LIVE TEXT Documentarul ucrainean „20 Days in Mariupol”, nominalizat la Oscar. Război în Ucraina, ziua 699

UPDATE 22:08 Documentarul „20 Days in Mariupol” (20 de zile în Mariupol, n.red.), realizat de videograful ucrainean Mstyslav Chernov, a fost nominalizat la premiile Oscar 2024 la categoria „Cel mai bun film documentar”, a anunțat Academia de Arte și Științe Cinematografice din SUA, pe 23 ianuarie, notează The Kyiv Independent.

Documentarul ilustrează asediul rusesc asupra orașului ucrainean Mariupol, din regiunea Donețk, din perspectiva lui Chernov și a echipei sale în primele săptămâni ale invaziei ruse. „20 Days in Mariupol” a devenit primul film ucrainean realizat de un regizor ucrainean care primește o nominalizare la Oscar de la obținerea independenței țării în 1991.

Celelalte patru filme nominalizate la categoria „Cel mai bun film documentar de lungmetraj” sunt „Bobi Wine: The People’s President”, „The Eternal Memory”, „Four Daughters” și „To Kill a Tiger”.

Câștigătorii vor fi anunțați în timpul celei de-a 96-a ceremonii de decernare a premiilor Oscar, care va avea loc la Hollywood pe 10 martie.

De la lansare, în ianuarie 2023, „20 Days in Mariupol” a obținut premii ale publicului la Festivalul de Film Sundance, Festivalul Internațional de Film Documentar de la Amsterdam, Festivalul canadian de documentare Hot Docs și DocuDaysUA.

UPDATE 21:06 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski speră că Consiliul European va debloca 50 de miliarde de euro pentru Ucraina pe 1 februarie. Declarația șefului statului ucrainean a fost făcută în timpul unei întrevederi cu Manfred Weber, președintele grupului Partidului Popular European din Parlamentul European, relatează presa ucraineană.

Zelenski a mulțumit grupului PPE și Parlamentului European pentru leadership-ul lor în susținerea Ucrainei încă de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

În cadrul reuniunii, părțile au făcut un schimb de opinii cu privire la așteptările privind alegerile pentru Parlamentul European din iunie. Zelenski și-a exprimat speranța că Ucraina se va bucura de un nivel ridicat de sprijin din partea Uniunii Europene după alegeri.

La rândul său, Weber a subliniat că Ucraina poate conta pe deplin pe sprijinul reprezentanților PPE la diferite niveluri, inclusiv în comunicarea cu liderii străini.

UPDATE 19:35 Guvernul leton a alocat 15 617 075 de euro pentru a acoperi costurile suportate de autoritățile municipale din Letonia în legătură cu primirea și sprijinirea refugiaților din Ucraina până în vara anului 2024, notează Ukrinform.

Potrivit unei decizii a Cabinetului de Miniștri al Letoniei, urmează să fie acoperite următoarele tipuri de costuri: cazare și hrană (ca parte a îngrijirii primare); sprijin social; educație; sprijin pentru cererile de servicii de gestionare și activitățile punctelor de coordonare pentru asistența până în iunie 2024.

Până în noiembrie, Letonia a adăpostit peste 50.000 de ucraineni, inclusiv aproximativ 20.000 de copii care studiază în țară.

UPDATE 17:49 Italia se va folosi de președinția sa la G7 pentru a contesta percepția tot mai răspândită că Rusia câștigă în Ucraina și că Occidentul s-a săturat de război, a declarat o sursă din cadrul G7 pentru Reuters.

Italia va prezida G7, care mai grupează Statele Unite, Japonia, Germania, Marea Britanie, Franța și Canada, pe parcursul anului 2024 și va găzdui un summit în iunie.

Prezentând pentru prima dată prioritățile Italiei, oficialul a declarat că printre temele centrale de pe agenda liderilor se vor număra conflictul din Orientul Mijlociu, securitatea alimentară, schimbările climatice, dezvoltarea în Africa, angajamentul cu China și inteligența artificială.

Sprijinul de odinioară al Occidentului pentru Kiev în timpul războiului a părut să se clatine în ultimele luni, pe fondul disputelor politice de la Washington și Bruxelles, care au întârziat livrarea de arme și fonduri extrem de necesare. Cu toate acestea, sursa a declarat că liderii G7 au fost hotărâți să arate că au rămas pe deplin angajați față de Kiev și că nu puteau risca să dea semne de slăbiciune la doi ani după ce Rusia și-a invadat vecinul.

UPDATE 15:55 După atacul masiv lansat de forțele rusești în dimineața zilei de 23 ianuarie, Ambasadoarea Statelor Unite în Ucraina, Bridget A. Brink, a făcut apel la continuarea sprijinului pentru Ucraina.

Early this morning, Russia launched a series of missile strikes on Kyiv, Kharkiv, and Pavlohrad, killing at least 5 people and injuring more than 40, including children. Ukraine needs our continued support now, to protect itself against these cruel attacks on civilians. pic.twitter.com/gmetOQWyZi