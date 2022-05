LIVE TEXT/ 67 de zile de război în Ucraina. Șeful diplomației UE, Josep Borrell, anunță că UE pregătește un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

Duminică, 1 mai, este a 67-a zi de război în Ucraina. Președintele Ucrainei a anunțat că a început evacuarea oamenilor de la uzina „Azovstal” din Mariupol.

După ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat, pe 24 februarie, o „operațiune militară specială” în Ucraina, transformată mai apoi într-o „operațiune de demilitarizare și denazificare” sau „operațiune de eliberare a Donbasului”, mai multe orașe au fost distruse de rachetele rusești, iar mii de oameni au fost nevoiți să fugă din calea războiului.

Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

Potrivit datelor ONU, până la 29 aprilie, aproximativ 2.899 de persoane au fost ucise, iar alte 3.235 au fost rănite în timpul războiului din Ucraina.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. Duminică, 1 mai. LIVE TEXT:

UPDATE 20:40 UE continuă să lucreze asupra următorului pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Despre asta a anunțat șeful diplomației UE, Josep Borrell, în urma unei discuții telefonice cu ministrul ucrainean de Externe Dmitri Kuleba.

„Într-o conversație telefonică cu Dmytro Kuleba, am discutat despre continuarea sprijinului UE pentru Ucraina. Lucrările continuă la următorul pachet de sancțiuni”.

Call w/@DmytroKuleba to discuss continued EU support to #Ukraine



Work is ongoing on the next package of sanctions



EU-Ukraine Association Council will be a key moment to advance even further our partnership



Situation in Mariupol is appalling, humanitarian evacuations urgent. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 1, 2022

La rândul său, ministrul ucrainean de Externe, Dmitri Kuleba a spus că următorul pachet de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei ar trebui să conțină un embargo asupra petrolului rusesc.

I spoke with @JosepBorrellF on the next round of EU sanctions on Russia which must include an oil embargo. I also emphasized there can be no alternative to granting Ukraine EU candidate status. We paid separate attention to further safe evacuation from besieged Mariupol. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 1, 2022

UPDATE 19:45 Evacuarea civililor din orașul Mariupol, care nu se află la uzina Azovstal, a fost amânată până mâine, 2 mai, anunță Consiliul orașului Mariupol pe Telegram.

UPDATE 19:00 Postul de televiziune al Ministerului rus al Apărării „Zvezda” a publicat un video cu evacuarea civililor de la uzina „Azovstal” din Mariupol.

UPDATE 18:00 Trubele ruse au atacat, noaptea trecută, regiunea Nikolaev cu bombe cu dispersie, interzise în conformitate cu Convenția cu privire la muniții, anunță Comandamentul Operațional „Sud”. Nu au fost raportate victime.

UPDATE 17:40 Zelensky anunță că a începutul evacuarea civililor de la uzina „Azovstal” din Mariupol. „A început evacuarea civililor de la Azovstal. Primul grup de aproximativ 100 de persoane este deja în drum spre teritoriul controlat. Îi vom întâlni mâine la Zaporojie. Mulțumim echipei noastre! În prezent, ei, împreună cu reprezentanții ONU, lucrează la evacuarea celorlalți civili de pe teritoriul uzinei”.

Розпочалася евакуація цивільних з Азовсталі. Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі. Дякую нашій команді! Нині вони, разом з представниками #ООН, працюють над евакуацією решти цивільних із території заводу. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022

UPDATE 16:40 Alți 26 de oameni au fost evacuați duminică din Lisiciansk, regiunea Lugansk. Șeful administrației regionale din Lugansk, Serghei Gaidai spune că oamenii se îndreaptă spre Dnipro.

UPDATE 16:20 Procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, a declarat că în prezent sunt investigate peste 9.000 de dosare penale privind „crimele de război”.

„Am identificat deja anumiți criminali de război. De exemplu, sunt 15 persoane în regiunea Kiev, 10 dintre ei în Bucea. Sunt cercetați penal pentru tortură, viol și tâlhărie”, a explicat Venediktova.

UPDATE 16:00 O femeie a fost rănită în urma bombardamentelor rusești asupra localității Sinelnikiv, regiunea Dnepropetrovsk, anunță autoritățile locale.



UPDATE 15:00 Presa rusă scrie că 40 de oameni, printre care și opt copii, au fost evacuați duminică de la uzina Azovstal din Mariupol: autobuzele cu cei 40 de oameni se îndreptă spre Novoazovsk.

UPDATE 14:07 Autoritățile ucrainene publică imagini din satul Russkaia Lozovaia, eliberat de sub ocupația rusă zilele trecute.

UPDATE 13:00 Procuratura generală a Ucrainei anunță că 219 copii au murit în Ucraina din cauza agresiunii ruse.

În dimineața zilei de 1 mai 2022, numărul oficial al copiilor uciși de la începutul războiului rămâne neschimbat – 219. Numărul răniților a crescut – mai mult de 404 copii.

De asemenea, în urma bombardamentelor zilnice asupra orașelor și satelor ucrainene de către forțele armate ruse, au fost avariate 1.570 de instituții de învățământ: 111 dintre ele au fost complet distruse, mai anunță Procuratura generală a Ucrainei.

UPDATE 12:00 Ministerul rus al Apărării anunță că în urma loviturii cu rachetă asupra aeroportului din Odesa a fost distrus armamentul din SUA și țări europene: pista a fost scoasă din funcțiune.

UPDATE 11:30 Drone rusești au fost doborâte deasupra regiunilor Odesa și Dnepropetrovsk.

UPDATE 11:00 Autoritățile ucrainene anunță că 23 500 de soldați ruși au murit în Ucraina de la începutul războiului.

UPDATE 10:10 Forțele de apărare ale Ucrainei au doborât o dronă a rușilor asupra orașului Odesa.

UPDATE 10:00 Președinta Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, vizitează Kievul duminică dimineață, conform unui video publicate de președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky.

Anterior, președintele american Joe Biden a cerut Congresului să aprobe rapid o lege care permite oferirea unei asistențe militară de 33 de miliarde de dolari pentru Ucraina, precum și sprijin economic și umanitar pentru poporul ucrainean.

Зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США @SpeakerPelosi в Києві. Сполучені Штати є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ. Дякуємо, що допомагаєте захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави! pic.twitter.com/QXSBPFoGQh — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022

UPDATE 9:10 Trupele ruse l-au răpit pe deputatul consiliului local din Nova Kahovka, regiunea Herson, Igor Protokovilo. Pe pagina de Facebook a primăriei scrie că Protokovilo a fost răpit din propria casă pe 19 aprilie, încă nimeni nu cunoaște unde se află acesta.

UPDATE 9:00 Rușii au bombardat încă 12 case din regiunea Lugansk. Potrivit șefului administrației regionale din Lugansk, Serghei Gaidai, trupele ruse iau cu asalt localitatea Orehovo. De 19 ori rușii au deschis focul asupra zonelor rezidențiale ale orașelor și satelor din regiunea Lugansk în ultima zi a lunii aprilie.

Severodonețk și Lisiciansk au rezistat la șase bombardamente masive de artilerie, Rubijnoie și Popasna. Ca urmare, alte 12 case au devenit nelocuibile. Cinci dintre ele sunt clădiri înalte în Severodonetsk, încă două – în Rubizhne.

UPDATE 8:50 Secretarul de stat al SUA Anthony Blinken a vorbit în această noapte cu ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba.

„Am vorbit despre ultimii pași ai SUA în sprijinul suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei în fața războiului brutal și neprovocat al Kremlinului”, a scris Blinken pe Twitter.

Spoke with Foreign Minister @DmytroKuleba to follow up on our meetings in Kyiv. I highlighted the latest U.S. steps in supporting Ukraine’s sovereignty and territorial integrity in the face of the Kremlin’s brutal, unprovoked war. #UnitedWithUkraine — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 30, 2022

UPDATE 8:30 Ucraina închide porturile maritime. Ministerul Infrastructurii al Ucrainei a decis să închidă porturile maritime Berdiansk, Mariupol, Skadovsk și Herson până la eliberarea acestor teritorii de armata rusă.

Decizia a fost luată din cauza incapacității de a deservi navele și pasagerii, și de a desfășura alte activități economice.

„Cu siguranță vom relua activitatea acestor porturi după victoria Ucrainei asupra ocupantului rus”, a spus guvernul.

UPDATE 8:00 Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei anunță că Rusia își continuă ofensiva în est.

Bombardamentele și loviturile aeriene continuă asupra Harkovului, precum și asupra direcțiilor Izium-Barvenkovo ​​​​și Izium-Slaviansk.

De asemenea, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei susține că rușii încearcă să ajungă la granițele administrative ale regiunii Herson și să creeze condiții favorabile pentru un atac asupra regiunilor Nikolaev și Krivoi Rog.

Apărarea aeriană ucraineană a fost lovită de două avioane Su-25 și șapte drone rusești, mai anunță autoritățile ucrainene.

Doar pe teritoriul regiunilor Donețk și Lugansk, nouă atacuri ale rușilor au fost respinse într-o zi. Au fost distruse opt tancuri, un sistem de artilerie, 24 de unități de vehicule blindate de luptă, un vehicul special și cinci vehicule.

