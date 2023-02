LIVE TEXT SUA anunță un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina. Război în Ucraina, ziua 362

UPDATE 21:45 Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii a anunțat la 20 februarie alocarea unui alt pachet de asistență militară pentru Ucraina în valoare de 460 de milioane de dolari.

La 20 februarie, președintele american Joe Biden a promis un ajutor suplimentar de 500 de milioane de dolari pentru Ucraina, în timpul vizitei sale surpriză la Kiev.

Potrivit informațiilor, pachetul va include muniție suplimentară pentru sistemele de rachete de artilerie de mare mobilitate (HIMARS), rachete de artilerie de 155 mm și mortiere de 120 mm, patru radare de supraveghere aeriană, sisteme antiblindate Javelin și aproape 2 000 de rachete antiblindate.

De asemenea, SUA vor furniza Ucrainei patru vehicule de luptă Bradley, două vehicule tactice pentru recuperarea echipamentelor, muniții antipersonal Claymore, muniții de demolare, dispozitive de vedere pe timp de noapte, sisteme tactice de comunicații securizate, provizii medicale, piese de schimb și alte echipamente de teren.

Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat că Washingtonul va aloca încă 10 milioane de dolari pentru a sprijini refacerea infrastructurii energetice a Ucrainei, care a fost afectată masiv de atacurile rusești.

„Rusia singură ar putea pune capăt războiului său astăzi. Până când va face acest lucru, vom rămâne uniți cu Ucraina atât timp cât va fi nevoie pentru a-și întări armata pe câmpul de luptă, astfel încât să fie în cea mai puternică poziție posibilă la orice masă de negocieri viitoare”, se arată în declarația lui Blinken din 20 februarie.

Precedentul pachet de securitate din partea Statelor Unite, în valoare de 2,17 miliarde de dolari, a fost anunțat la 3 februarie.

SUA au alocat 29,3 miliarde de dolari sub formă de ajutor militar Ucrainei de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei, anul trecut, potrivit purtătorului de cuvânt al Pentagonului, Patrick Ryder.

UPDATE 21:25 Armata ucraineană va fi „pregătită” să răspundă la orice posibile „acțiuni provocatoare” ale Rusiei în preajma aniversării invaziei Ucrainei din 2022, a declarat luni pentru CNN Iurii Ihnat, purtătorul de cuvânt al Comandamentului Forțelor Aeriene ucrainene.

Oficialul nu a detaliat nicio posibilă amenințare specifică, dar a spus că, dacă rușii se angajează în anumite „acțiuni provocatoare” pe 23, 24 sau 25 februarie, Forțele Aeriene ucrainene sunt „în așteptare 24 de ore din 24, 7 zile din 7, datoria noastră este să fim pregătiți în orice moment”.

UPDATE 18:50 Regiunea Donețk, din estul Ucrainei, a fost supusă unui bombardament „constant” din partea forțelor ruse, a declarat luni șeful administrației militare regionale din Donețk, Pavlo Kirilenko.

O persoană a fost ucisă și alte două au fost rănite din cauza bombardamentelor rusești în satul Ivanopillia, în apropiere de orașul Kosteantînivka, a precizat el. Forțele ruse ar fi lovit și alte sate din regiune cu rachete și artilerie, potrivit lui.

Clădiri rezidențiale, o școală, mașini, magazine, cafenele și instalații industriale au fost distruse sau avariate, a declarat Kirilenko.

UPDATE 17:05 Trupele rusești au lovit o suburbie din Zaporojie, a anunțat secretarul Consiliului municipal din Zaporojie, Anatolii Kurtev.

„Inamicul tocmai a atacat suburbiile din Zaporojie”, a spus el. Potrivit lui Kurtev, deocamdată nu există informații despre pagube și victime.

Consiliul municipal din Berdiansk a raportat că o explozie puternică a fost auzită din Zaporojie, iar avioane inamice zburau deasupra Berdianskului ocupat temporar. Presa ucraineană scrie că la ora 16:35, alarma a fost anulată.

Potrivit autorităților ucrainene, în Guliaipole, regiunea Zaporojie, rușii au distrus toate clădirile mari și două școli.

UPDATE 16:16 În cadrul celui de-al zecelea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, UE intenționează să impună sancțiuni împotriva ombudsmanului rus, Tatiana Moskalkova. Sancțiunile îi vor afecta, de asemenea, pe vicepremierul Moscovei, Veaceslav Duhin și pe ministrul Muncii, Familiei și Protecției Sociale din Bașkiria, Lenara Ivanovo.

Potrivit EUobserver, aceștia ar putea fi incluși pe lista de sancțiuni din cauza deportării copiilor din teritoriile ocupate ale Ucrainei.

UPDATE 15:52 Regele Charles al III-lea al Marii Britanii şi Irlandei de Nord a vizitat luni, 20 februarie, a vizitat soldații ucraineni care se antrenează în Marea Britanie, scrie Express, citat de Ukrinform.

Se menționează că, în timpul vizitei, regele Charles a fost însoțit de șeful Statului Major britanic, generalul Patrick Sanders.

Unian de asemenea a publicat mai multe imagini video de la întâlnirea regalului cu soldații ucraineni.

Pe 8 februarie 2023, Regele Charles al III-lea al Marii Britanii l-a primit în audiență la Palatul Buckingham pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat într-o vizită surpriză la Londra. Liderul de la Kiev a vizitat soldații ucraineni care se antrenează în Marea Britanie și a susținut un discurs în Parlamentul britanic.

UPDATE 15:15 Numele lui Joe Biden a fost scris pe o placă amplasată pe „Aleea Curajului”, situată în fața Parlamentului din Kiev, a anunțat Oficiul președintelui Ucrainei.

UPDATE 14:47 Președintele SUA, Joe Biden, a părăsit Kievul. Biden s-a îndreptat spre Polonia, unde se va întâlni cu președintele Andrzej Duda și cu alți aliați europeni ai Ucrainei.

UPDATE 13:33 SUA au informat Rusia cu privire la vizita lui Joe Biden la Kiev, relatează Associated Press, cu referire la Casa Albă.

Fără a oferi prea multe detalii, consilierul pe probleme de securitate națională al SUA, Jake Sullivan, a declarat că Moscova a fost anunțată despre vizita lui Biden la Kiev înainte de plecarea acestuia, pentru a evita „orice eroari” care ar putea duce la un conflict direct între cele două forțe nucleare.

UPDATE 13:18 Într-un comunicat de presă al Oficiului președintelui Ucrainei se menționează că Volodimir Zelenski urmează să discute cu liderul american Joe Biden despre situația de pe front și despre poporul ucrainean care trece prin momente extrem de dificile.

„Ce trebuie să facem pentru a opri războiul, pentru a reuși în acest război, pentru a face Ucraina și mai puternică și cum să câștigăm anul acesta”, a spus Zelenski.

Imagini de la întrevederea Biden – Zelenski

UPDATE 13:04 Alerta aeriană a fost anulată în majoritatea regiunilor din Ucraina.

UPDATE 12:44 Președintele SUA a anunțat, într-o declarație oficială că se află la Kiev pentru a „reafirma angajamentul ferm și neclintit față de democrația, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei”. De asemenea, liderul american a anunțat un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina.

„În timp ce lumea se pregătește să marcheze aniversarea invaziei brutale a Rusiei în Ucraina, mă aflu astăzi la Kiev pentru a mă întâlni cu președintele Zelenski și pentru a reafirma angajamentul nostru ferm și neclintit față de democrația, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei”, se arată într-o declarație a lui Joe Biden postată pe site-ul Casei Albe.

Potrivit lui Biden, el a sosit în Ucraina pentru a discuta cu Volodimir Zelenski și echipa sa despre o extindere a sprijinului militar pentru Ucraina. Președintele american a anunțat o nouă livrare de ajutor militar către Kiev, care va include muniție de artilerie, sisteme antitanc și radare de supraveghere aeriană.

Joe Biden a mai spus că SUA intenționează să anunțe în această săptămână noi sancțiuni împotriva oficialilor ruși și a companiilor care susțin complexul militar-industrial rusesc.

„Aștept cu nerăbdare să călătoresc mai departe în Polonia pentru a mă întâlni cu președintele Duda și cu liderii aliaților noștri de pe flancul estic, precum și pentru a prezenta declarație cu privire la modul în care Statele Unite vor continua să mobilizeze lumea pentru a sprijini poporul ucrainean și valorile fundamentale ale drepturilor omului și demnității din Carta ONU care ne unesc în întreaga lume”, a adăugat președintele american.

UPDATE 12:17 Noi imagini de la întâlnirea lui Biden și Zelenski.

UPDATE 12:06 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, confirmă vizita liderului american Joe Biden la Kiev.

Într-o scurtă postare pe Telegram, Zelenski a scris că vizita lui Biden „este o dovadă extrem de importantă de sprijin pentru toți ucrainenii”.

UPDATE 11:52 Președintele american Joe Biden se află la Kiev. Presa ucraineană a publicat o imagine în care liderul american apare alături de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Kiev.

Anterior, era anunțat că Biden e așteptat luni, 20 februarie, la Varșovia. Liderul de la Casa Albă are programat pentru marți un discurs în care va marca un an de război în Ucraina.

UPDATE 11:39 Alertă aeriană pe întreg teritoriul Ucrainei. Autoritățile ucrainene îndeamnă oamenii să meargă în adăposturi.

UPDATE 10:37 O delegație a Parlamentului statului Israel vizitează luni, 20 februarie, Kievul. Ambasadorul ucrainean la Ierusalim, Evgeni Korniciuk, a anunțat vizita unei delegații israeliene în Ucraina în cadrul unei emisiuni.

Ambasadorul israelian în Ucraina, Michael Brodski, a publicat o fotografie cu reprezentanții Knessetului (Parlamentul unicameral al statului Israel – n. red.) pe peronul unei gări din Kiev.

UPDATE 10:03 Armata rusă se află sub o presiune politică tot mai mare, în contextul în care pe 24 februarie se împlinește un an de la invazia Rusiei în Ucraina. Este posibil ca Rusia să afirme că Bahmut a fost capturat, indiferent de realitatea de pe teren, conform unui nou raport al serviciilor secrete britanice.

Dacă ofensiva de primăvară a Rusiei nu va duce la nimic, este posibil ca tensiunile din cadrul conducerii ruse să crească, mai susțin serviciile secrete britanice.

Cu toate acestea, serviciile de informații britanice notează că Rusia continuă să dezvolte mai multe ofensive în estul Ucrainei: Ugledar, Kremenna și Bahmut. Cu toate acestea, pierderile forțelor ruse rămân ridicate, în special în Bahmut și Ugledar.

