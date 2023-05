LIVE TEXT Au fost raportate explozii în regiunea Luhansk, ocupată de Rusia. Război în Ucraina, ziua 443

UPDATE 22:15 Două explozii au fost raportate în Luhanskul ocupat, potrivit presei de stat ruse.

O înregistrare video publicată de RIA Novosti arată fum negru și gros care se ridică deasupra orașului Luhansk de la ceea ce autoritățile pro-ruse au declarat că a fost o instalație industrială lovită de două rachete lansate de Ucraina, la aproximativ 100 de km în spatele frontului.

Reprezentanții ruși au afirmat că trupele ucrainene ar fi bombardat fabrica în jurul orei locale 18:30, iar primele informații arată că nu au existat victime civile.

Kievul nu a avut nicio reacție oficială imediată la atacurile denunțate.

La 12 mai, trupele rusești din Luhansk au „sărbătorit” aniversarea a nouă ani de la ocuparea orașului.

UPDATE 21:50 Șeful organizației de supraveghere nucleară a ONU, Rafael Grossi, intenționează să prezinte luna aceasta Consiliului de Securitate al ONU un acord cu Rusia și Ucraina privind protejarea centralei nucleare Zaporizhzhia, ceea ce indică faptul că un aranjament este aproape, au declarat patru diplomați pentru Reuters.

Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Grossi, încearcă de luni de zile să obțină un acord pentru a reduce riscul unui accident nuclear catastrofal cauzat de activități militare, cum ar fi bombardamentele asupra celei mai mari centrale nucleare din Europa, care se află în Ucraina și este ocupată de Rusia de mai bine de un an.

În condițiile în care Ucraina pregătește o contraofensivă în zonă, există riscul ca luptele din apropierea centralei și a celor șase reactoare ale sale să se intensifice. Rusia și Ucraina s-au acuzat reciproc pentru bombardamentele care au doborât în repetate rânduri liniile electrice vitale pentru răcirea reactoarelor și prevenirea unei fuziuni nucleare.

„Pare promițător”, a declarat un diplomat despre obținerea unui acord. Alții au declarat că Ucraina, care s-a opus mult timp planului, îl susține acum, în timp ce poziția Rusiei este mai puțin clară.

UPDATE 20:30 Belgia va trimite Ucrainei impozitul pe care l-a colectat pe activele rusești înghețate, în valoare de 100 de milioane de dolari, potrivit unei declarații a guvernului.

„Pentru ca războiul să se încheie, contraofensiva planificată de Ucraina trebuie să aibă succes. Ajutorul suplimentar pe care Belgia îl oferă astăzi va contribui la acest lucru”, a declarat premierul belgian Alexander De Croo în comunicat.

Jumătate din acest ajutor va fi în scopuri militare, iar cealaltă jumătate va fi folosită pentru a ajuta civilii, a precizat el.

Today, we approved a new aid package for Ukraine, including both military and humanitarian support.



We stand by the people of Ukraine.



Their fight for freedom and democracy is our fight too.



ℹ️ https://t.co/2G9iDwavDR