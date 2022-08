Rusia a continuat sâmbătă bombardamentele în mai multe zone ale Ucrainei, inclusiv în Zaporojie, iar ucrainenii îi au în vizor pe soldații ruși care trag în cea mai mare centrală nucleară din Europa, președintele Zelenski spunând că orice soldat rus care trage în centrala Zaporojie va deveni o „țintă specială”. Temându-se de o catastrofă nucleară, națiunile G7 au cerut Moscovei să își retragă forțele de la centrală.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE Ucraina a spus duminică că trupele rusești care traversează râul Nipru în orașul Herson, ocupat de Moscova, în sudul țării, sunt în pericol de a rămâne blocate după ce toate podurile existente au fost scoase din funcțiune.

„Singurele mijloace de traversare a râului pentru ocupanți sunt pontoanele de lângă podul Antonivski, dar acestea nu vor putea să le satisfacă pe deplin nevoile”, a declarat deputatul regional Serghei Khlan pentru televiziunea ucraineană.

El a spus că „Rusia își mută centrele de comandă de pe malul drept al râului pe cel stâng, știind că în cazul unei escaladări nu vor putea fi evacuate la timp”.

El a estimat că pe malul drept al râului se află 20.000 de soldați ruși și a spus că aceștia ar putea încă „traversa podurile avariate pe jos”.

UPDATE Guvernatorul regiunii Harkov Oleh Syniehubov a raportat că forțele ruse au lovit comunitatea Zmiivska. Trei persoane, inclusiv două femei și un bărbat, au suferit răni ușoare, potrivit Kyiv Independent.

UPDATE Procuratura Generală: Forțele ruse au comis peste 28.000 de crime de război Procuratura Generală a Ucrainei a raportat sâmbătă că 28.231 de crime de război au fost comise de forțele ruse în Ucraina de la începutul războiului, potrivit Kyiv Independent. Forțele de ordine ucrainene au înregistrat, de asemenea, 13.181 de crime împotriva securității naționale a Ucrainei.

UPDATE Hartă interesantă cu loviturile executate cu lansatoare HIMARS de ucraineni vineri și sâmbătă:

Map of 19 HIMARS and M270 Strikes on August 12 and August 13 🇺🇦



Bridges Crossing Dnipro River (x2), Nova Kakhovka (x2), Melitopol, Velyka Blahovischenka, Tokmak, Nyzhni Sirohozy, Liubymivka, Chkalove, Around Donetsk City (x4), Chaplynka, and Four Other Villages in Kherson Oblast pic.twitter.com/jnC4U2mBED