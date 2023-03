LIVE TEXT De la începutul războiului, au fost înregistrate aproximativ 22 mii de victime civile, anunță Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului. Război în Ucraina, ziua 376

UPDATE 22:33 Înaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) anunță că, de la începutul războiului provocat de Rusia în Ucraina, au fost înregistrate 21.793 de victime civile – 8.173 de morți și 13.620 de răniți.

„Între 1 și 28 februarie 2023, OHCHR a înregistrat 589 de victime civile în Ucraina: 138 de morți și 451 de răniți”, se arată în comunicatul de presă al OHCHR.

UPDATE 20:47 Ministrul lituanian al Apărării, Arvydas Anusauskas, a declarat, în cadrul unei întrevederi cu prim-adjunctul ministrului ucrainean al Apărării, generalul-locotenent Oleksandr Pavlyuk, care întreprinde o vizită de lucru în Lituania, că se pregătește un nou pachet de ajutor pentru Ucraina.

UPDATE 19:00 Ucraina a exportat 6,9 milioane de tone de produse agricole în februarie 2023, cu 14% mai mult decât în ianuarie 2023. Volumul lunar al exporturilor a revenit la cifrele medii din ultimele șase luni, informează Asociația „Clubul Ucrainean al Afacerilor Agrare”.

UPDATE 18:40 Comandantul forțelor terestre, generalul-colonel Oleksandr Sîrski, susține că luptele pentru cucerirea orașului Bahmut au atins „cel mai înalt nivel de intensitate”.

„Inamicul a trimis forțe Wagner suplimentare în luptă. Soldații noștri își apără cu curaj pozițiile din nordul orașului Bahmut, încercând să împiedice ca orașul să fie înconjurat”, a spus el.

UPDATE 16:49 Forțele Navale ale Ucrainei raportează, luni, 6 martie, că Rusia menține în Marea Neagră 15 nave, dintre care trei sunt înarmate cu 16 rachete de croazieră „Kalibr”. În Marea Mediterană, de asemenea, sunt zece nave ale rușilor, iar cinci dintre acestea sunt înarmate cu 72 de rachete.

UPDATE 15:30 Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Valeri Zalujnîi, și comandantul grupării operaționale și strategice a trupelor „Hortița”, Aleksandr Sîrski, se pronunță în favoarea continuării operațiunii de apărare a orașului Bahmut. Despre asta anunță Serviciul de presă al biroului președintelui Ucrainei, în urma unei ședințe organizate de președintele Volodimir Zelenski.

Potrivit Serviciului de presă al biroului președintelui Ucrainei, Zelenski i-a întrebat pe Zalujnîi și Sîrski care este opinia lor cu privire la acțiunile viitoare în direcția Bahmut. „Ei s-au pronunțat în favoarea continuării operațiunii defensive și a consolidării în continuare a pozițiilor noastre în Bahmut”, a notat biroul prezidențial.

Ziarul Bild, citând surse din conducerea politică de la Kiev, a scris că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și șeful Forțelor Armate ale Ucrainei, Valeri Zalujnîi, nu au fost de acord cu privire la modul în care armata ucraineană ar trebui să gestioneze situația legată de menținerea controlului asupra orașului Bahmut.

În urmă cu câteva săptămâni, Zalujnii a recomandat să se ia în considerare o retragere din Bahmut, relatează Bild, citând mai multe surse din conducerea politică a Ucrainei. Publicația susține că poziția lui Zalujnii este împărtășită de majoritatea luptătorilor pentru Bahmut.

Secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, a declarat luni că Bahmut are mai mult o semnificație simbolică decât una strategică operațională. Austin a refuzat să prezică dacă orașul va fi cucerit de trupele rusești. În același timp, el a adăugat că căderea orașului Bahmut nu ar însemna neapărat că Rusia a reușit să schimbe cursul luptei.

UPDATE 14:13 De la declanșarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, Statele Unite au răspuns constantelor amenințări nucleare ale președintelui Vladimir Putin cu următoarea frază: „Nu observăm un pericol iminent de atac nuclear”.

Moderația americanilor contrastează cu abordarea de tipul „totul sau nimic” a Kremlinului şi se bazează, potrivit experţilor consultaţi de EFE, conform Agerpres, pe analize exhaustive provenite de la serviciile secrete şi pe studiul pe teren cu ajutorul sateliţilor.

Dar odată cu aparenta năruire a ultimului tratat în vigoare pentru reducerea armelor nucleare strategice, New START, care obligă Washingtonul şi Moscova să furnizeze informaţii cu privire la numărul şi amplasarea focoaselor nucleare, marja de eroare nu face decât să crească, scrie EFE, potrivit sursei citate.

Totuși, experta avertizează că, pe măsură ce trece timpul, această respingere deliberată a transparenței va crea „tot mai mult spațiu pentru incertitudine şi pentru a ne aștepta la ce este mai rău”.

UPDATE 12:45 Andrei Novașov, un jurnalist din Rusia a fost condamnat la opt luni de muncă în folosul comunității pentru „falsuri despre război”. El este primul jurnalist care a fost acuzat în baza acestui articol, scrie BBC News Russian. Decizia a fost pronunțată de un tribunal din regiunea rusă Kemerovo.

Jurnalistul a fost acuzat de 10 postări pe rețeaua de socializare „VKontakte” în luna martie a anului trecut, în care au fost folosite expresiile „ocupant”, „țară agresoare”, „distrugerea infrastructurii civile”, etc.

UPDATE 11:47 Armata rusă este forțată să folosească tancurile vechi din anii ’60 „T-62”, din cauza pierderilor mari de vehicule blindate, potrivit serviciilor secrete britanice.

Este posibil ca și unitățile din Armata 1 de tancuri, despre care se crede că este principala formațiune de tancuri a Rusiei, să fie echipate cu T-62. Anterior era planificat, subliniază Ministerul britanic al Apărării, ca Armata 1 de tancuri sa primească tancurile grele de lupta din noua generație T-14 „Armata”.

Potrivit serviciilor secrete britanice, aproximativ 800 de tancuri T-62 au fost retrase din depozite, din vara anului 2022. Unele dintre acestea au fost echipate cu sisteme de ochire modernizate, ceea ce este posibil să le sporească eficiența pe timp de noapte.

În ultimele zile, în Ucraina au fost observate transportoare blindate rusești de trupe BTR-50, care au intrat în serviciu pentru prima dată în 1954, notează Ministerul britanic al Apărării. Ambele vehicule blindate vor avea multe vulnerabilități în condiții de luptă moderne, adaugă ministerul.

UPDATE 11:00 Alerta aeriană a fost anulată în majoritatea regiunilor din Ucraina.

UPDATE 10:40 În ultimele 24 de ore, rușii au bombardat regiunea Herson de aproximativ 74 de ori, potrivit autorităților ucrainene. Au fost ucise trei persoane, dintre care doi copii. Orașul Herson a fost bombardat de 23 de ori. u fost lovite mai multe zone rezidențiale.

UPDATE 10:02 Apărarea antiaeriană a Ucrainei distrus noaptea trecută 13 din cele 15 drone kamikaze. Dronele au fost lansate din direcția nordică, susține Comandamentul Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei.

UPDATE 9:10 Alertă aeriană în toate regiunile Ucrainei. Autoritățile ucrainene îndeamnă cetățenii să meargă în adăposturi.

UPDATE 8:43 Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a publicat duminică, 5 martie, pe Twitter, două imagini dramatice din Marinka, oraș situat în regiunea Donețk din estul Ucrainei, care este aproapoe distrus în totalitate de bombardamente.

Ukrainian Marinka in the Donetsk region. It used to be home for around 10,000 people. It used to be a peaceful city. It used to be… until Russia’s war criminals razed it to the ground. Zoom in to see that nothing is left untouched.



Photo: Presidential Office of Ukraine pic.twitter.com/d7xv47jNzq