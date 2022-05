LIVE TEXT/ 72 de zile de război în Ucraina. Autoritățile ucrainene anunță că 50 de persoane au fost evacuate astăzi de la uzina Azovstal

Vineri, 6 mai, este a 72-a zi de război în Ucraina. Trupele ruse continuă să bombardeze orașele din Ucraina. Ministrul britanic al Apărării susține că Rusia vrea să preia controlul deplin asupra accesului la Marea Neagră pentru a slăbi economia Ucrainei.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 21:55 50 de persoane au fost evacuate astăzi, 6 mai, de la uzina Azovstal din Mariupol, anunță vicepremiera ucraineană Irina Vereșciuk.

„La Azovstal au avut loc lupte și alte provocări. Inamicul încalcă în mod constant încetarea focului. Prin urmare, evacuarea a fost foarte lentă. Cu toate acestea, astăzi am reușit să scoatem 50 de persoane – femei, copii și bătrâni din Azovstal. Mâine dimineață vom continua operațiunea de evacuare”, a declarat Vereșciuk.

UPDATE 21:36 O reuniune a miniștrilor de externe ai Uniunii Europene (UE) va avea loc săptămâna viitoare în cazul în care țările din blocul comunitar nu vor reuși să ajungă la un acord privind embargoul petrolier impus Rusiei până la sfârșitul săptămânii, a declarat vineri, 6 mai, șeful politicii externe a UE, Josep Borrell. Detalii aici.

UPDATE 21:27 Așa-zișii lideri ai autoproclamatelor republici separatiste Donețk și Lugansk (DNR), Denis Pușilin și Leonid Pasecinik, au numit „ambasadori” în Federația Rusă. Detalii aici.

UPDATE 20:36 Vicepremiera ucraineană Irina Vereșciuk anunță că un nou schimb de prizonieri între Rusia și Ucraina a avut loc. 41 de cetățeni ucraineni urmează să revină acasă.

Vicepremiera ucraineană a precizat că printre cei eliberați se numără și starețul Bisericii Ortodoxe din Ucraina.

UPDATE 19:55 Forțele armate ucrainene din regiunea Harkov au preluat controlul asupra localităților Oleksandrivka, Fedorivka, Ukraiinka, Shestakovo, Pobeda și a unei părți din satul Cherkasy, anunță Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

„Inamicul blochează anumite localități izolate din regiunea Harkov și bombardează sistematic zonele în care sunt concentrate trupele ucrainene cu o intensitate ridicată, inclusiv prin utilizarea de lansatoare de rachete multiple. Inamicul a desfășurat, de asemenea, o ofensivă în direcția Novaa Dmîtrivka, dar fără succes”, susține Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

UPDATE 18:57 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a declarat că Ucraina este pregătită să se retragă din negocierile de pace cu Federația Rusă în contextul în care „Rusia ucide civili și militari ucraineni care ar putea fi eliberați”. Declarațiile șefului statului ucrainean au fost făcute într-un interviu acordat Institutului Regal pentru Relații Internaționale.

Anterior, Zelensky a declarat că Ucraina se va retrage din negocierile cu Rusia dacă Kremlinul va organiza un pseudo-referendum în orașul Herson și dacă apărătorii din Mariupol vor fi uciși.

UPDATE 18:22 Aproximativ 70 de nave sunt blocate în porturile maritime ucrainene, 6 dintre ele operează sub pavilion străin la Mariupol. Anunțul a fost făcut de către ministrul adjunct al Infrastructurii al Ucrainei, Iuri Vaskov, și Igor Barsky, directorul portului maritim comercial Mariupol, scrie unian.net.

Potrivit lui Vaskov, în porturile ucrainene sunt blocate circa 70 de nave de pe care este imposibil de navigat.

UPDATE 17:05 Secretarul Consiliului General al partidului „Rusia Unită”, Andrei Turchak a vizitat regiunea Herson. El a spus că „Rusia este aici pentru totdeauna, nu ar trebui să existe nicio îndoială, vom trăi împreună.”

UPDATE 15:30 În regiunea Lvov a apărut un nou oraș modular pentru refugiați: au fost instalate în total 80 de case, proiectate pentru 320 de persoane.

Primul oraș modular din Lvov a fost deschis în aprilie și găzduiește peste două sute de oameni care și-au pierdut casele din cauza războiului. Polonia a donat Ucrainei peste 300 de astfel de case-containere.

UPDATE 14:40 Centrul pentru Combaterea Dezinformării din subordinea Consiliului Național de Securitate și Apărare a Ucrainei a cerut ucrainenilor sa acorde o atenție deosebită alertelor de raid aerian din 8 și 9 mai din cauza riscului de bombardamente în masă.

„Deoarece trupele ruse nu se pot lăuda cu realizări semnificative pe front de Ziua Victoriei, crește riscul bombardării în masă a orașelor ucrainene în aceste zile. Prin urmare, vă îndemnăm să răspundeți cu atenție deosebită la semnalele raidurilor aeriene”, a anunțat pe Telegram Centrul pentru Combaterea Dezinformării din Ucraina.

UPDATE 14:10 Prim-ministrul Ucrainei spune că, potrivit serviciilor de informații ale țărilor partenere, Rusia are intențiile să declare un război pe 9 mai.

„Astfel de posibilități sunt discutate în conducerea politică de vârf [a Rusiei]. Vom vedea dacă acest lucru se va întâmpla”, a spus Denis Șmîgal în timpul unui briefing.

Pe 3 mai, CNN, citând declarații ale oficialilor occidentali, a raportat că Vladimir Putin ar putea declara oficial război Ucrainei de Ziua Victoriei și să anunțe mobilizare în Rusia. Kremlinul a numit aceste informații „neadevărate” și „prostii”.

UPDATE 13:17 Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova nu cunoaște nimic despre presupusul atac cu rachete asupra navei ruse, despre care anterior a scris prea ucraineană.

„Nu, nu avem astfel de informații”, este spus Peskov, citat de „Dumskaia” scrie că o fregata rusă a luat foc în apropierea Insulei Șerpilor. Potrivit datelor preliminare, precizează jurnaliștii de la Dumskaia, cauza incendiului a fost lovitura unei rachete anti-navă „Neptun”.

Adjunctul Poporului Alexei Goncearenko susține că este vorba despre fregata „Amiral Makarov”. Partea rusă nu a comentat încă incidentul.

UPDATE 12:20 Negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina stagnează, scrie TASS cu referire la Ministerul rus de Externe.

Vineri, 6 mai, în cadrul unei conferințe de presă, directorul adjunct al unui Departamentul de Informații din cadrul Ministerului rus de Externe, Alexei Zaițev, a declarat că țările NATO, care susțin la nivel declarativ încetarea cât mai urgentă a ostilităților, fac totul pentru a preveni acest lucru prin livrări de arme și muniții.

Potrivit lui Zaițev, declarațiile politicienilor ucraineni despre refuzul lor de a negocia cu Moscova nu fac decât să confirme importanța implementării sarcinilor de „demilitarizare și denazificare a Ucrainei”.

UPDATE 12:11 Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei anunță că Rusia ar fi pierdut 24 900 de soldați de la începutul războiului în Ucraina.

UPDATE 11:30 Ministerul rus al Apărării anunță că aviația rusă a distrus un depozit de muniții din Kramatorsk. În total, aviația a atins 24 de ținte militare.

Artileria rusă a lovit șase posturi de comandă, trei depozite de muniții: au fost distruși „280 de naționaliști” și 41 de unități de tehnică militară.

UPDATE 11:05 223 de copii au murit în Ucraina de la începutul războiului, a anunțat Procuratura Generală a țării. Peste 408 de copii au fost răniți.

De asemenea, în urma bombardamentelor rusești au fost avariate 1.607 instituții de învățământ: 121 au fost complet distruse.

UPDATE 10:25 Forțele de Apărare ale Ucrainei se pregătesc pentru atacuri puternice ale trupelor ruse în următoarele trei-patru zile asupra regiunii Lugansk, anunță șeful administrației militare regionale Lugansk, Serghei Gaidai.

„Ne pregătim pentru ofensive mai puternice în următoarele trei – patru zile. Vor concentra toate forțele penru a ajunge până la Severodonețk sau Popasna”, a spus Gaidai.

UPDATE 9:15 Ministerul britanic al Apărării anunță că trupele ruse continuă pentru a doua zi asaltul asupra uzinei „Azovstal” – în ciuda declarațiilor Rusiei privind încercarea de a bloca teritoriul uzinei.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 06 May 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/6jHlpk2hy5 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/7ViaoqSnAV

UPDATE 8:25 Trupele ruse au bombardat uzina chimică „Azot” din Severodonețk, anunță șeful administrației regionale din Lugansk, Serghei Gaidai. Potrivit acestuia, bombardamentul a avut loc în seara zilei de joi, 5 mai. Tot în oraș, în urma bombardamentelor, au fost avariate 12 clădiri, două persoane au fost ucise.

Pe lângă Severodonețk, au fost lovite Lisiciansk, Orehove, Gorsk și Popasna.

UPDATE 8:00 Aproximativ 500 de civili au fost evacuați de la uzina „Azovstal” din Mariupol și din zonele adiacente, spune secretarul general al ONU António Guterres.

In a joint @UN–@ICRC operation, 2 safe passage convoys successfully evacuated nearly 500 people from the Azovstal plant, Mariupol & surrounding areas.



I hope that continued coordination with Moscow & Kyiv will lead to more humanitarian pauses to allow civilians safe passage.