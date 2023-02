LIVE TEXT Statul Major ucrainean anunță că pe parcursul zilei au efectuat 11 lovituri asupra trupelor rusești . Război în Ucraina, ziua 348

UPDATE 19.25: Pe parcursul zilei, aviația ucraineană a efectuat 11 lovituri asupra trupelor rusești, două dintre ele asupra sistemelor de rachete antiaeriene, acest lucru a fost raportat de către Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei pe pagina sa de Facebook, relatează Ukrinform.

Trupele ruse, potrivit Statului Major General, „au lansat cinci rachete și 12 lovituri aeriene în timpul zilei, 36 de atacuri de la sisteme de salvare cu rachete, asupra obiectelor civile din Hola Pristan și Herson. Obuzele inamice au deteriorat clădirile rezidențiale, există victime în rândul populației civile”.

Se subliniază că amenințarea cu noi lovituri aeriene și rachete rusești rămâne ridicată pe întreg teritoriul Ucrainei.

UPDATE 19.10: Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenskii, a susținut inițiativa Serviciului de Securitate și a implementat decizia de a introduce sancțiuni economice împotriva corporației ruse Rosatom și a 199 de companii care fac parte din structura acestei corporații.

Acest lucru a fost raportat de serviciul de presă al Serviciului de Securitate pe Telegram, relatează Ukrinform.

După cum s-a menționat, măsurile restrictive vor fi în vigoare în următorii 50 de ani și se vor aplica tuturor operațiunilor financiare și economice ale acestor instituții.

Potrivit serviciului special ucrainean, companiile Rosatom DK sunt implicate în „înstrăinarea” centralei nucleare Zaporojie în favoarea Rusiei.

În special, SBU are dovezi care indică faptul că angajații DK Rosatom și companiile afiliate ale corporației: și-au asumat controlul asupra proceselor tehnologice și de management centralei nucleare Zaporojie; contribuie la conectarea centralei nucleare la sistemul energetic rus; încearcă să legalizeze funcționarea acesteia în Federația Rusă prin crearea de companii rusești false: JSC „Organizația de exploatare a NPP Zaporojie” și FSUE „NPP Zaporojie”, care sunt incluse în structura DK „Rosatom”.

După cum s-a raportat, grupurile de ocupație ruse au confiscat cu forța CNE Zaporojie în martie 2022.

SBU documentează și dezvăluie sistematic crimele rușilor și pune în aplicare un set de măsuri pentru a-i aduce în fața justiției.

UPDATE 19.00: Poporul ucrainean surprinde lumea cu rezistența sa – în ciuda violențelor ucigașe, a întreruperilor de curent, a avariilor energetice în plină iarnă și a exploziilor, a declarat Secretarul general adjunct al ONU însărcinat cu Afaceri umanitare, Martin Griffiths, la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU de luni, 6 februarie, relatează Ukrinform.

Griffiths a declarat că, la aproape un an de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, „tragedia continuă și se desfășoară fără un final aparent la vedere”.

Potrivit Secretarului general adjunct, de la începutul războiului, agențiile ONU au asigurat 15,8 milioane de persoane cu diverse forme de asistență, iar anul acesta, peste 1,3 milioane de ucraineni au primit îmbrăcăminte de iarnă.

UPDATE 16:05 Rada Supremă a Ucrainei a adoptat o rezoluție prin care recunoaște organizația paramilitară rusă cunoscută sub numele de Grupul Wagner drept „organizație criminală internațională” și condamnă activitățile membrilor săi. În total, 333 de deputați ucraineni au votat în favoarea rezoluției, scrie Unian.

Rezoluția respectivă face apel la guvernele și parlamentele statelor lumii să recunoască PMC Wagner drept „organizație criminală internațională”.

UPDATE 14:30 Ofițerii de informații din Ucraina consideră că trupele rusești vor lansa o nouă ofensivă în trei direcții. Este vorba despre regiunile Donețk, Luhansk și Zaporojie, notează Unian.

„Am stabilit că trupele rusești ar putea lansa ofensive în regiunile Donețk și Luhansk, precum și, posibil, în Zaporojie. În același timp, în regiunea Herson și în Crimeea, trupele rusești vor fi în defensivă”, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul Direcției principale de informații a Ministerului ucrainean al Apărării.

Potrivit autorităților ucrainene, Moscova intenționează să mobilizeze între 300.000 și 500.000 de soldați pentru o ofensivă în estul și sudul Ucrainei în primăvară și vară. În același timp, Direcția de Informații de Stat din Ucraina consideră că noua mobilizare a rușilor va dura până la două luni.

UPDATE 11:55 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a înaintat Radei Supreme două proiecte de lege privind aprobarea decretelor sale de prelungire a termenelor legii marțiale și a mobilizării generale în țară, notează Ukrinform.

Astfel, șeful statului ucrainean propune prelungirea termenelor legii marțiale și mobilizării generale începând cu 19 februarie 2023, pentru încă 90 de zile.

Pe 24 februarie 2022, Rusia a invadat Ucraina. În aceeași zi, a fost impusă legea marțială în Ucraina și a fost anunțată mobilizarea generală – până pe 26 martie 2022. Ulterior, termenele legii marțiale și ale mobilizării generale au fost prelungite de parlamentul ucrainean – până la 25 aprilie 2022, 25 mai 2022, 23 august 2022, 21 noiembrie 2022 și 19 februarie 2023.

UPDATE 11:40 Forțele ruse au bombardat astăzi, 6 februarie, o biserică din orașul Herson. Ferestrele bisericii au fost sparte și ușile au fost deteriorate, informează Consiliul Local din Herson.

Potrivit autorităților ucrainene, nu au fost înregistrate victime.

Pe 5 februarie, trupele rusești au lansat 37 de atacuri asupra localităților din regiunea Herson. Obuzele rusești au avariat o instituție de învățământ și clădiri rezidențiale.

UPDATE 09:47 În ultimele 24 de ore, forțele ucrainene au respins atacurile rusești în apropierea a 14 localități din regiunea Donețk, inclusiv Bahmut, informează Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei pe Facebook.

Potrivit forțelor ucrainene, trupele rusești își concentrează eforturile în principal asupra conducerii de acțiuni ofensive în direcții precum Kupeansk, Liman, Bahmut, Avdiivka și Novopavlivka.

„În timpul ostilităților din apropierea orașului Bahmut, a existat o lipsă totală de coordonare și interacțiune între militarii trupelor de ocupație rusești și mercenarii așa-numitului Grup Wagner”, se arată în raport.

În ultimele 24 de ore, rușii au lansat patru atacuri cu rachete asupra infrastructurii civile din Harkov și Druzhkivka din regiunea Donețk. De asemenea, armata rusă a deschis focul cu sisteme de rachete cu lansare multiplă (MLRS) de 56 de ori, și anume asupra obiectelor civile din Herson. Au fost raportate victime în rândul civililor.

Amenințarea cu lovituri aeriene și rachete rusești rămâne ridicată pe întreg teritoriul Ucrainei.

UPDATE 08:06 Primul tanc Leopard 2 pe care Canada l-a donat Ucrainei a ajuns în Polonia.

Declarația a fost făcută de ministra canadiană a Apărării Naționale, Anita Anand, pe Twitter.

„Primul tanc de luptă principal Leopard 2 pe care l-am donat Ucrainei a ajuns în Polonia. Alături de aliații noștri, în curând vom instrui Forțele Armate ale Ucrainei în utilizarea acestui echipament”, a spus Anand.

The first Canadian Leopard 2 main battle tank that we’ve donated to Ukraine has now arrived in Poland. Alongside our allies, we’ll soon be training the Armed Forces of Ukraine in the use of this equipment.



Canada will continue to #StandWithUkraine. 🇨🇦🇺🇦 pic.twitter.com/ylO6rQaJWb