukrainian cities to ashes. Russia is exporting its barbarism even to space – a zone of peace. It must be barred from all international space programs. pic.twitter.com/jn6iXIliqw