LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 87. Zelensky crede că orice alternativă la aderarea Ucrainei la UE este un compromis între Europa şi Rusia

Sâmbătă, 21 mai, este a 87-a zi de război în Ucraina. Cel puţin şapte oameni au fost răniți, vineri, în urma unui atac al armatei ruse asupra unui centru cultural care tocmai fusese renovat, anunță preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelensky. Rusia a anunțat „eliberarea completă” a uzinei Azovstal din Mariupol, după ce 2.500 de militari ucraineni s-au predat începând cu 16 mai, inclusiv comandantul regimentului Azov. Zelensky este de părere că luptătorii ar trebui eliberați într-un schimb de prizonieri

După ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat, pe 24 februarie, o „operațiune militară specială” în Ucraina, transformată mai apoi într-o „operațiune de demilitarizare și denazificare” sau „operațiune de eliberare a Donbasului”, mai multe orașe au fost distruse de rachetele rusești, iar mii de oameni au fost nevoiți să fugă din calea războiului.

Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. Sâmbătă, 21 mai:

UPDATE Orice alternativă la aderarea Ucrainei la UE ar fi de fapt un „compromis” între UE şi Rusia, a declarat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelensky, răspunzând astfel iniţiativei preşedintelui francez Emmanuel Macron de creare a unei „comunităţi politice europene”, transmite AFP.

„Nu avem nevoie de alternative la candidatura Ucrainei la UE, nu avem nevoie de astfel de compromisuri”, a spus Zelenski la Kiev în timpul unei conferinţe de presă comune cu premierul portughez Antonio Costa.

„Pentru că, credeţi-mă, nu ar fi vorba despre compromisuri cu Ucraina în Europa, ci despre un alt compromis între Europa şi Rusia. Sunt absolut sigur. Este vorba despre influenţa şi presiunea politică şi diplomatică a oficialilor şi lobiştilor ruşi asupra deciziei unei ţări europene de a susţine sau nu Ucraina”, consideră preşedintele ucrainean.

UPDATE Volodimir Zelenski l-a primit sâmbătă la Kiev pe premierul Portugaliei, Antonio Costa, președintele ucrainean descriind întâlnirea drept „importantă și semnificativă”.

I met with President @ZelenskyyUa today. #Portugal stands unequivocally with #Ukraine and we are committed to further deepen our humanitarian, financial and military support.#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/szfmN9WZle — António Costa (@antoniocostapm) May 21, 2022

UPDATE „Sfânta Javelina” a ajuns să fie ilustrată ca o pictură murală pe o clădire din Kiev.

'Saint Javelin' mural being painted in Kyiv



The mural on Antonova Street will portray the viral “Saint Javelin” meme with an Orthodox Madonna clad in green and cradling a Javelin anti-tank missile, which Ukraine uses as it battles Russian aggression.



📷Andriy Andreev, Courtesy pic.twitter.com/33jx94ELXL — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 21, 2022

UPDATE 15:10 Rusia a anunțat sâmbătă că interzice intrarea în țară a 963 de americani, printre care președintele american Joe Biden, secretarul de stat Antony Blinken și șeful CIA William Burns.

Interdicțiile de călătorie au doar un impact simbolic, dar fac parte din spirala descendentă continuă a relațiilor Rusiei cu Statele Unite și aliații săi după invazia în Ucraina.

UPDATE 14:30 Războiul din Ucraina nu poate fi încheiat doar prin mijloace „diplomatice”, a declarat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de BBC.

„Sfârşitul (conflictului) va fi diplomatic”, a spus el într-un interviu pentru canalul de televiziune ucrainean ICTV. Războiul „va fi sângeros, vor fi lupte, dar se va încheia definitiv prin diplomaţie”.

„Cu siguranţă vor avea loc discuţii între Ucraina şi Rusia. Nu ştiu în ce format: cu intermediari, fără ei, într-un cerc mai larg, la nivel prezidenţial”, a declarat el.

„Sunt lucruri pe care nu le putem atinge decât la masa negocierilor. Vrem ca totul să revină” ca înainte de începerea invaziei ruse a Ucrainei la 24 februarie, ceea ce „Rusia nu doreşte”, a adăugat el, fără a oferi mai multe detalii.

Rezultatele acestor discuţii – al căror subiect poate varia „în funcţie de momentul întâlnirii” – trebuie să fie corecte” pentru Ucraina, a subliniat preşedintele.

UPDATE 12:40 Luptătorii din Azovstal care s-au predat la ruși ar trebui eliberați într-un schimb de prizonieri, anunță președintele Ucrainei Volodimir Zelensky.

„Băieții au primit un mesaj de la armată că au tot dreptul să iasă și să-și salveze viețile. Comandamentul militar a transmis ordinul tuturor celor blocați la Azovstal. (…) Acum totul depinde de ceea ce ONU, Crucea Roșie și Federația Rusă și-au asumat și anume că ei (n.r. – luptătorii) vor fi cu toții în siguranță și vor fi eliberați într-un schimb ulterior de prizonieri”, a afirmat Volodimir Zelensky.

Președintele ucrainean și-a exprimat convingerea că, în ceea ce-i privește pe militarii din Azovstal care s-au predat armatei ruse, vor reveni, în curând, „acasă”. Potrivit Ministerul rus al Apărării, toți luptătorii din combinatul Azovstal s-au predat. În total, ar fi vorba despre 2.439 de oameni.

UPDATE 11:36 Rușii au pierdut 150 de soldați, 41 de tancuri și blindate și un elicopter în ultimele 24 de ore, afirmă armata ucraineană.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of May 21, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/gogysbDrUA — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 21, 2022

UPDATE 10:56 Președintele Ucrainei le cere țărilor partenere să recunoască legal că Rusia trebuie să fie responsabilă financiar pentru crimele pe care le-a comis. Liderul de la Kiev vorbește despre crearea unui mecanism, prin care cei care au suferit din cauza acțiunilor Rusiei să poată primi compensații.

Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, Zelensky a afirmat că Rusia va simți astfel adevărata greutate a fiecărei rachete trase asupra Ucrainei.

„Prin urmare, invităm țările partenere să semneze un acord multilateral și să creeze un mecanism prin care toți cei care au suferit din cauza acțiunilor Rusiei să poată primi compensații pentru toate pierderile”, a spus el.

UPDATE 10:56 O nouă lovitură a ucrainenilor cu o raxchetă Stugna-P asupra unui blindat rusesc în mișcare.

#Ukraine: Yet another Ukrainian Stugna-P ATGM strike against a moving Russian BMP. It appears to be a successful strike. pic.twitter.com/JZp4YMLyc5 — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 20, 2022

UPDATE 10:36 Reprezentanții SUA și ai altor câteva națiuni au părăsit sâmbătă o reuniune a miniștrilor comerțului din Asia-Pacific, care a avut loc la Bangkok, pentru a protesta față de invazia Rusiei în Ucraina.

Reprezentanți din Canada, Noua Zeelandă, Japonia și Australia s-au alăturat americanilor în părăsirea reuniunii Cooperării Economice Asia-Pacific, au declarat pentru Reuters doi oficiali thailandezi și doi diplomați internaționali.

Ieșirea delegaților a avut loc în timp ce reprezentantul rus rostea un discurs în deschiderea reuniunii de două zile a grupului de 21 de economii.

UPDATE 10:08 Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrel, cere ca ocupanții ruși care au comis violențe în Ucraina să fie aduși în fața justiției.

„Din regiunile eliberate ale Ucrainei vin rapoarte despre crime de neconceput. Violența sexuală ca armă de război împotriva femeilor și copiilor printre atrocitățile comise de trupele ruse. Făptuitorii trebuie aduși în fața justiției”, a spus Josep Borrel pe contul său de Twitter.

Unspeakable crimes are being reported from liberated regions in Ukraine. Sexual violence as weapon of war against women & children among atrocities committed by Russian troops. Perpetrators must be held accountable.



EU works globally to eliminate conflict-related sexual violence — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 20, 2022

UPDATE 09:30 Armata Ucrainei: 11 atacuri inamice au fost respinse în direcțiile Donețk și Lugansk, în ultimele 24 de ore. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, a anunțat, într-un comunicat postat pe pe Facebook, că trupele ruse desfășoară în continuare operațiuni ofensive în așa-numita Zona Operațională de Est pentru a stabili controlul deplin asupra teritoriului regiunilor Donețk și Lugansk și pentru a menține coridorul de uscat cu Crimeea ocupată temporar.

UPDATE 08:40 Cel puţin opt persoane, printre care un copil, au fost rănite într-o lovitură cu rachete ruse asupra unui centru cultural recent reconstruit la Lozova, în estul Ucrainei, au declarat vineri responsabili ucraineni.

Guvernatorul regiunii, Oleg Sinegubov, a anunțat în cursul serii de vineri că în urma atacului opt persoane au fost rănite, printre care o fetiţă de 11 ani, toţi fiind loviţi de schije.

‼️‼️Today in the middle of the working day, during the session of the city council in Lozova in Kharkiv region, a russian missile hit the recently restored a House of culture. 7 people were injured, the youngest is 11 years old… pic.twitter.com/84I5AXc7I4 — Tkachenko Oleksandr (@otkachenkoua) May 20, 2022

